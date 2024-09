Người đàn ông 61 tuổi mỗi ngày đều chạy bộ một tiếng, kết quả khám sau một năm khiến bác sĩ kinh ngạc

Kiên trì chạy bộ 1 năm, khi đi khám nhận kết quả bất ngờ

Hiện nay, nhận thức của mọi người về vấn đề chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa bệnh tật đang dần được nâng cao. Trên mạng xã hội, ngày càng có nhiều người chia sẻ về thói quen ăn uống, thói quen tập luyện của bản thân để tăng cường sức khỏe.

Gần đây, câu chuyện của ông An Vĩnh (61 tuổi, ở Trung Quốc) đang thu hút được sự quan tâm của cộng đồng mạng nước này. Ông An là nhân viên ngân hàng đã nghỉ hưu. Từ khi nghỉ hưu, ông An có nhiều thời gian để quan tâm đến sức khỏe của bản thân hơn.

Mỗi ngày, ông An đều dành nửa tiếng buổi sáng và nửa tiếng buổi chiều tối để chạy bộ. Ông An tin rằng việc hoạt động thể chất có thể giúp ông khỏe mạnh hơn ngay cả khi tuổi tác tăng lên. Thói quen chạy bộ của ông An đã kéo dài liên tục trong một năm.

Gần đây, ông An cảm thấy tức ngực nhẹ nên đã đến bệnh viện để khám sức khỏe toàn diện. Kết quả khám của ông An đã khiến bác sĩ rất kinh ngạc. Bác sĩ cho biết: “Chức năng tim phổi của ông rất tốt, chỉ số huyết áp, lượng cholesterol và lượng đường trong máu đều ở mức bình thường. Tình trạng tức ngực mà ông An gặp phải có thể là do ông bị căng thẳng”.

Bác sĩ tại bệnh viện nhận định nói: “Trường hợp của ông An tương đối hiếm gặp. Bởi, ở độ tuổi 61, ông An có thể duy trì các chỉ số của cơ thể ở mức bình thường và không mắc các bệnh lý mạn tính”.

Khi nghe bác sĩ khen ngợi, ông An cũng vui vẻ chia sẻ: “Tôi nghĩ đó là thành quả của thói quen chạy bộ trong một năm qua của tôi. Mỗi ngày tôi đều chạy bộ 30 phút buổi sáng và 30 phút buổi chiều tối”.

Lợi ích của việc chạy bộ

Bác sĩ cho biết: “Thói quen chạy bộ của ông rất tốt cho sức khỏe tim mạch. Trên thực tế, một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí của Đại học Tim mạch Hoa Kỳ, chạy bộ trong thời gian ngắn có thể làm giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, bao gồm đau tim và đột quỵ. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng chạy bộ, bất kể thời gian hay tốc độ, có thể giúp giảm 30% nguy cơ tử vong do nguyên nhân tim mạch”.

Ông An vô cùng hứng thú với thông tin này, tuy nhiên ông cũng rất phân vân về tần suất chạy bộ của bản thân. Ông An đã nhờ bác sĩ tư vấn thêm về vấn đề này.

Về tần suất chạy bộ, bác sĩ giải thích: “Ông vẫn có thể duy trì thói quen chạy bộ nhưng nên thay đổi thời gian và tần suất chạy bộ phù hợp với thể trạng của bản thân. Bởi khi tuổi tác tăng lên, xương khớp cũng dần bị lão hóa, nếu chạy bộ với tần suất dày đặc và chạy trong thời gian dài, nguy cơ chấn thương có thể tăng lên. Điều này gây hại cho sức khỏe”.

Bác sĩ cũng khuyến khích ông An nên tập thêm các bài tập khởi động và bài tập giãn cơ trước và sau mỗi lần chạy bộ để giảm tình trạng chấn thương, cải thiện độ dẻo dai của cơ bắp và xương khớp.

Bên cạnh đó, bác sĩ cũng lưu ý ông An nên chú trọng bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng, ăn đa dạng thực phẩm lành mạnh để bổ trợ cho thói quen chạy bộ, giúp tăng cường sức khỏe tổng thể.

Bác sĩ cho biết ông An nên tăng cường ăn rau, củ, quả để bổ sung chất xơ, ăn ức gà, cá, hải sản để bổ sung protein cho cơ thể và hạn chế ăn thịt đỏ, thịt chế biến sẵn vì chúng chứa nhiều muối và cholesterol “xấu”, không tốt cho tim mạch.

Ông An cho biết khi về nhà ông sẽ điều chỉnh chế độ tập luyện và thói quen ăn uống trong những tháng tiếp theo. Ông An hy vọng lần kiểm tra sức khỏe tiếp theo, ông vẫn giữ được thể chất khỏe mạnh như hiện tại.