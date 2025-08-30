Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngắm dàn VĐV hot nhất Việt Nam Duy Mạnh, Quả bóng vàng Ngọc Châm tại Tổng duyệt Đại lễ 2/9

30-08-2025 - 21:32 PM | Lifestyle

Ngắm dàn VĐV hot nhất Việt Nam Duy Mạnh, Quả bóng vàng Ngọc Châm tại Tổng duyệt Đại lễ 2/9

Các vận động viên tham gia Tổng duyệt cấp Nhà nước trước thềm Quốc khánh 2/9.

Sáng 30/8, buổi tổng duyệt cấp Nhà nước lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã diễn ra trên Quảng trường Ba Đình lịch sử.

Trên đường Quán Thành - nơi tập kết của khối văn hoá thể thao tưng bừng từ 2h sáng. Dàn vận động viên, nghệ sĩ, người hoạt động văn hoá, thể thao đổ về háo hức hướng để ngày lễ lớn của đất nước. Sau ngày Tổng duyệt Đại 2/9, dàn vận động viên, huấn luyện viên của thể thao Việt Nam vui vẻ "xả ảnh" giao lưu với các nghệ sĩ trong khối.

Ngắm dàn VĐV hot nhất Việt Nam Duy Mạnh, Quả bóng vàng Ngọc Châm tại Tổng duyệt Đại lễ 2/9- Ảnh 1.

Duy Mạnh, Ngọc Châm cùng dàn sao phim mưa đỏ

Ngắm dàn VĐV hot nhất Việt Nam Duy Mạnh, Quả bóng vàng Ngọc Châm tại Tổng duyệt Đại lễ 2/9- Ảnh 2.

Duy Mạnh cùng hoa hậu Tiểu Vy, ca sĩ Anh Tú, diễn viên Khả Ngân

Ngắm dàn VĐV hot nhất Việt Nam Duy Mạnh, Quả bóng vàng Ngọc Châm tại Tổng duyệt Đại lễ 2/9- Ảnh 3.

Ngọc Châm, cựu VĐV Phạm Phước Hưng, Duy Mạnh HLV Thu Hà (từ trái qua)

Hai vận động viên tiêu biểu của bóng đá Việt Nam là cầu thủ Duy Mạnh và cựu cầu thủ từng giành Quả bóng vàng Đỗ Ngọc Châm. Nhóm các vận động viên đỉnh cao có thể kể đến HLV Trương Minh Sang - HLV TDDC, HLV Thu Hà - HLV thể dục nghệ thuật, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, kiếm thủ Vũ Thành An...

Nói về cảm xúc khi tham dự buổi tổng duyệt A80, cầu thủ sinh năm 1996 hào hứng: "Mạnh cảm thấy rất vinh dự và tự hào khi là một trong những người rất may mắn được đồng hành cùng các anh chị nghệ sĩ biểu diễn tại buổi kỉ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 - một đại lễ rất lớn của dân tộc Việt Nam. Là một trong những người đại diện cho lĩnh vực thể thao được tham gia văn nghệ lần này". 

Duy Mạnh: "Vinh dự khi được biểu diễn tại Quảng trường Ba Đình ngày 2/9, cảm nhận sâu sắc tình yêu nước và trách nhiệm"

Theo Hải Đăng

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Dàn nghệ sĩ tươi rói trước thềm Tổng duyệt diễu hành 2/9: MONO và Hoà Minzy được người dân vây kín, nữ diễn viên là Thượng uý công an gây sốt!

Dàn nghệ sĩ tươi rói trước thềm Tổng duyệt diễu hành 2/9: MONO và Hoà Minzy được người dân vây kín, nữ diễn viên là Thượng uý công an gây sốt! Nổi bật

Bắt cận visual Hoàng Thuỳ Linh khi đi tập luyện diễu hành, có 1 hành động ghi điểm mạnh

Bắt cận visual Hoàng Thuỳ Linh khi đi tập luyện diễu hành, có 1 hành động ghi điểm mạnh Nổi bật

Bức ảnh đáng bàn của chủ tịch và giám đốc hãng hàng không vốn điều lệ 2.600 tỷ đồng

Bức ảnh đáng bàn của chủ tịch và giám đốc hãng hàng không vốn điều lệ 2.600 tỷ đồng

20:56 , 30/08/2025
Hôn nhân lận đận của 2 nữ diễn viên cùng tên trong 'Mưa đỏ'

Hôn nhân lận đận của 2 nữ diễn viên cùng tên trong 'Mưa đỏ'

20:53 , 30/08/2025
“Con dâu hụt” của Hồng Đào: Là mỹ nhân màn ảnh Việt, 31 tuổi làm chủ một công ty sản xuất phim

“Con dâu hụt” của Hồng Đào: Là mỹ nhân màn ảnh Việt, 31 tuổi làm chủ một công ty sản xuất phim

20:40 , 30/08/2025
Phía rapper Negav xin lỗi và đính chính sau khi Cục An ninh mạng mời lên làm việc

Phía rapper Negav xin lỗi và đính chính sau khi Cục An ninh mạng mời lên làm việc

19:22 , 30/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên