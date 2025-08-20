Nghiên cứu Mỹ chỉ rõ: Người ngủ trưa 6 phút và 40 phút có tuổi thọ khác nhau, 4 lưu ý để tận dụng "liều thuốc bổ" cho trí tuệ, sức khỏe

Trong nhịp sống hiện đại bận rộn, giấc ngủ trưa không chỉ là khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn gọn mà còn là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài và tuổi thọ. Các nghiên cứu từ các tổ chức uy tín như NASA và Hiệp hội Alzheimer đã chỉ ra rằng, việc duy trì thói quen ngủ trưa hợp lý có thể giúp cải thiện chức năng nhận thức, bảo vệ tim mạch và giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính.

Tuy nhiên, không phải giấc ngủ trưa nào cũng mang lại lợi ích; chìa khóa nằm ở việc chọn thời gian, tần suất và cách thức phù hợp để tránh những tác động tiêu cực.

Thời gian lý tưởng cho giấc ngủ ngắn

Theo các chuyên gia, giấc ngủ trưa nên được giữ ở mức ngắn gọn để tận dụng tối đa lợi ích mà không rơi vào trạng thái ngủ sâu, dẫn đến cảm giác uể oải sau khi tỉnh giấc. Một giấc ngủ kéo dài từ vài phút đến dưới nửa giờ có thể giúp não bộ củng cố thông tin, tăng cường sự tỉnh táo và hỗ trợ hệ tim mạch hoạt động ổn định hơn. Ngược lại, nếu vượt quá giới hạn này, cơ thể có thể gặp phải tình trạng "quán tính giấc ngủ", khiến bạn cảm thấy mệt mỏi hơn và thậm chí làm gián đoạn giấc ngủ đêm.

Nghiên cứu khoa học đã phát hiện, thời gian ngủ trưa từ 6-40 phút có thể đem lại lợi ích đáng kể:

6 phút: Giúp tăng cường trí nhớ

Các nhà nghiên cứu của Đức chỉ ra rằng, chợp mắt khoảng 6 phút vào buổi trưa có thể cải thiện trí nhớ. 6 phút là thời gian đủ đủ để não chuyển đổi trí nhớ ngắn hạn thành trí nhớ dài hạn, từ đó giải phóng thêm "bộ nhớ" để lưu giữ những kiến thức mới.

20 đến 30 phút: Thời gian lý tưởng để ngủ trưa

Các nhà nghiên cứu của NASA chỉ ra rằng, giấc ngủ trưa 24 phút có thể giúp dân văn phòng cải thiện hiệu suất làm việc lên 34% và tăng độ nhạy cảm tổng thể lên 54%.

Khoảng thời gian này cũng giúp chức năng tim mạch được cải thiện đáng kể.

40 phút: Giúp tái tạo năng lượng cho não

Một giấc ngủ ngắn 40 phút có thể đưa cơ thể vào trạng thái ngủ nhẹ, giúp nạp lại năng lượng cho não. Đặc biệt là khi đêm hôm trước bạn không ngủ ngon và làm công việc đòi hỏi sự tập trung cao độ.

Bạn nên đặt đồng hồ báo thức để đảm bảo có thể ngủ trong khoảng 40 -45 phút mà không bị quá đà. Bởi giấc ngủ trưa quá 45 phút khiến cơ thể rơi vào giấc ngủ sâu, dễ dẫn đến mệt mỏi, lú lẫn sau khi thức dậy do "quán tính giấc ngủ".

Ngủ trưa đúng cách mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cơ thể, góp phần kéo dài tuổi thọ. Đầu tiên, nó giúp cân bằng huyết áp bằng cách cho phép hệ tim mạch nghỉ ngơi, giảm nguy cơ cao huyết áp và các vấn đề liên quan đến tim. Thứ hai, giấc ngủ ngắn hỗ trợ bảo vệ đôi mắt bằng cách cho phép cơ mi thư giãn và tăng cường độ ẩm tự nhiên, ngăn ngừa suy giảm thị lực do làm việc liên tục.

Ngoài ra, thói quen này còn thúc đẩy trí nhớ bằng cách tổ chức lại thông tin trong não, biến những dữ liệu rời rạc thành hệ thống logic hơn. Cuối cùng, sau giấc ngủ trưa, hầu hết mọi người đều cảm thấy năng lượng dồi dào, tâm trạng tích cực hơn, giúp giảm stress và cải thiện chất lượng cuộc sống hàng ngày. Những lợi ích này không chỉ giúp bạn duy trì sức khỏe mà còn giảm thiểu rủi ro mắc các bệnh liên quan đến lão hóa sớm.

4 lưu ý quan trọng

Mặc dù giấc ngủ trưa có lợi, nhưng nếu kéo dài quá mức, nó có thể trở thành "kẻ thù" của sức khỏe. Các nghiên cứu cho thấy, ngủ trưa vượt quá một giờ có thể tăng đáng kể nguy cơ mắc các bệnh về não bộ, như suy giảm nhận thức, và thậm chí làm gia tăng khả năng đột quỵ.

Lý do là vì giấc ngủ dài ban ngày có thể làm rối loạn chu kỳ ngủ tự nhiên, dẫn đến tình trạng mệt mỏi kéo dài và ảnh hưởng đến giấc ngủ đêm. Đặc biệt ở người lớn tuổi, tần suất ngủ trưa tăng cao có thể là dấu hiệu cảnh báo sớm của các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn.

Để tận dụng giấc ngủ trưa như một "liều thuốc" bổ dưỡng cho tuổi thọ, hãy áp dụng các lưu ý sau đây dựa trên khuyến nghị từ các chuyên gia giấc ngủ:

- Giới hạn thời gian ở mức 15-30 phút: Đây là khoảng thời gian vàng để tránh rơi vào giấc ngủ sâu, giúp bạn tỉnh táo nhanh chóng mà vẫn nhận được lợi ích như tăng cường trí nhớ và bảo vệ tim. Đặt báo thức để không vượt quá giới hạn này.

- Chọn thời điểm trước 3 giờ chiều: Ngủ trưa muộn có thể làm gián đoạn giấc ngủ đêm, dẫn đến mệt mỏi tích tụ. Hãy ưu tiên nghỉ ngơi vào đầu buổi chiều để đồng bộ với nhịp sinh học, tránh ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ tổng thể.

- Tạo môi trường thoải mái nhưng không quá tối tăm: Nằm ở nơi yên tĩnh, thoáng đãng với ánh sáng dịu nhẹ để dễ dàng thức dậy mà không cảm thấy lú lẫn. Tránh ngủ trên giường để ngăn chặn việc chuyển sang giấc ngủ dài.

- Kết hợp với lối sống lành mạnh: Ngủ trưa chỉ hiệu quả khi đi kèm với chế độ ăn uống cân bằng và hoạt động thể chất. Nếu bạn thường xuyên mệt mỏi, hãy kiểm tra sức khỏe để loại trừ các vấn đề tiềm ẩn, vì ngủ trưa tăng đột biến có thể là dấu hiệu của bệnh lý.

Bằng cách áp dụng những nguyên tắc này, giấc ngủ trưa không chỉ trở thành thói quen hàng ngày mà còn là chìa khóa để sống khỏe mạnh, kéo dài tuổi thọ. Hãy nhớ rằng, chất lượng luôn quan trọng hơn số lượng – một giấc ngủ ngắn đúng cách có thể mang lại lợi ích vượt trội hơn so với nghỉ ngơi dài dòng nhưng thiếu khoa học.

Tổng hợp