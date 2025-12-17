Ngày trọng đại của đất nước tới gần: 3,4 triệu tỷ đồng được “kích hoạt” cùng lúc, trong đó có loạt siêu dự án của Vingroup, Sun Group…

Công điện được gửi tới lãnh đạo các bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp nhằm bảo đảm công tác chuẩn bị cho sự kiện chính trị quan trọng dự kiến tổ chức đồng loạt vào ngày 19/12/2025.

Theo Thủ tướng Chính phủ, để chuẩn bị cho lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật các công trình, dự án chào mừng Đại hội XIV, thời gian qua Chính phủ đã ban hành nhiều công điện giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương và đơn vị liên quan.

Trong bối cảnh thời gian còn lại không nhiều, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo đã được giao, bảo đảm công tác tổ chức được triển khai đồng bộ, thống nhất, đúng tiến độ và yêu cầu đề ra.

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố, lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty trực tiếp chỉ đạo các chủ đầu tư, nhà đầu tư chủ động chuẩn bị đầy đủ các điều kiện vật chất, kỹ thuật để tổ chức lễ theo kịch bản chung do Đài Truyền hình Việt Nam xây dựng, bảo đảm trang trọng, hiệu quả, tiết kiệm và an toàn tuyệt đối.

Đối với các địa phương, Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, y tế, phòng cháy chữa cháy, nguồn điện và thông tin liên lạc trong suốt thời gian diễn ra sự kiện. Mỗi địa phương phân công một Phó Chủ tịch UBND trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm toàn diện về công tác tổ chức tại các điểm cầu thuộc địa bàn.

Thủ tướng cũng giao Bộ Nội vụ chủ trì công tác khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua lớn gắn với phát triển hạ tầng và hoàn thành mục tiêu 3.000 km đường bộ cao tốc; giao Bộ Xây dựng và Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc việc triển khai Công điện, kịp thời báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ để xem xét, chỉ đạo xử lý các vấn đề phát sinh.

Công điện nhấn mạnh yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tập trung cao độ, phối hợp chặt chẽ, bảo đảm các lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật các công trình, dự án chào mừng Đại hội XIV được tổ chức đúng kế hoạch, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cả nước.

Theo Bộ Xây dựng, tính đến ngày 14/12, đã có 234 công trình, dự án trên địa bàn 34 tỉnh, thành phố đủ điều kiện khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật. Trong đó, khởi công 148 công trình, dự án; khánh thành, thông xe kỹ thuật 86 công trình, dự án.

Trong số này có 38 dự án của các bộ, ngành; 39 dự án của các tập đoàn, tổng công ty; 157 dự án của các địa phương.

Tổng mức đầu tư của các dự án, công trình trên 3,4 triệu tỷ đồng (trong đó nguồn vốn Nhà nước tại 96 dự án hơn 627.000 tỷ đồng, chiếm 18% và 138 dự án từ nguồn vốn khác là hơn 2,79 triệu tỷ đồng, chiếm 82%). Trong đó tại Hà Nội có siêu dự án khu đô thị Olympic tổng vốn đầu tư 925.000 tỷ đồng và dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, vốn đầu tư 855.000 tỷ đồng. Tại Quảng Ninh có khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp có tổng vốn đầu tư 51.000 tỷ USD do Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư; khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh tổng vốn đầu tư 287.000 tỷ đồng do Vingroup làm chủ đầu tư...



