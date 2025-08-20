Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Người dân Hà Nội chú ý: Không đến giao dịch tại loạt chi nhánh ngân hàng vào ngày 21, 27 và 29/8 trong các khung giờ sau

20-08-2025 - 18:56 PM | Tài chính - ngân hàng

Chẳng hạn, giao dịch tiền mặt chỉ giải quyết trước 10h30 sáng tại CN Sở Giao dịch, VPBank Láng Hạ, VPBank Kinh Đô trong các ngày ngày.

Một số ngân hàng mới đây đã thông báo thay đổi giờ giao dịch trong các ngày 21/8 (thứ Năm), 27/8 (thứ Tư) và 29/8 (thứ Sáu) nhằm phù hợp với phương án phân luồng giao thông phục vụ các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Hà Nội.

Cụ thể, TPBank cho biết, các đơn vị đặt tại tòa nhà 57 Lý Thường Kiệt và 6 chi nhánh trong khu vực phân luồng (TPBank Hà Nội, Tây Hà Nội, Đội Cấn, Hồ Gươm, TTKD Hoàn Kiếm và Ba Đình) sẽ áp dụng khung giờ làm việc từ 7h đến 16h. Giao dịch tại quầy của 7 đơn vị này kết thúc lúc 15h.

28 đơn vị khác sẽ dừng giao dịch tiền mặt sớm, vào 14h để đảm bảo công tác điều quỹ. Các điểm giao dịch ngoài khu vực phân luồng hoạt động bình thường.

Ngân hàng khuyến nghị khách hàng ưu tiên sử dụng kênh số để thuận tiện và khuyên cán bộ nhân viên chủ động phương tiện, thời gian di chuyển.

Tương tự, VPBank cũng thông báo, thực hiện phương án phân luồng giao thông phục vụ các hoạt động diễu binh, diễu hành nằm trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 do Phòng cảnh sát Giao thông (Công an TP Hà Nội) thông báo, VPBank sẽ điều chỉnh thời gian giao dịch trong 3 ngày 21/8, 27/8 và 29/8 của một số chi nhánh/phòng giao dịch (CN/PGD) trên địa bàn Hà Nội. Cụ thể:

Cụ thể, 67 CN/PGD tại Hà Nội nằm trong khu vực hạn chế sẽ thay đổi thời gian giao dịch:

- Ngày 21/8/2025: ngừng giao dịch tại quầy từ 10h30 sáng.

- Ngày 27/8 và 29/8/2025: ngừng giao dịch từ 15h00 chiều.

Đồng thời, hạn chế các giao dịch tiền mặt tại quầy trong 3 ngày trên:

- Giao dịch tiền mặt chỉ giải quyết trước 10h30 sáng tại CN Sở Giao dịch, VPBank Láng Hạ, VPBank Kinh Đô.

- Các CN/PGD còn lại không thực hiện các giao dịch tiền mặt.

VPBank cũng lưu ý, trong thời gian diễn ra Lễ kỷ niệm, thời gian giao dịch của các CN/PGD VPBank có thể thay đổi, điều chỉnh tùy thuộc vào thông báo của Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm.

VPBank sẽ thường xuyên cập nhật đến khách hàng.

Ngoài 3 ngày nêu trên, Chi nhánh/Phòng giao dịch khu vực Hà Nội vẫn hoạt động bình thường theo lịch của ngân hàng.

Để không ảnh hưởng tới các giao dịch tài chính của khách hàng, VPBank khuyến khích khách hàng lựa chọn các giao dịch trực tuyến để tiện lợi thực hiện giao dịch tại bất cứ đâu và vào bất kỳ thời gian nào như giao dịch trên nền tảng ngân hàng số toàn năng VPBank NEO, giao dịch tại hệ thống các ATM/CDM.


Thanh Anh

An ninh tiền tệ

