Người dân Gia Lai sắp có nhà ở xã hội ven biển hơn 3ha

Biên bản mở hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Nhà ở xã hội Nhơn Phú 1 vừa được công bố, ghi nhận liên danh CTCP THC Land – CTCP Xây dựng C BHI là đơn vị duy nhất tham gia.

Một dự án NƠXH tại Gia Lai.

Dự án tọa lạc tại phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn (trước đây thuộc tỉnh Bình Định, nay thuộc tỉnh Gia Lai), với tổng vốn đầu tư hơn 1.958 tỷ đồng. Quy mô dự kiến khoảng 1.500 căn hộ, đi kèm hệ thống hạ tầng xã hội gồm công trình thương mại – dịch vụ, nhà trẻ, bãi đỗ xe ngoài trời… trên khu đất rộng khoảng 3,2 ha. Hiện trạng khu đất chủ yếu là đất giao thông, sân bãi, cùng một số hạng mục công trình của Công ty Điện lực Bình Định như nhà làm việc, nhà phát điện, bồn xăng và nhà kho. Thời gian triển khai dự án kéo dài 66 tháng.

Theo yêu cầu mời đầu tư trước đó, nhà đầu tư phải cam kết giá bán căn hộ nhà ở xã hội không vượt quá 14 triệu đồng/m² sàn sử dụng.

THC Land là doanh nghiệp mới thành lập vào tháng 6/2025, có trụ sở tại Hà Nội, do ông Đinh Công Chính làm người đại diện pháp luật. Ông Chính hiện cũng là lãnh đạo CTCP Địa ốc THC Bình Định – đơn vị vừa được UBND tỉnh Bình Định cũ (nay là Gia Lai) công nhận trúng đấu giá quyền sử dụng đất Dự án Điểm số 2 (2-1) thuộc Khu du lịch biển Nhơn Lý – Cát Tiến với mức giá gần 225 tỷ đồng.

Dự án này có diện tích hơn 28,3 ha, định hướng phát triển thành khu du lịch cao cấp, tiếp giáp Khu du lịch Phương Mai Bay Resort ở phía Bắc, Điểm số 2 (2-2) ở phía Nam, biển Đông ở phía Đông và tuyến đường trục Khu kinh tế Nhơn Hội (Quốc lộ 19B) ở phía Tây. Tổng vốn đầu tư tối thiểu để triển khai lên tới 1.931 tỷ đồng (chưa bao gồm tiền đấu giá đất).

Xây dựng C BHI, thành lập từ năm 2013 tại Hà Nội, hoạt động trong lĩnh vực thi công xây dựng, từng đảm nhận nhiều công trình lớn như Khu nghỉ dưỡng và du lịch biển Long Thủy, Căn hộ khách sạn cao cấp bãi biển Hà My, Nhà ở xã hội Nhơn Phú 2 (Gia Lai), Khu đô thị và Dịch vụ VSIP Bắc Ninh, Park City Hanoi, Chung cư Hateco Xuân Phương, Khu đô thị Gamuda và Ciputra Hà Nội.



