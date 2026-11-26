Mới đây, ông trùm thứ hai của đế chế truyền thông giải trí Điền Quân là đạo diễn Khương Dừa đã tới thăm quán cà phê ở Thảo Điền, TP.HCM của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng với mong muốn gặp được nam ca sĩ.

Vừa tới nơi, Khương Dừa phải thốt lên: "Tôi không ngờ ở đây lại nhiều hàng quán xôm tụ, đông vui đến thế. Đây là lần đầu tiên tôi tới khu vực Thảo Điền này, đúng là khu ăn chơi mới. Anh Đàm Vĩnh Hưng hình như bây giờ có tới ba chi nhánh cà phê, một chi nhánh ở tận Đà Lạt.

Xưa giờ tôi từng làm một vài chương trình có anh Đàm Vĩnh Hưng nhưng chỉ đứng gần gần chứ chưa có cơ hội nói chuyện với anh. Hi vọng hôm nay tôi có cơ hội gặp anh Đàm Vĩnh Hưng để thăm hỏi anh còn không gặp được thì thôi, cũng không sao".

Khương Dừa khá nổi tiếng nên vừa vào trong quán cà phê, nhân viên đã nhận ra anh và đon đả tiếp đón, giới thiệu về quán. Trước khi uống cà phê, Khương Dừa cũng đi một vòng quán để review cho khán giả.

Nam đạo diễn tỏ ra vô cùng choáng ngợp trước không gian rộng lớn của quán cà phê Đàm Vĩnh Hưng, đi mãi không hết, chia làm nhiều khu vực khác nhau.

Anh nói: "Anh Đàm Vĩnh Hưng được nhiều bà con cô bác yêu quý ghé thăm quán rồi giới thiệu khắp nơi. Hội quán Ngôi sao miệt vườn của tôi cũng như vậy, ban đầu được bà con cô bác tới quá trời nhưng vì đông quá không kiểm soát được nên vỡ trận.

Anh Đàm Vĩnh Hưng cũng mới mở quán này đầu năm nay. Tôi nhìn qua thấy anh ấy đầu tư nhiều chi phí lắm, phải chăm sóc hoa, cây cối tốn kém. Khu này là khu cao cấp nên giá nước cũng cao một chút. Một ly nước có giá 75 ngàn đồng.

Nhưng giá này là hợp lý vì anh Đàm Vĩnh Hưng đầu tư nhiều vào cảnh quan cho mọi người tới đây chụp ảnh nữa. Hội quán Ngôi sao miệt vườn của tôi thì bán rẻ quá, một ly nước có 15 ngàn nên không bù lỗ được và sập. Nhưng do địa điểm khu đó định vị là tầm tiền đó rồi, không bán cao được còn địa điểm khu này là cao cấp nên khác".

Ngoài đồ uống, Khương Dừa còn gọi thêm xôi lạp xưởng của quán với giá 45 ngàn đồng một tô nhỏ và khen ngợi. Anh nói: "Ngon lắm, công bằng mà nói thì món xôi này lâu lâu ăn lại cũng rất ổn".

Khương Dừa cùng đệ tử ngồi uống cà phê cả buổi nhưng chưa có cơ duyên gặp được Đàm Vĩnh Hưng.