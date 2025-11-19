Nam nghệ sĩ U50 đứng sau hàng loạt hit đình đám: "Ông bố 5 con" khắt khe kỹ tính, 2 con gái cũng phải ký hợp đồng làm việc với công ty

Nghệ sĩ kỹ tính trong công việc

Mars Anh Tú (nghệ danh mới của nghệ sĩ Tú Dưa) được khán giả biết tới với tư cách là thành viên Quả Dưa Hấu đình đám một thời cùng Tuấn Hưng, Bằng Kiều, Tường Văn. Ở tuổi 46, Mars Anh Tú định hình bản thân là nhà sản xuất âm nhạc đỡ đầu cho nhiều nghệ sĩ cũng như một nghệ sĩ đa năng không ngừng hoàn thiện và giữ hình ảnh bản thân.

Mars Anh Tú luôn vận động không ngừng và giữ phong độ tuổi U50 nhờ việc chăm chỉ tập luyện thể thao cũng như chơi nhiều loại nhạc cụ bên cạnh việc sáng tác và ca hát để theo kịp các trào lưu mới. Mars Anh Tú làm sản xuất đã hơn 10 năm nay từ khi chuyển sang sáng tác ca khúc. "Bản thân tôi cũng thấy vai trò này phù hợp vì đã giúp đỡ được cho rất nhiều nghệ sĩ từng hợp tác với mình. Chỉ có khác là 5 năm trở lại đây công việc sản xuất của tôi đã quy mô và chuyên nghiệp hơn khi tôi thành lập 2 công ty giải trí đặt tại TPHCM là Mars Entertainment và MyTonic. Tôi cũng có 2 người đồng hành cùng rất giỏi là nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và Nguyễn Thanh Bình", anh nói.

Công ty của Anh Tú hiện đặt trụ sở tại TPHCM và quản lý các nghệ sĩ như: Anh Quân Idol (nổi đình đám với bài ‘’E là không thể’’ với hơn 80 triệu view), Hoàng Minh Khôi (Điểm hẹn tài năng) cũng như các con của anh là Lexxi và Linh Nhi. Ngoài ra, công ty cũng tổ chức sản xuất các chương trình của Vũ Cát Tường, Hoàng Thuỳ Linh và gần đây là chương trình nghệ thuật kỷ niệm 80 năm hội Việt - Mỹ…

Mars Anh Tú và con gái Linh Nhi

"Tôi là người kỹ tính trong công việc. Tôi luôn nói với các bạn trong công ty chính sự khắt khe đó mà các bạn có thành quả. Với các con, tôi nghiêm khắc nhưng tôi lại không đặt cái tôi của mình lên quá cao trong công việc sản xuất. Lexxi cuối năm nay sẽ ra một EP và bạn ấy hoàn toàn tự chọn đơn vị sản xuất dù bên tôi cũng có thể đảm nhận việc đó. Tôi tôn trọng đường hướng, gu âm nhạc và cách làm hình ảnh của các con. Lúc đó tôi chỉ là nhà đầu tư thôi. Lexi thuộc thế hệ Gen Z và thích âm nhạc phải giải trí và có tiết tấu", anh nói.

Tú Dưa cho biết hợp đồng của công ty anh với mỗi nghệ sĩ sẽ có thoả thuận riêng phù hợp. Các con cũng có thoả thuận riêng nhưng được ưu ái hơn vì là con bố Tú. Anh chọn ủng hộ các con vốn ban đầu còn về sau phải tự lo để trang trải cho công việc và trích 1 phần doanh số về cho công ty. "Các con phải hiểu điều đó và không có ngoại lệ. Như thế mới tạo được động lực cho các bạn ấy", Tú Dưa chia sẻ.

Luôn nghiêm túc với bản thân, làm gương cho các con

Định hình là nghệ sĩ đa năng, chơi nhạc từ bé Mars Anh Tú từng học nhạc cụ cổ điển, cụ thể là kèn trumpet tại Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc quốc gia), có 10 năm rèn giũa trong môi trường âm nhạc chuyên nghiệp. Tuy nhiên Tú Dưa quyết định rẽ sang con đường đi hát từ năm 16 tuổi và đây cũng là nghề chính của anh sau này. Kết hôn sớm, hiện anh đang là ông bố 5 con. "Với nghề hát, so với các bạn cùng trang lứa tôi thiệt thòi hơn vì có con sớm. Thời của chúng tôi không như bây giờ là mạng xã hội phát triển nên nếu mọi người có gia đình vẫn có khả năng phát triển sự nghiệp, miễn nhạc hay là được đón nhận. Thời tôi ca sĩ phải trẻ trung và nếu có gia đình sớm quá sẽ là bước cản trong sự nghiệp", anh nói.

Tú Dưa xuất thân từ nhóm Quả Dưa Hấu nên việc nhảy được cũng ở trong máu. "Tôi tập nhảy lại cho mình dẻo dai hơn để khi có show diễn, tôi mong muốn mang đến cho công chúng màn biểu diễn đặc biệt của một nghệ sĩ đa năng. Bạn phải tập luyện hàng ngày để khán giả yêu quý không thể nhận xét ‘Tú Dưa ngày xưa phong độ mà giờ xập xệ’. Khi xuất hiện, tôi phải luôn là nghệ sĩ để không mất hình ảnh trước công chúng và luôn muốn mang tới cái mới cho khán giả", Tú Dưa nói.

Quan trọng hơn, nam ca sĩ muốn là tấm gương cho 2 con cũng đang làm ca sĩ là Linh Nhi (25 tuổi) và Lexxi (20 tuổi). "Tôi luôn nói các con phải nhớ mình là con nhà nòi và có bố đứng sau hỗ trợ, đầu tư nên phải sống chuẩn mực và cố gắng trong nghề hơn. Tôi nói: ‘Bố không muốn mọi người so sánh các con phải hơn bố hay bằng bố nhưng khi nhắc tới Lexxi hay Linh Nhi bố muốn khán giả nhắc tới các con với tư cách nghệ sĩ độc lập chứ không phải con của bố Tú Dưa’’, anh nói.

Tú Dưa nói đàn ông ở lứa tuổi trung niên đang ở giai đoạn đẹp và sung sức. Anh đã có quãng tuổi trẻ dành cho bay bổng, ca hát nhiều còn giờ đang ở vị trí đứng sau hỗ trợ với mọi người. "Tôi luôn nghiêm túc với bản thân và cố gắng giữ phong độ trong mọi việc từ sức khoẻ đến nghệ thuật. Tôi phải là đầu tàu làm gương cho các con cũng như các nghệ sĩ trong công ty. Tôi luôn nói, trong nghệ thuật đừng bao giờ hài lòng với chính mình vì khi hài lòng tức là lúc đó đi xuống", anh chia sẻ.