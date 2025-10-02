Nắm rõ 8 khoản tiền thu nhập BẮT BUỘC phải nộp thuế thu nhập cá nhân: Đừng chủ quan!

Chi cục Thuế Thương mại điện tử - Cục Thuế đưa thông tin về 08 trường hợp nhận tiền vào tài khoản cá nhân phải nộp thuế nếu không thuộc diện miễn hoặc vượt ngưỡng quy định. (Căn cứ theo Điều 3 Luật Thuế TNCN 2007 được sửa đổi bởi Luật Thuế TNCN sửa đổi 2012 Luật sửa đổi các Luật về Thuế 2014 các khoản thu nhập chịu thuế TNCN.)

Các trường hợp bao gồm:

Trường hợp 1: Các khoản thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh và hành nghề có giấy phép hoặc chứng chỉ. Tuy nhiên, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng một năm trở xuống không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và giá trị gia tăng (GTGT) .

Trường hợp 2: Thu nhập từ tiền lương, tiền công , trừ các khoản phụ cấp và trợ cấp không mang tính chất tiền lương, tiền công theo quy định pháp luật.

Trường hợp 3: Thu nhập từ đầu tư vốn , gồm: tiền lãi cho vay, lợi tức cổ phần, thu từ đầu tư vốn dưới các hình thức khác ( trừ thu nhập từ lãi trái phiếu Chính phủ ).

Trường hợp 4: Thu nhập từ chuyển nhượng vốn , gồm: chuyển nhượng phần vốn trong các tổ chức kinh tế, chứng khoán và hình thức khác.

Trường hợp 5: Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản gồm quyền sử dụng đất, nhà ở, tài sản gắn liền, quyền thuê đất và mặt nước. Bao gồm các khoản thu khác từ chuyển nhượng bất động sản dưới mọi hình thức.

Trường hợp 6: Thu nhập từ trúng thưởng : xổ số, khuyến mại, cá cược, trò chơi, cuộc thi có thưởng. Bao gồm mọi hình thức trúng thưởng khác theo quy định pháp luật.

Trường hợp 7: Thu nhập từ bản quyền : chuyển giao, chuyển quyền sử dụng của các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ; thu nhập từ chuyển giao công nghệ.

Trường hợp 8: Thu nhập từ nhượng quyền thương mại.

Chi cục Thuế thương mại điện tử lưu ý rằng 8 nhóm thu nhập trên khi được chuyển vào tài khoản cá nhân đều thuộc diện kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân nếu đạt ngưỡng chịu thuế theo quy định.

Những khoản tiền chuyển nhận giữa các cá nhân như cho - tặng, hỗ trợ người thân, vay mượn dân sự hay các giao dịch không liên quan đến hoạt động thương mại, không được tính vào doanh thu để xác định thuế.

Trường hợp cá nhân đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế trước đó, số tiền chuyển khoản thanh toán sau này không bị tính thuế lại.












