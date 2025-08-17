Người có nhu cầu vay tiền tại Agribank cần chú ý thay đổi mới

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) vừa thông báo tới khách hàng một số nội dung điều chỉnh liên quan đến Chương trình tín dụng ưu đãi dành cho khách hàng cá nhân kể từ ngày 15/8/2025 đến 31/12/2025, cụ thể như sau:

Đối với chương trình cho vay ưu đãi mua nhà dành cho khách hàng trẻ tuổi

- Tạm dừng áp dụng lãi suất cho vay cố định từ 24 tháng trở lên đối với các Hợp đồng tín dụng được ký kết từ ngày 15/8/2025.

- Áp dụng lãi suất cho vay cố định trong 18 tháng đầu (tính từ ngày giải ngân) với mức lãi suất 6,3%/năm, thời gian vay vốn tối thiểu của khoản giải ngân từ 36 tháng trở lên.

Đây là gói vay dành cho các khách hàng cá nhân là công chức, viên chức, người lao động đến 35 tuổi có nhu cầu vay vốn Agribank.

Trước đó, Chương trình cho vay mua nhà ở đối với khách hàng trẻ tuổi của Agribank áp dụng mức lãi suất cố định 5,5%/năm trong 03 năm đầu. Khách hàng được vay với hạn mức 75% nhu cầu vốn khi thế chấp bằng chính tài sản hình thành từ vốn vay.

Đặc biệt, trường hợp khách hàng có tài sản bảo đảm khác ngoài tài sản hình thành từ vốn vay, khách hàng có thể vay với hạn mức lên tới 100% nhu cầu vốn. Thời hạn vay tối đa 40 năm và khách hàng được miễn trả nợ gốc lên tới 60 tháng đầu tiên.

Đối với Chương trình ưu đãi vay vốn phục vụ nhu cầu mua nhà ở, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, xây dựng, sửa chữa, cải tạo, hoàn thiện nhà ở

- Tạm dừng áp dụng lãi suất cho vay cố định từ 24 tháng trở lên đối với các Hợp đồng tín dụng được ký kết từ ngày 15/8/2025.

- Áp dụng lãi suất cho vay cố định trong 18 tháng đầu (tính từ ngày giải ngân) với mức lãi suất 6,3%/năm, thời gian vay vốn tối thiểu của khoản giải ngân từ 60 tháng trở lên.

Đây là gói vay dành cho khách hàng có nhu cầu vay để thanh toán các chi phí cho mục đích mua nhà ở và/hoặc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; xây dựng, sửa chữa, cải tạo, hoàn thiện nhà ở.

Trước khi có sự điều chỉnh trên, chương trình này áp dụng lãi suất cho vay: Từ 5,5%/năm cố định 06 tháng đầu tiên (áp dụng với khoản giải ngân có thời hạn tối thiểu 18 tháng); Từ 6,2%/năm cố định 12 tháng đầu tiên (áp dụng với khoản giải ngân có thời hạn tối thiểu 36 tháng); Từ 6,5%/năm cố định 24 tháng đầu tiên (áp dụng với khoản giải ngân có thời hạn tối thiểu 60 tháng).

Agribank cho biết, các nội dung khác của Chương trình tín dụng ưu đãi dành cho khách hàng cá nhân vẫn được giữ nguyên.