Ngỡ mua được nhà trong ngõ đẹp long lanh, ai ngờ ôm cục tức: Người mua cần cảnh giác điều này

11-09-2025 - 16:00 PM | Bất động sản

Không ít căn nhà cũ trong ngõ được chủ cũ “mông má” lại bằng lớp sơn mới, lát gạch sáng bóng, trang trí nội thất bắt mắt để che đi những khiếm khuyết. Người mua thiếu kinh nghiệm dễ bị đánh lừa bởi vẻ ngoài hào nhoáng, nhưng chỉ sau vài tháng ở mới nhận ra thấm dột, nứt nẻ, ẩm mốc…

Ngỡ mua được nhà trong ngõ đẹp long lanh, ai ngờ ôm cục tức: Người mua cần cảnh giác điều này- Ảnh 1.

Nhà đẹp không hẳn là nhà tốt 

Khi bước vào một căn nhà cũ vừa được sửa sang, cảm giác đầu tiên thường là “sạch sẽ, sáng sủa, có thể dọn về ở ngay”. Tuy nhiên, lớp sơn mới có thể chỉ là “chiêu” để che giấu những vết nứt, mảng tường từng thấm nước. Nhiều trường hợp người mua chỉ vài tháng sau đã phải đối mặt với cảnh tường loang ố, bong tróc sơn hay trần nhà nứt dọc theo vết cũ. Đây là hậu quả của việc không quan sát kỹ các chi tiết nhỏ nhưng quan trọng.

Quan sát kỹ tường, trần, sàn 

Một trong những điểm dễ phát hiện nhất chính là bề mặt tường và trần. Nếu lớp sơn không đều màu, bề mặt gồ ghề hoặc chân tường có mùi ẩm mốc, đó là dấu hiệu từng bị thấm. Đặc biệt, khu vực gần nhà vệ sinh, ban công, sân thượng cần được kiểm tra kỹ vì đây là những điểm dễ xảy ra rò rỉ, dột nước. Với sàn nhà, việc lát gạch mới tinh nhưng không xử lý triệt để phần nền bên dưới cũng sẽ khiến tình trạng ẩm thấp tái diễn.

Hệ thống điện nước: “gót chân Achilles” của nhà cũ 

Nhiều gia đình sửa sang chỉ chú trọng phần nhìn mà bỏ qua phần “ruột” bên trong. Người mua khi đi xem nhà nên thử bật tắt công tắc, kiểm tra ổ cắm, xả nước mạnh để xem thoát có nhanh không, có mùi hôi ngược không. Các vết nối tạm, đường ống dán keo hay van nước cũ kỹ là dấu hiệu cho thấy hệ thống hạ tầng chưa được xử lý triệt để.

Ngỡ mua được nhà trong ngõ đẹp long lanh, ai ngờ ôm cục tức: Người mua cần cảnh giác điều này- Ảnh 2.

Không gian và môi trường sống trong ngõ 

Nhà trong ngõ thường có nhược điểm là bí khí, thiếu ánh sáng và dễ ngập úng. Nếu bạn đi xem nhà vào buổi sáng mà vẫn cảm giác tối tăm, về lâu dài sẽ rất khó chịu. Vào mùa mưa, những căn trong ngõ hẹp, nền thấp càng dễ bị nước tràn vào. Vì vậy, ngoài việc quan sát bên trong nhà, hãy chú ý đến tình trạng ngõ xung quanh, hỏi thăm hàng xóm để có thêm thông tin thực tế.

Kết cấu và dấu hiệu xuống cấp 

Không ít căn nhà cũ được “khoác áo mới” nhưng kết cấu đã xuống cấp. Vết nứt ở cột, dầm nếu chỉ được trét xi măng thì sau một thời gian ngắn sẽ tái xuất. Cầu thang bị rung, bậc không đều cũng phản ánh chất lượng thi công. Những chi tiết này, nếu không để ý, người mua sẽ phải trả giá bằng chi phí sửa chữa lớn sau này.

Lời khuyên cho người mua 

Để tránh mua phải “nhà đẹp nhưng giả”, người mua nên dành thời gian đi xem nhà nhiều lần, vào các khung giờ khác nhau, thậm chí chọn ngày mưa để kiểm chứng tình trạng thấm dột. Tốt nhất, hãy nhờ người có kinh nghiệm hoặc thợ xây đi cùng để soi kỹ. Và đừng quên: vẻ ngoài chỉ là lớp vỏ, giá trị thực sự nằm ở kết cấu, hệ thống kỹ thuật và môi trường sống lâu dài.


Minh Lan

An Ninh Tiền Tệ

Bí mật sau mỗi m2

