Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngày càng nhiều gia đình thích nhà hướng Tây, đọc xong 3 lý do này muốn “chốt đơn” ngay

23-09-2025 - 23:05 PM | Lifestyle

Ngày càng nhiều gia đình thích nhà hướng Tây, đọc xong 3 lý do này muốn “chốt đơn” ngay

Nhà hướng Tây có một số ưu điểm về mặt tài chính, chất lượng sống mà không ít người bỏ qua.

Bài đăng của tác giả Lưu Vũ trên nền tảng Toutiao (Trung Quốc)

Trong lúc tìm kiếm căn nhà mơ ước, tôi nhận thấy ngày càng nhiều người bạn xung quanh tôi lựa chọn nhà hướng Tây. Bản thân tôi cũng từng e dè hướng Tây vì lo nhà sẽ luôn trong tình trạng “nóng như cái lò”. Thế nhưng sau khi tham khảo ý kiến của những người xung quanh, tôi phát hiện nhà hướng Tây thực tế lại có nhiều ưu điểm xứng đáng “chốt đơn”.

Giá thành rẻ hơn, phù hợp với người trẻ

Ngày càng nhiều gia đình thích nhà hướng Tây, đọc xong 3 lý do này muốn “chốt đơn” ngay- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Một trong những lý do lớn nhất khiến nhà hướng Tây trở thành "ngôi sao mới" là giá bán thấp hơn so với các hướng Đông hoặc Nam. Điều này là ưu điểm lớn với những người trẻ có kinh tế eo hẹp, phải vay ngân hàng mua nhà như chúng tôi, giảm áp lực về tài chính. 

Anh họ tôi có thể mua căn hộ hướng Tây với giá rẻ hơn 20% so với căn hộ cùng tầng hướng khác, nhờ vậy anh tôi không cần vay thêm mà hoàn toàn có thể dùng tiền tiết kiệm chi trả. Anh cảm thấy hài lòng khi mua nhà mà không gặp áp lực nợ nần, chất lượng sống và tinh thần đều cải thiện ngay từ khi chuyển vào nhà mới. 

Đón nhiều ánh sáng tự nhiên, tốt cho sức khỏe

Nhờ có ánh sáng tự nhiên chiếu vào, ngôi nhà hướng Tây luôn sáng sủa và rộng rãi về mặt thị giác. Một người bạn của tôi chia sẻ họ chỉ ở nhà từ sáng sớm nên cảm thấy bầu không khí rất thoáng mát, có cảm giác ngập tràn sức sống khi tỉnh dậy và lúc trở về có thể ngắm hoàng hôn đỏ rực rỡ.

Ánh sáng tự nhiên còn có khả năng cải thiện sức khỏe tinh thần, tiêu diệt vi khuẩn, nấm mốc và giảm độ ẩm, góp phần bảo vệ sức khỏe cho các thành viên trong gia đình. Nấm mốc là nỗi ám ảnh của nhiều gia đình, đặc biệt là vào các giai đoạn mưa bão liên tục. Nhà không bị nấm mốc, vi khuẩn có thể giúp gia chủ tiết kiệm thời gian dọn dẹp, sửa chữa đồ đạc hoặc việc phải mua thêm máy hút ẩm.

Ngày càng nhiều gia đình thích nhà hướng Tây, đọc xong 3 lý do này muốn “chốt đơn” ngay- Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

Dễ dàng khắc phục nhược điểm nắng nóng

Nhiều người nhận định nhà hướng Tây dễ bị oi nóng, đặc biệt vào mùa hè nhưng trên thực tế, với công nghệ xây dựng hiện đại ngày nay, tôi nhận thấy các chung cư hướng Tây cũng không còn quá nóng như trước. Nhược điểm này hoàn toàn có thể khắc phục bằng cách bố trí phòng hoặc sử dụng cây xanh, rèm, vật liệu cách nhiệt. 

Cây xanh là "liều thuốc giải nhiệt" hiệu quả, giảm bớt tác động của ánh nắng gay gắt mùa hè chiếu vào nhà. Các loại cây leo trước nhà, ban công như hoa giấy, cúc tần Ấn Độ, sử quân tử, mai hoàng yến, trầu bà leo… trở thành "tấm rèm tự nhiên" giúp tạo điểm nhấn cho không gian sống, có giá trị phong thuỷ và thanh lọc không khí hiệu quả.

Nếu không có nhiều thời gian chăm sóc, gia chủ có thể chọn loại cây chịu hạn tốt. Một số loại cây trồng trong nhà cũng có hiệu quả làm mát không khí bao gồm cây cau cảnh, lưỡi hổ, ngọc bích, lá bỏng…

Ngày càng nhiều gia đình thích nhà hướng Tây, đọc xong 3 lý do này muốn “chốt đơn” ngay- Ảnh 3.

Ảnh minh hoạ

Ngoài ra, một số người bạn của tôi còn cẩn thận sử dụng sơn cách nhiệt, rèm có màu sắc trung tính, vải tráng nhựa có tác dụng ngăn nhiệt, chống nắng tốt hơn, giảm khí nóng và làm mát nhà. Nhìn chung những phương pháp này đều có giá thành không quá đắt đỏ, hoàn toàn có thể giúp không gian sống của mỗi gia đình thoải mái hơn.

Hầu hết người trẻ chúng tôi đều đi làm cả ngày, chỉ trở về nhà vào chiều tối muộn nên nhược điểm về nắng nóng gần như không ảnh hưởng quá nhiều. Tuy nhiên nếu ai làm việc tại nhà, nắng nóng hướng Tây có thể là yếu tố cần cân nhắc khi phải bật điều hoà cả ngày.

Kim Linh

Đời sống Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sao nam Việt đang hot nhất tại Nga: Được đích thân Thủ tướng biểu dương, ngoại hình "lột xác" gây ngỡ ngàng

Sao nam Việt đang hot nhất tại Nga: Được đích thân Thủ tướng biểu dương, ngoại hình "lột xác" gây ngỡ ngàng Nổi bật

Mua chung cư không phải đi chợ: 5 thứ phải nhìn thật kỹ kẻo hối không kịp

Mua chung cư không phải đi chợ: 5 thứ phải nhìn thật kỹ kẻo hối không kịp Nổi bật

Phim có Cát Phượng không bán được vé nào

Phim có Cát Phượng không bán được vé nào

22:59 , 23/09/2025
Sao nam U70 "lão hóa ngược", trẻ như thanh niên: Hạnh phúc bên vợ kém 37 tuổi

Sao nam U70 "lão hóa ngược", trẻ như thanh niên: Hạnh phúc bên vợ kém 37 tuổi

22:11 , 23/09/2025
Nữ ca sĩ giàu nhất Việt Nam, sở hữu 35 nghìn tỷ và những căn biệt thự ở Mỹ siêu khủng

Nữ ca sĩ giàu nhất Việt Nam, sở hữu 35 nghìn tỷ và những căn biệt thự ở Mỹ siêu khủng

22:04 , 23/09/2025
Chuyện lạ có thật Vbiz: Sao nữ ở nhà 20 tỷ, ra mặt bênh vực tình mới của chồng cũ

Chuyện lạ có thật Vbiz: Sao nữ ở nhà 20 tỷ, ra mặt bênh vực tình mới của chồng cũ

21:35 , 23/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên