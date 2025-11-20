Nam sinh đen - gầy - nghịch từng làm "đại ca" trường cấp 3, 24 năm sau trở lại trường xưa khiến tất cả trầm trồ

MC Thành Trung - gương mặt quen thuộc của làng giải trí Việt, không chỉ được biết đến với tài năng dẫn dắt chương trình, mà còn nổi bật bởi cá tính hài hước, duyên dáng và lối trò chuyện gần gũi.

Mới đây vào ngày 18/11, nhân kỷ niệm 65 năm thành lập THPT Trần Nhân Tông (Hà Nội), MC Thành Trung đã có dịp trở về mái trường xưa nơi mình theo học. 24 năm rời ghế nhà trường, trở thành gương mặt quen thuộc của làng giải trí Việt, nhưng khi đặt chân trở lại, anh vẫn không giấu nổi niềm xúc động khi gặp lại các thầy cô đã từng dìu dắt mình. Với anh, ngôi trường này chính là nơi “chắp cánh” cho những bước đi đầu tiên trên sân khấu, nơi bắt đầu hành trình MC và diễn xuất.

MC Thành Trung trở lại trường xưa.

Chia sẻ về những ngày tháng học sinh, MC Thành Trung nhớ lại: “Ngày đi học tôi là lớp trưởng, dù chỉ là học sinh tiên tiến nhưng lại có năng khiếu trong các hoạt động ngoại khoá. Tôi là đội trưởng đội bóng của trường có thành tích cao nhất đến lúc này, giải 3 thành phố. Tôi đã là VĐV của Karatedo CAND từ khi ngồi trên ghế nhà trường và có thành tích huy chương đồng cấp thành phố, huy chương đồng toàn quốc. Tôi vô tình bị bắt đi thử vai trong vở diễn đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo và cũng vô tình được luôn huy chương vàng cho vai diễn và được thêm giải diễn viên trẻ xuất sắc nhất”.

Nhưng ít ai biết, nam MC ngày ấy “đen, gầy, nghịch” và chẳng được bạn gái nào để ý. Trong ký ức thầy cô, Thành Trung còn là “đại ca lãnh đạo” nổi tiếng với những trò nghịch ngợm khiến thầy cô đau đầu. Anh thừa nhận, nếu không có sự bao dung và bảo vệ của cô chủ nhiệm cùng Ban Giám Hiệu, có lẽ anh đã bị chuyển trường.

MC Thành Trung (hàng dưới, thứ 3 từ trái sang) thời còn đi học vừa đen vừa gầy

Anh còn từng là VĐV Karatedo

Trong lễ kỷ niệm 65 năm thành lập trường THPT Trần Nhân Tông, MC Thành Trung không giấu được niềm hạnh phúc khi được gặp lại thầy cô, đồng nghiệp cũ, và cả các thế hệ học sinh mới. Anh chia sẻ: “Thật hạnh phúc khi mọi người vẫn dành tình cảm đặc biệt cho tôi. Nhiều bạn học sinh còn gọi tôi bằng anh, trong khi con tôi đang học bằng lớp với các em”.

Kết thúc buổi trở về, nam MC nhắm gửi: “Chúc THPT Trần Nhân Tông tròn 65 tuổi, chúc các thầy cô luôn mạnh khỏe, chúc các bạn học sinh học tập tốt và trưởng thành xứng đáng với tên của vị vua anh minh, trọng đạo của dân tộc”.

Những thành tích mà nam MC từng đạt được.

Đôi nét về trường THPT Trần Nhân Tông

Thành lập vào năm 1960, trường THPT Trần Nhân Tông không chỉ nổi bật với thành tích giảng dạy ấn tượng mà còn được biết đến như một môi trường giáo dục chú trọng phát triển toàn diện cho học sinh.

Về cơ sở vật chất, THPT Trần Nhân Tông hiện đại hóa theo hướng thân thiện với học sinh, với hệ thống phòng học rộng rãi, phòng thí nghiệm đầy đủ trang thiết bị, thư viện cập nhật sách và tài liệu học tập phong phú, cùng các khu thể thao đa năng. Khuôn viên xanh mát tạo điều kiện cho học sinh vừa học vừa rèn luyện sức khỏe, vừa tham gia các hoạt động ngoại khóa. Nhà trường cũng thường xuyên tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, nghệ thuật, giúp học sinh phát triển kỹ năng mềm, giao tiếp và tự tin thể hiện bản thân.

Không chỉ tự hào vì được học tại ngôi trường mới toanh với danh hiệu trường cấp 3 cao nhất Hà Nội, học sinh trường còn vô cùng hứng thú vì trường đẹp cũng đồng nghĩa với việc sẽ có vô số góc sống ảo xịn sò. Dù mới chỉ quay lại trường một thời gian ngắn để chuẩn bị cho kỳ học hè nhưng rất nhiều học sinh đã kịp sở hữu nhưng thước ảnh sống ảo vô cùng bắt mắt. Bên cạnh việc học tập và gặp gỡ thầy cô bạn bè, đây chắc chắn là động lực không nhỏ lôi kéo các cô cậu học trò tới trường mỗi ngày.

Trường THPT Trần Nhân Tông.

Chất lượng giáo dục của THPT Trần Nhân Tông được khẳng định qua thành tích học tập và thi cử của học sinh. Hàng năm, nhiều học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố, cấp quốc gia và tham gia các cuộc thi năng khiếu nghệ thuật, thể thao.

Ngoài học tập, THPT Trần Nhân Tông là nơi ươm mầm cho các hoạt động ngoại khóa và phong trào thanh thiếu niên. Các câu lạc bộ thể thao, nghệ thuật, khoa học kỹ thuật, hoạt động tình nguyện… được duy trì và phát triển mạnh mẽ, giúp học sinh vừa học, vừa trải nghiệm thực tế, rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm và khả năng lãnh đạo. Nhiều cựu học sinh trường sau này đã trở thành những gương mặt thành đạt trong lĩnh vực nghệ thuật, thể thao, khoa học hay kinh doanh.