Thủ tướng Hungary đe dọa tăng cường biện pháp chống Ukraine liên quan đến tranh chấp dầu mỏ

Nguồn cung dầu cho Hungary được thực hiện thông qua đường ống dẫn dầu Druzhba đi qua lãnh thổ Ukraine (Ảnh: Inventure)

Thủ tướng Hungary đưa ra đe dọa tăng cường biện pháp chống Ukraine ở Brussels (Bỉ) một ngày sau khi ông chặn khoản vay 90 tỷ Euro (104 tỷ USD) của Liên minh châu Âu cho Kiev. Ông Orbán cho biết ngoài việc trì hoãn viện trợ tài chính mà Kiev cần để trang bị cho lực lượng vũ trang và duy trì nền kinh tế Ukraine, ông và chính phủ Hungary có "rất nhiều quân bài trong tay".

"Chúng tôi còn có những công cụ khác" - Thủ tướng Orbán nói - "40% nguồn cung cấp điện của Ukraine đi qua Hungary. EU liên tục muốn áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với Nga. Điều đó đòi hỏi sự nhất trí, và chúng tôi sẽ không cho phép điều đó".

Căng thẳng giữa Hungary và Ukraine đã leo thang trong những tuần gần đây, trở thành một cuộc tranh chấp dầu mỏ gay gắt liên quan đến việc Hungary tiếp cận dầu mỏ của Nga thông qua đường ống dẫn dầu Druzhba đi qua lãnh thổ Ukraine. Việc vận chuyển dầu qua đường ống Druzhba đã bị gián đoạn từ tháng 1/2026 sau khi Ukraine cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga đã làm hư hại cơ sở hạ tầng của đường ống.

Thủ tướng Hungary Viktor Orbán (Ảnh: AP)

Chính phủ Hungary đã cáo buộc Ukraine cố tình tạo ra một "vòng phong tỏa dầu mỏ" để ngăn chặn nguồn cung dầu thô của Nga. Budapest nói rằng sẽ ngăn chặn tất cả các biện pháp hỗ trợ của EU dành cho Kiev cho đến khi việc vận chuyển dầu qua đường ống này được nối lại.

Hungary và Slovakia - đều có quan hệ thân thiết với Điện Kremlin - là 2 quốc gia EU duy nhất tiếp tục nhập khẩu dầu của Nga.

Trong nỗ lực thuyết phục Thủ tướng Orbán dỡ bỏ lệnh phong tỏa khoản vay, giới chức EU hôm 17/3 cho biết khối này đã đề nghị hỗ trợ kỹ thuật và tài trợ tiền cho Ukraine để sửa chữa đường ống dẫn dầu, và Kiev đã đồng ý với đề xuất này.

Hôm 20/3, ông Orbán đe dọa sẽ phủ quyết ngân sách 7 năm tiếp theo của EU nếu ngân sách này bao gồm viện trợ tài chính cho Ukraine. Ông đồng thời nói thêm: "Chúng tôi có rất nhiều quân bài trong tay, vì vậy tôi không nghĩ rằng việc gây chiến với Hungary là đáng giá".

Các nhà lãnh đạo EU hôm 19/3 đã chỉ trích Thủ tướng Orbán về việc ông ngăn chặn khoản vay cho Ukraine. EU cáo buộc ông trì hoãn viện trợ quan trọng và làm suy yếu quá trình ra quyết định của khối nhằm giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ở Hugnary.