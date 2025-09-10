Nga hoàn tất chế tạo lò phản ứng hạt nhân cho tàu phá băng mạnh nhất thế giới

Với cột mốc này, tàu phá băng hạt nhân Rossiya thuộc Dự án 10510, được kỳ vọng sẽ trở thành tàu phá băng mạnh nhất thế giới trong tương lai.

Theo Rosatom, việc lắp ráp kiểm soát cho lò phản ứng RITM-400 thứ 2 đã hoàn thành, đánh dấu giai đoạn cuối cùng trước khi bàn giao cho xưởng đóng tàu Baltiysky Zavod ở St. Petersburg. Lò phản ứng đầu tiên đã hoàn tất vào tháng 5 vừa qua. Đây được coi là "trái tim" của Rossiya, giúp tàu có thể bẻ gãy lớp băng dày tới 4m. Hai lò phản ứng được đặt tên theo các anh hùng huyền thoại Nga là Ilya Muromets và Dobrynya Nikitich.

Với công suất vượt trội, Rossiya sẽ mở ra khả năng điều hướng quanh năm tại khu vực phía Đông của tuyến hàng hải Phương Bắc - tuyến đường được đánh giá có ý nghĩa chiến lược cho việc khai thác, vận tải và phát triển thương mại ở Bắc Cực, trong bối cảnh băng tan đang dần mở ra các lối đi mới.

Trước đó, phát biểu hôm 22/8 tại thành phố Sarov, Tổng thống Vladimir Putin đã nhấn mạnh lợi thế quân sự của Nga tại Bắc Cực: "Các tàu ngầm hạt nhân chiến lược của chúng ta có thể lặn dưới lớp băng và biến mất khỏi radar. Đây là lợi thế then chốt". Ông Putin đồng thời khẳng định Bắc Cực không chỉ đóng vai trò trọng yếu trong chiến lược quốc phòng, mà còn mang ý nghĩa thương mại toàn cầu khi hành trình giữa châu Á và châu Âu có thể được rút ngắn đáng kể so với tuyến kênh đào Suez.

Kể từ đầu những năm 2000, Nga đã xây dựng 8 tàu ngầm hạt nhân lớp Borei, trang bị tên lửa đạn đạo liên lục địa Bulava với tầm bắn 8.000 km. Chiếc mới nhất - Knyaz Pozharsky - được hạ thủy năm 2024, trong khi hai chiếc khác đang tiếp tục hoàn thiện. Đây được coi là xương sống của lực lượng răn đe chiến lược Nga trong nhiều thập kỷ tới.

Ngoài tàu ngầm, Nga cũng là quốc gia duy nhất trên thế giới vận hành hạm đội tàu phá băng hạt nhân, giúp duy trì hiện diện quanh năm tại Bắc Băng Dương. Cùng với đó, Moscow đã mở rộng xây dựng nhiều căn cứ quân sự, sân bay, hệ thống radar và triển khai các loại vũ khí chuyên dụng như tên lửa phòng thủ bờ biển Bastion-P.