Người đàn ông vào tiệm vàng mua liên tục 5 tỷ đồng không cần nhìn giá với phương thức thanh toán không bình thường: Chủ tiệm gọi ngay cảnh sát

22-11-2025 - 16:16 PM | Sống

Sự việc xảy ra ở một cửa hàng vàng lớn.

Vào tháng 3 năm 2024, một vụ giao dịch mua vàng trị giá hàng tỷ đồng tại một cửa hàng vàng bạc đá quý lớn ở thành phố Thượng Hải, Trung Quốc, đã dẫn đến việc triệt phá một mắt xích quan trọng trong đường dây rửa tiền quốc tế. Sự tỉnh táo của nhân viên bán hàng đã giúp cảnh sát lật tẩy chiêu trò mới của các tổ chức tội phạm lừa đảo qua mạng, vốn đang tìm cách tẩu tán tài sản bất chính bằng kim loại quý.

Giao dịch đáng ngờ gần 5 tỷ đồng

Người đàn ông bước vào cửa hàng vàng bạc tại Thượng Hải có vẻ ngoài khá bình thản, nhưng hành vi của anh ta lại hoàn toàn khác thường. Anh ta không vội vã chọn vàng ngay mà đi loanh quanh một lúc. Điều kỳ lạ là người này không quan tâm đến giá cả hay kiểu dáng, mà chỉ yêu cầu nhân viên lấy ra một số lượng lớn vàng miếng và nhiều món trang sức bằng vàng khác.

Người đàn ông vào tiệm vàng mua liên tục 5 tỷ đồng không cần nhìn giá với phương thức thanh toán không bình thường: Chủ tiệm gọi ngay cảnh sát- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Tổng giá trị số vàng mà vị khách này yêu cầu mua lên tới 1,4 triệu Nhân dân tệ (khoảng gần 5 tỷ đồng ). Khi tiến hành thanh toán, người đàn ông đã sử dụng nhiều thẻ ngân hàng khác nhau để chi trả cho giao dịch. Trong quá trình này, nhân viên bán hàng nhận thấy người đàn ông có vẻ lo lắng và phương thức thanh toán không hề bình thường, làm dấy lên nghi ngờ. Ngay lập tức, nhân viên đã thông báo cho chủ cửa hàng liên hệ với cảnh sát để làm rõ vụ việc.

Mua vàng "hộ" để nhận hoa hồng hậu hĩnh

Nhận được tin báo từ chủ cửa hàng, cảnh sát Thượng Hải đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Ban đầu, người đàn ông khai rằng mình mua vàng để đầu tư. Tuy nhiên, qua quá trình điều tra sâu hơn, cảnh sát phát hiện nguồn tiền của người này có vấn đề và anh ta bị nghi ngờ nằm trong đường dây rửa tiền trái phép.

Theo lời khai của người đàn ông sau đó, băng nhóm này tổ chức các mắt xích nhỏ nằm rải rác ở các thành phố lớn, và ông ta chính là một trong số đó. Công việc của họ là mang một số tiền lớn đến các cửa hàng vàng để mua lượng vàng lớn, sau đó chuyển giao cho một "đầu mối" khác và nhận tiền hoa hồng hậu hĩnh. Những kẻ này thường dùng tiền mặt hoặc chia tiền vào nhiều thẻ ngân hàng khác nhau để tiến hành thanh toán, nhằm tránh bị hệ thống ngân hàng theo dõi.

Trên thực tế, suốt một thời gian dài, một nhóm người mua vàng bí ẩn đã lần lượt xuất hiện ở các thành phố lớn như Thượng Hải, Bắc Kinh, Nam Kinh. Những vụ chi hàng triệu Nhân dân tệ một lần để mua vàng đã khiến cảnh sát để ý và theo dõi từ lâu.

Cảnh sát cho biết, số tiền lớn này là từ một tổ chức tội phạm có trụ sở ở nước ngoài chuyên lừa đảo qua điện thoại hoặc internet. Sau khi lừa được tiền của nạn nhân chuyển vào, chúng sẽ yêu cầu những người mua vàng "hộ" này hành động.

Trước đây, sau khi lừa đảo thành công, tội phạm thường chuyển tiền vào nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau rồi rút ra nhanh chóng để tẩu tán. Tuy nhiên, từ khi các cơ quan chức năng ở Trung Quốc triển khai các hoạt động kiểm soát nghiêm ngặt hơn việc mở thẻ và cấm bán thẻ ngân hàng trái phép, tội phạm lừa đảo buộc phải tìm các phương thức mới. Rửa tiền bằng cách mua vàng chính là chiêu trò mà tội phạm viễn thông sử dụng mạnh mẽ trong những năm gần đây.

Nguồn: Baijiahao

