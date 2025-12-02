Ngoài sức tưởng tượng: Nhóm Vingroup đóng góp 320 điểm vào VN-Index từ đầu năm

Sau hơn một tháng kể từ phiên giảm kỷ lục (95 điểm) ngày 20/10, thị trường chứng khoán Việt Nam đã trở lại mốc 1.700 điểm với đầu kéo quen thuộc Vingroup (mã VIC). Cổ phiếu của tỷ phú Phạm Nhật Vượng liên tục tăng mạnh lập đỉnh mới tại 269.900 đồng/cp, gấp 6,66 lần thời điểm đầu năm.

Với cú bứt phá ngoạn mục, riêng cổ phiếu VIC đã đóng góp 222 điểm vào VN-Index từ đầu năm. Tính chung “bộ tứ siêu đẳng” của tỷ phú Phạm Nhật Vượng (VIC, VHM, VPL, VRE), mức đóng góp vào chỉ số lên đến 320 điểm. Đáng chú ý, VN-Index chỉ tăng 435 điểm trong khoảng thời gian này.

Top các cổ phiếu đóng góp lớn nhất vào VN-Index từ đầu năm

Ngoài Vingroup, cổ phiếu Vimhomes (mã VHM) và Vincom Retail (mã VRE) cũng đã tăng bằng lần, với mức tăng lần lượt 160% và 100% so với đầu năm. Cổ phiếu Vinpearl (mã VPL) đã vượt đỉnh cùng mức tăng 40% so với định giá thời điểm chào sàn hồi giữa tháng 5.

Với đà tăng từ đầu năm, Vingroup trở thành doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên và duy nhất đến thời điểm hiện tại có vốn hóa trên 1 triệu tỷ đồng. Vinhomes là doanh nghiệp có vốn hóa lớn thức 3 toàn sàn với hơn 434.000 tỷ đồng. Vốn hóa của Vinpearl cũng vừa lập kỷ lục mới hơn 182.000 tỷ đồng. Trong khi đó, Vincom Retail là “em út” trong nhóm Vingroup với vốn hóa gần 80.000 tỷ.

Như vậy, tổng vốn hóa nhóm Vingroup hiện đã vượt mức 1,7 triệu tỷ đồng, chiếm gần 1/4 giá trị toàn sàn HoSE. Với tỷ trọng này, các cổ phiếu trong tay tỷ phú Phạm Nhật Vượng có ảnh hưởng rất lớn đến VN-Index. Điều này khiến cho chỉ số không hoàn toàn phản ánh đúng diễn biến của thị trường.

Thực tế, mặc dù VN-Index đã vượt 1.700 điểm nhưng không ít cổ phiếu lớn vẫn đang ở vùng giá 1.500, thậm chí là 1.200 điểm. Nhiều cổ phiếu nhóm ngân hàng, chứng khoán, bất động sản đã giảm 20-30% từ đỉnh ngắn hạn. Thực trạng này khiến niềm vui không được lan toả rộng trên thị trường dù VN-Index đang tiến về đỉnh cũ.

Sự mất cân bằng có thể sẽ không duy trì lâu bởi nhiều cổ phiếu lớn đã lùi về vùng định giá hấp dẫn. Dòng tiền bắt đáy được kỳ vọng sẽ sớm nhập cuộc và thống kê cho thấy xác suất thị trường tăng điểm trong tháng 12 cũng khá cao. Báocáo mới đây của MBS cho rằng, kết hợp với yếu tố mùa vụ, thị trường sẽ tích cực ở nửa cuối tháng 12 khi các thông tin hỗ trợ hội tụ.

Dài hạn hơn, ông Petri Deryng, người đứng đầu PYN Elite Fund mới đây đã nâng mục tiêu VN-Index lên 3.200 điểm vào năm 2028. Mục tiêu này được quỹ ngoại xây dựng trên giả định tốc độ tăng trưởng lợi nhuận bình quân khoảng 18–20% trong những năm tới.

Người đứng đầu PYN Elite Fund kỳ vọng những chính sách vĩ mô đang tạo ra môi trường thuận lợi hơn nữa cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam cũng như đà gia tăng lợi nhuận của doanh nghiệp niêm yết.

Đồng quan điểm, Dragon Capital cho rằng thị trường Việt Nam hiện hội tụ nhiều yếu tố nền tảng để duy trì đà tăng trưởng tích cực trong năm 2025–2026. Lợi nhuận doanh nghiệp tiếp tục vượt kỳ vọng với lợi nhuận của 80 doanh nghiệp do Dragon Capital theo dõi ước đạt mức tăng trưởng 21,3% trong năm 2025 và tiếp tục duy trì ở mức 16,2% trong năm 2026.

Bên cạnh đó, định giá thị trường đang ở mức hấp dẫn với P/E dự phóng cho năm 2025 chỉ khoảng 12,5–13 lần và 11 lần cho năm 2026 – thấp hơn so với nhiều thị trường trong khu vực, trong khi tốc độ tăng trưởng lợi nhuận lại nổi bật.

Ngoài ra, việc Việt Nam được nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi sẽ mở ra cơ hội tái định giá (re-rating) lớn, khi dòng vốn quốc tế quy mô lớn có thể đổ mạnh vào thị trường, tạo động lực cho chu kỳ tăng trưởng mới.