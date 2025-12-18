Ngay ngày mai sẽ khởi công siêu dự án hơn 200.000 tỷ đồng kết nối với Thủ đô và loạt tỉnh phía Bắc

Ngày 17/12, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Danh Huy cùng Đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị cho lễ khởi công dự án thành phần 1 thuộc dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng tại một số tỉnh có tuyến đường đi qua.

Tại TP Hải Phòng, Đoàn kiểm tra làm việc tại khu vực ga Hải Dương Nam. Theo báo cáo, đoạn tuyến qua địa bàn TP Hải Phòng, bao gồm tuyến chính và các tuyến nhánh, có tổng chiều dài hơn 110 km, bố trí 6 nhà ga và 3 trạm tác nghiệp kỹ thuật. Để triển khai dự án, địa phương phải thu hồi, giải phóng mặt bằng hơn 624 ha đất, liên quan đến trên 6.000 hộ dân thuộc 23 xã, phường và đặc khu.

Báo cáo với Đoàn công tác, ông Phạm Văn Thung, Chủ tịch UBND xã Gia Lộc cho biết, đến ngày 14/11, toàn bộ mặt bằng đã được hoàn tất giải phóng và bàn giao đầy đủ cho chủ đầu tư, bảo đảm điều kiện khởi công đúng tiến độ.

Đại diện Ban Quản lý dự án Đường sắt cho biết, đến nay, thiết kế kỹ thuật nhà ga đã được phê duyệt; công tác lựa chọn nhà thầu thi công và tư vấn giám sát đã hoàn tất. Các phương án tổ chức thi công, bố trí mặt bằng và biện pháp bảo đảm an toàn đã được rà soát kỹ lưỡng, sẵn sàng triển khai lễ khởi công vào ngày 19/12.

Tại buổi kiểm tra, Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy đề nghị chủ đầu tư, các nhà thầu và chính quyền địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tập trung nhân lực, thiết bị, vật tư, bảo đảm lễ khởi công đúng kế hoạch, đồng thời tuân thủ nghiêm các quy định về chất lượng, an toàn lao động và môi trường.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Danh Huy kiểm tra các khâu chuẩn bị cho buổi lễ khởi công.

Cũng trong sáng 17/12, Đoàn công tác di chuyển đến khu vực khởi công ga Lương Tài, xã Đại Đồng, tỉnh Hưng Yên.

Đoạn tuyến đường sắt đi qua địa bàn tỉnh Hưng Yên dài khoảng gần 17 km, qua phường Thượng Hồng và hai xã Lạc Đạo, Đại Đồng. Trên tuyến bố trí ga Lương Tài với quy mô hơn 10 ha, là ga hỗn hợp phục vụ cả hành khách và hàng hóa.

Qua kiểm tra thực tế và nghe báo cáo của các đơn vị liên quan, Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, tập trung chuẩn bị chu đáo, toàn diện cho công tác khởi công dự án.

Chiều cùng ngày, Đoàn công tác tiếp tục làm việc tại tỉnh Phú Thọ, kiểm tra công tác chuẩn bị lễ khởi công dự án thành phần 1. Đoạn tuyến đường sắt đi qua địa bàn tỉnh Phú Thọ có chiều dài hơn 99 km, điểm đầu tại xã Đan Thượng, điểm cuối tại phường Phúc Yên, bố trí 7 nhà ga, trong đó có 5 ga hỗn hợp phục vụ hành khách và hàng hóa, cùng 1 trạm tác nghiệp kỹ thuật là ga Thanh Ba (xã Quảng Yên).

Sau khi nghe các đơn vị báo cáo, Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, quyết liệt của tỉnh Phú Thọ trong công tác giải phóng mặt bằng cũng như sự phối hợp tích cực cho sự kiện khởi công dự án vào ngày 19/12 tới.

Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng dài khoảng 419 km với tổng vốn hơn 203.000 tỷ đồng (tương đương 8,4 tỷ USD). Dự án đi qua 6 tỉnh, thành phố, gồm: Lào Cai, Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng.

Điểm đầu tại vị trí kết nối ray qua biên giới giữa Ga Lào Cai mới và Ga Hà Khẩu (Trung Quốc), thuộc địa phận thành phố Lào Cai. Điểm cuối tại khu bến Lạch Huyện, thuộc địa phận thành phố Hải Phòng.



