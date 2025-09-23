Ngày càng nhiều gia đình thích nhà hướng Tây, đọc xong 3 lý do này muốn “chốt đơn” ngay

Bài đăng của tác giả Lưu Vũ trên nền tảng Toutiao (Trung Quốc)

Trong lúc tìm kiếm căn nhà mơ ước, tôi nhận thấy ngày càng nhiều người bạn xung quanh tôi lựa chọn nhà hướng Tây. Bản thân tôi cũng từng e dè hướng Tây vì lo nhà sẽ luôn trong tình trạng “nóng như cái lò”. Thế nhưng sau khi tham khảo ý kiến của những người xung quanh, tôi phát hiện nhà hướng Tây thực tế lại có nhiều ưu điểm xứng đáng “chốt đơn”.

Giá thành rẻ hơn, phù hợp với người trẻ

Ảnh minh hoạ

Một trong những lý do lớn nhất khiến nhà hướng Tây trở thành "ngôi sao mới" là giá bán thấp hơn so với các hướng Đông hoặc Nam. Điều này là ưu điểm lớn với những người trẻ có kinh tế eo hẹp, phải vay ngân hàng mua nhà như chúng tôi, giảm áp lực về tài chính.

Anh họ tôi có thể mua căn hộ hướng Tây với giá rẻ hơn 20% so với căn hộ cùng tầng hướng khác, nhờ vậy anh tôi không cần vay thêm mà hoàn toàn có thể dùng tiền tiết kiệm chi trả. Anh cảm thấy hài lòng khi mua nhà mà không gặp áp lực nợ nần, chất lượng sống và tinh thần đều cải thiện ngay từ khi chuyển vào nhà mới.

Đón nhiều ánh sáng tự nhiên, tốt cho sức khỏe

Nhờ có ánh sáng tự nhiên chiếu vào, ngôi nhà hướng Tây luôn sáng sủa và rộng rãi về mặt thị giác. Một người bạn của tôi chia sẻ họ chỉ ở nhà từ sáng sớm nên cảm thấy bầu không khí rất thoáng mát, có cảm giác ngập tràn sức sống khi tỉnh dậy và lúc trở về có thể ngắm hoàng hôn đỏ rực rỡ.

Ánh sáng tự nhiên còn có khả năng cải thiện sức khỏe tinh thần, tiêu diệt vi khuẩn, nấm mốc và giảm độ ẩm, góp phần bảo vệ sức khỏe cho các thành viên trong gia đình. Nấm mốc là nỗi ám ảnh của nhiều gia đình, đặc biệt là vào các giai đoạn mưa bão liên tục. Nhà không bị nấm mốc, vi khuẩn có thể giúp gia chủ tiết kiệm thời gian dọn dẹp, sửa chữa đồ đạc hoặc việc phải mua thêm máy hút ẩm.

Ảnh minh hoạ

Dễ dàng khắc phục nhược điểm nắng nóng

Nhiều người nhận định nhà hướng Tây dễ bị oi nóng, đặc biệt vào mùa hè nhưng trên thực tế, với công nghệ xây dựng hiện đại ngày nay, tôi nhận thấy các chung cư hướng Tây cũng không còn quá nóng như trước. Nhược điểm này hoàn toàn có thể khắc phục bằng cách bố trí phòng hoặc sử dụng cây xanh, rèm, vật liệu cách nhiệt.

Cây xanh là "liều thuốc giải nhiệt" hiệu quả, giảm bớt tác động của ánh nắng gay gắt mùa hè chiếu vào nhà. Các loại cây leo trước nhà, ban công như hoa giấy, cúc tần Ấn Độ, sử quân tử, mai hoàng yến, trầu bà leo… trở thành "tấm rèm tự nhiên" giúp tạo điểm nhấn cho không gian sống, có giá trị phong thuỷ và thanh lọc không khí hiệu quả.

Nếu không có nhiều thời gian chăm sóc, gia chủ có thể chọn loại cây chịu hạn tốt. Một số loại cây trồng trong nhà cũng có hiệu quả làm mát không khí bao gồm cây cau cảnh, lưỡi hổ, ngọc bích, lá bỏng…

Ảnh minh hoạ

Ngoài ra, một số người bạn của tôi còn cẩn thận sử dụng sơn cách nhiệt, rèm có màu sắc trung tính, vải tráng nhựa có tác dụng ngăn nhiệt, chống nắng tốt hơn, giảm khí nóng và làm mát nhà. Nhìn chung những phương pháp này đều có giá thành không quá đắt đỏ, hoàn toàn có thể giúp không gian sống của mỗi gia đình thoải mái hơn.

Hầu hết người trẻ chúng tôi đều đi làm cả ngày, chỉ trở về nhà vào chiều tối muộn nên nhược điểm về nắng nóng gần như không ảnh hưởng quá nhiều. Tuy nhiên nếu ai làm việc tại nhà, nắng nóng hướng Tây có thể là yếu tố cần cân nhắc khi phải bật điều hoà cả ngày.