Nếu một ngày tài khoản chứng khoán giảm cả tỷ đồng, đừng buồn vì có những người đã mất hàng nghìn, chục nghìn tỷ

Phiên giao dịch ngày 20/10, thị trường chứng khoán giảm mạnh với chỉ số VN-Index giảm 94,76 điểm, tương ứng giảm 5,47% xuống 1.636,43 điểm. Tính theo số điểm, đây là phiên giảm kỷ lục của VN-Index.

﻿Hàng loạt cổ phiếu đã giảm về mức giá sàn, trong đó có cả cổ phiếu của các tỷ phú đô la khiến cho tài sản của họ "bay" hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn tỷ đồng.

Cụ thể, tài sản người giàu nhất Việt Nam Phạm Nhật Vượng đã giảm 20.400 tỷ đồng, tương đương giảm 4,5%. Trong phiên giao dịch ngày hôm nay, cổ phiếu VIC đã giảm 4,5% về mức 194.900 đồng/cp.

Tài sản 3 tỷ phú đô la Trần Đình Long, Hồ Hùng Anh, Nguyễn Đăng Quang cùng giảm 7% trong ngày hôm nay do các cổ phiếu mà các tỷ phú này đang sở hữu là HPG, TCB và MSN đều giảm sàn. Cụ thể, tài sản ông Trần Đình Long giảm khoảng 3.900 tỷ, ông Hồ Hùng Anh giảm 2.100 tỷ và ông Nguyễn Đăng Quang giảm 1.900 tỷ đồng.

Tài sản của nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo giảm ít nhất trong phiên giao dịch ngày hôm nay khi giảm khoảng 400 tỷ đồng, tương đương 1%. Cổ phiếu VJC ngày hôm nay giảm 0,3% còn cổ phiếu HDB giảm sàn.﻿

Theo bảng xếp hạng Forbes, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã giảm 728 triệu USD trong ngày hôm nay về mức 18,3 tỷ USD, xếp hạng 132 thế giới.

Mức giảm của các tỷ phú khác là tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo giảm 68 triệu USD, tỷ phú Trần Đình Long giảm 199 triệu USD, tỷ phú Hồ Hùng Anh giảm 205 triệu USD và tỷ phú Nguyễn Đăng Quang giảm 88 triệu USD.﻿

Với mức giảm 728 triệu USD, tỷ phú Phạm Nhật Vượng là tỷ phú có tài sản giảm mạnh nhất thế giới trong ngày hôm nay theo Forbes.