Ngày mai, miền Bắc sẽ có mưa to đến rất to

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng nay (8/9), bão số 7 đã đổ bộ vào đất liền phía tây nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) và suy yếu dần.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão số 7, ngày và đêm mai (9/9), ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Ngoài ra, ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to trong 2 ngày tới.

Miền Bắc sẽ đón nhiều đợt mưa dông trong tháng 9, chấm dứt nắng nóng (Ảnh: Báo Nông nghiệp).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 8 và ngày 9/9

Thời tiết Hà Nội đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, từ chiều mai có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ từ 26-34 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, từ chiều mai có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 23-35 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu Đông Bắc đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; từ chiều mai có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 25-34 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 25-34 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ êm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ từ 24-34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 20-30 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 23-33 độ.