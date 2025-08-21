NCB giải bài toán thanh khoản cho đại lý bán vé máy bay, du lịch, giải trí quy mô lớn

Chủ động thanh khoản mùa cao điểm – Lợi thế tài chính cho đại lý bán vé quy mô lớn

Mùa cao điểm du lịch đang diễn ra sôi động trên cả nước, kéo theo nhu cầu di chuyển, lưu trú và vui chơi giải trí tăng mạnh. Theo số liệu mới nhất từ Cục Thống kê, trong 7 tháng đầu năm, Việt Nam đón kỷ lục hơn 12 triệu lượt khách quốc tế, tăng gần 23% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng khách nội địa cũng tăng trưởng ấn tượng 18,1%, đặc biệt tại các thành phố biển và khu nghỉ dưỡng tích hợp.

Trước nhu cầu tăng cao, các đại lý vé máy bay, đối tác phân phối dịch vụ du lịch có quy mô lớn, năng lực triển khai toàn quốc đang tăng tốc mở rộng hệ thống, nâng cao chất lượng dịch vụ và đẩy mạnh khai thác thị phần. Tuy nhiên, bài toán về dòng tiền trở thành thách thức lớn khi nhu cầu tạm ứng, thanh toán vé tăng mạnh trong khi thời gian thu hồi kéo dài.

Với giải pháp chuyên biệt từ NCB, các đại lý bán vé có thể chủ động thanh khoản mùa cao điểm

Đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) đã triển khai chương trình tài trợ chuỗi chuyên biệt dành cho các đại lý bán vé máy bay, du lịch, giải trí, nghỉ dưỡng thông qua sản phẩm thấu chi và tài trợ vốn lưu động. Giải pháp được NCB thiết kế riêng nhằm giúp các đại lý chủ động nguồn vốn để thanh toán vé và các chi phí đầu vào phát sinh trong mùa cao điểm, đáp ứng kịp thời các đơn hàng lớn, duy trì hoạt động liên tục và triển khai các chiến dịch bán hàng hiệu quả.

Song song với đó, NCB cung cấp thêm nhiều giải pháp tài chính chuyên biệt như: cho vay tạm ứng vé với thời hạn và phương thức trả nợ linh hoạt, phù hợp với đặc thù doanh thu theo mùa; dịch vụ bao thanh toán giúp rút ngắn thời gian thu hồi công nợ, tăng khả năng xoay vòng vốn. Các dịch vụ ngoại hối và bảo hiểm đi kèm còn giúp kiểm soát rủi ro tỷ giá, tiết giảm chi phí và nâng cao hiệu quả quản trị trong mùa cao điểm.

Củng cố năng lực tài chính cho các công ty chứng khoán đón sóng thị trường

Các công ty chứng khoán cũng đang trong giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ, đặc biệt là nhu cầu về việc đầu tư cho chuyển đổi số và mở rộng hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ. Tuy nhiên, vướng mắc lớn nhất của doanh nghiệp trong lĩnh vực này là thiếu tài sản đảm bảo phù hợp để tiếp cận tín dụng truyền thống.

Hiểu rõ nhu cầu này, NCB đã thiết kế riêng chương trình tín dụng với cơ chế tài trợ lên đến 90% nhu cầu vay vốn, lãi suất cho vay từ 2,9%/năm cho mục đích đầu tư trái phiếu chính phủ của các công ty chứng khoán. Giải pháp này được “đo ni đóng giày” kỹ lưỡng, phù hợp và dành riêng cho các công ty chứng khoán có doanh thu năm tài chính gần nhất từ 100 tỷ đồng trở lên, giúp doanh nghiệp chủ động nguồn vốn, tối ưu hiệu quả đầu tư và nâng cao năng lực tài chính trên thị trường.

NCB không ngừng củng cố năng lực tài chính, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu tài trợ của các doanh nghiệp lớn

Trong năm 2025, với việc đổi mới toàn diện trong chiến lược kinh doanh, NCB đã không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực tài chính, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu tài trợ của các dự án và doanh nghiệp quy mô lớn. Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế của ngân hàng đạt hơn 462 tỷ đồng tăng mạnh so với mức 6 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2024. Tổng tài sản tại 30/06/2025 đạt hơn 144.054 tỷ đồng, tăng 21,6% so với cuối năm 2024 và vượt 6,3% so với mức kế hoạch cả năm 2025 là 135.500 tỷ đồng. Mới đây, NCB tiếp tục được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ lên 19.280 tỷ đồng, đánh dấu lần tăng vốn thứ 3 liên tiếp trong vòng 4 năm.

Với năng lực tài chính ngày càng được củng cố, các giải pháp tín dụng chuyên biệt, linh hoạt và sát với nhu cầu từng ngành, NCB đang khẳng định vị thế đối tác chiến lược đáng tin cậy cho doanh nghiệp quy mô lớn trong các lĩnh vực kinh tế trọng điểm, tăng năng lực cạnh tranh và sẵn sàng bứt tốc trong kỷ nguyên mới.

* Để biết thêm thông tin chi tiết, khách hàng có thể tham khảo tại website NCB https://www.ncb-bank.vn/, liên hệ các phòng giao dịch/chi nhánh của NCB trên toàn quốc hoặc Hotline (028) 38 216 216 - 1800 6166.