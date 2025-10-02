Người đại diện pháp luật Hoàng Quân Land bị cảnh báo tạm hoãn xuất cảnh vì nợ thuế

Cơ quan thuế tại TP HCM vừa thông báo về việc sẽ tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện pháp luật của một số doanh nghiệp do còn nợ thuế.

Cụ thể, Thuế TP HCM cho biết đến ngày 31-8, Công ty CP Đầu tư bất động sản Hoàng Quân Land còn nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp hơn 5 tỉ đồng.

Cũng theo Thuế TP HCM, sau 30 ngày kể từ ngày 26-9 (thời điểm phát hành thông báo), Công ty CP Đầu tư Bất động sản Hoàng Quân Land chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, cơ quan quản lý thuế sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Trương Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT và ông Trương Quốc Bảo, Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật, của công ty này.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên ông Trương Anh Tuấn bị xem xét áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh. Năm 2024, Cục Thuế TP Cần Thơ (hiện là Thuế TP Cần Thơ) từng ra thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Trương Anh Tuấn, là người đại diện theo pháp luật, Chủ tịch HĐQT của Công ty CP Đầu tư Địa ốc Hoàng Quân Cần Thơ (mã số thuế: 1800715721). Lý do công ty này bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế với số tiền hơn 6,2 tỉ đồng đến 31-5-2024.

Đến tháng 7-2024, Công ty CP Đầu tư Địa ốc Hoàng Quân Cần Thơ công bố đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế với số tiền 6,2 tỉ đồng. Ngay sau đó, Cục Thuế Cần Thơ đã có Thông báo hủy bỏ lệnh tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Trương Anh Tuấn.

Ngoài các chức vụ trên, ông Trương Anh Tuấn hiện giữ vai trò Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa Ốc Hoàng Quân (mã chứng khoán: HQC).