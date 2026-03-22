Ngân hàng Trung ương Nga giảm lãi suất lần thứ 7 liên tiếp

Đây là lần cắt giảm lãi suất thứ bảy liên tiếp và không nằm ngoài dự báo của các nhà kinh tế. Trong thông báo, Ngân hàng Trung ương Nga đưa ra lý do của lần cắt giảm lãi suất này, là do nền kinh tế đang tiến gần đến quỹ đạo tăng trưởng cân bằng. Trong tháng 2, tốc độ tăng giá đã chậm lại sau khi tăng tốc tạm thời trong tháng 1.

Theo Ngân hàng Trung ương Nga, tỷ lệ lạm phát lõi vẫn nằm trong khoảng 4-5% mỗi năm, mặc dù yếu tố bất ổn do các điều kiện bên ngoài gia tăng đáng kể.

Nếu duy trì lập trường chính sách tiền tệ hiện tại, Ngân hàng Trung ương Nga dự kiến lạm phát năm sẽ ở mức 4,5-5,5% vào năm 2026. Lạm phát sẽ ổn định ở mức khoảng 4% trong nửa cuối năm và đạt mức mục tiêu vào năm 2027. Ngân hàng đánh giá, rủi ro tăng lạm phát vẫn là rủi ro chủ yếu trong trung hạn. Chúng liên quan đến sự suy thoái của nền kinh tế toàn cầu, áp lực giá cả toàn cầu gia tăng do căng thẳng địa chính trị, khả năng nền kinh tế Nga lệch khỏi quỹ đạo tăng trưởng cân bằng và kỳ vọng lạm phát cao, Ngân hàng lưu ý.

Ngân hàng Trung ương Nga sẽ đánh giá khả năng giảm lãi suất chủ chốt tiếp theo tại các cuộc họp sắp tới, tùy thuộc vào tính bền vững của việc giảm lạm phát, động thái của kỳ vọng lạm phát và đánh giá rủi ro từ các điều kiện trong và ngoài nước.

Trước tháng 6/2025, Ngân hàng Trung ương Nga đã giữ lãi suất chủ chốt ở mức 21% mỗi năm trong bốn cuộc họp liên tiếp, sau khi tăng 200 điểm cơ bản vào ngày 25/10/2024, từ 19%. Đến ngày 6/6/2025 lần đầu tiên sau hơn 2 năm rưỡi, Ngân hàng quyết định giảm lãi suất (100 điểm cơ bản). Lần cắt giảm lãi suất gần đây nhất là vào ngày 19/12.

Từ ngày 11-16/3, Cơ quan Thống kê liên bang Rosstat ghi nhận mức tăng giá tiêu dùng là 0,08%, thấp hơn mức tăng 0,11% của tuần trước. Từ đầu tháng 3 đến nay, lạm phát duy trì ở mức 0,22%, và từ đầu năm đến nay là 2,59%. Tuy nhiên, lạm phát năm đã tăng nhẹ lên 5,91% vào giữa tháng 3.

Hôm 12/2 Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Maxim Reshetnikov cho biết sự gia tăng lạm phát vào đầu năm có liên quan đến việc tăng thuế VAT. Ngày 5/3, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga, bà Elvira Nabiullina, tuyên bố việc lạm phát tăng tốc vào tháng 1/2026 đã được dự đoán, nhưng tốc độ tăng giá đang chậm lại.