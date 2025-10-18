Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bình rượu mơ nhà "anh hai" Lam Trường và vợ kém 17 tuổi: Mới 8 tuổi đã cao vổng, chân dài thẳng tắp, tóc đen tuyền xinh yêu vô cùng!

18-10-2025 - 10:24 AM | Lifestyle

"Anh hai" Lam Trường và vợ hiện tại có 2 nhóc tỳ đáng yêu: Con gái lớn là Phoebe (8 tuổi) và cậu bé Liam mới 5 tháng tuổi.

Dù mới chỉ 8 tuổi , bé Phoebe, con gái đầu của ca sĩ Lam Trường và vợ kém 17 tuổi Yến Phương, đã khiến nhiều người không khỏi trầm trồ mỗi khi xuất hiện. Trong những hình ảnh mới nhất được mà mẹ Yến Phương chia sẻ, bé Phoebe gây ấn tượng với đôi chân dài thẳng tắp , vóc dáng cao ráo, mái tóc đen tuyền mềm mại và phong thái tự nhiên, hứa hẹn sẽ là "mỹ nhân tương lai".

Bé Phoebe sinh năm 2017, hiện đang sống cùng bố mẹ tại Mỹ. Ở tuổi lên 8, cô bé không chỉ được khen ngợi bởi ngoại hình nổi bật mà còn vì tính cách chững chạc, ngoan ngoãn và giàu tình cảm. Mái tóc đen tuyền, mềm mại, gương mặt trong sáng, đôi mắt to tròn cùng nụ cười rạng rỡ giúp cô bé luôn thu hút mọi ánh nhìn mỗi khi xuất hiện bên bố mẹ.

Ca sĩ Lam Trường kết hôn với Yến Phương vào năm 2014. Cặp đôi từng khiến công chúng chú ý bởi khoảng cách tuổi tác 17 năm, nhưng theo thời gian, họ chứng minh tình yêu và cuộc sống hôn nhân viên mãn bằng chính sự gắn bó và cách vun vén gia đình đầy tinh tế.

Tổ ấm của họ hiện có hai nhóc tỳ đáng yêu: Con gái lớn là Phoebe (8 tuổi) và con trai Liam mới 5 tháng tuổi. Dù còn nhỏ, Phoebe đã rất ra dáng chị cả, thường giúp mẹ chăm em, bế em mỗi khi bố mẹ bận rộn. Những hình ảnh cô bé ôm ấp, bế cậu em trai bé bỏng khiến ai nhìn cũng tan chảy.

Cả hai nhóc tỳ đều được nhận xét là thừa hưởng nét đẹp từ cả bố và mẹ, vừa có thần thái điềm đạm, nụ cười hiền hậu của "anh Hai" Lam Trường, vừa có đôi mắt sáng và vẻ nhẹ nhàng của mẹ Yến Phương.

Gia đình nhỏ của Lam Trường hiện đang sống yên bình và hạnh phúc, thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị nhưng ấm áp, khiến người hâm mộ luôn cảm nhận được tình yêu thương và sự gắn bó ngọt ngào giữa các thành viên.

