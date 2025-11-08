Người đàn ông xây biệt thự dưới chân Vạn Lý Trường Thành, hồi sinh cả 1 ngôi làng: 1,4 tỷ dân Trung phải nể!

25 năm trước, một nhà thiết kế - quản lý cấp cao người Mỹ có tên tiếng Trung là Sa Dương cùng vợ là Đường Lượng (người gốc Trung Quốc) và 2 con gái rời nước Mỹ. Ông bán hết bất động sản ở quê để chuyển đến làng Mộ Điền Dục (Mutianyu - một đoạn tường thành nổi tiếng của Vạn Lý Trường Thành ở Trung Quốc), nơi chỉ cách trung tâm Bắc Kinh khoảng 2 tiếng lái xe. Ngôi làng nhỏ nằm ẩn mình dưới chân Trường Thành khiến ông say mê ngay từ lần đầu đặt chân tới bởi những triền núi xanh, con đường đất và không hề có dấu vết của đô thị hóa.

Ngôi nhà mơ ước dưới chân Vạn Lý Trường Thành

Ban đầu, Sa Dương thuê lại 2 ngôi nhà cũ cùng khu vườn rộng 7 mẫu (hơn 4.500 m²). Ông bắt đầu cải tạo hai ngôi nhà này thành không gian sống riêng tư mang phong cách pha trộn giữa kiến trúc dân gian Trung Hoa và tinh thần tối giản hiện đại, với 3 khu vườn nhỏ và tầm nhìn mở ra Trường Thành hùng vĩ.

Điều đặc biệt là ông không phá bỏ hay xây mới toàn bộ mà giữ nguyên mặt ngoài cổ kính của căn nhà, chỉ tái cấu trúc bên trong để phù hợp hơn với đời sống hiện đại. Theo Sa Dương, ông làm như vậy là "để ngôi nhà có thể sống lại, nhưng vẫn là chính nó".

Sa Dương tháo bỏ trần nhà, để lộ các vì kèo gỗ nguyên bản, đồng thời mở thêm nhiều cửa sổ để không gian tràn ngập ánh sáng.

Bước qua cổng chính là bức tường ghép bằng mảnh ngói lưu ly như một phiên bản hiện đại của bức "bình phong" truyền thống. Từ đó dẫn lên 3 bậc tam cấp và một lối dốc thoai thoải. Đây là chi tiết mà ông thiết kế riêng để chuẩn bị cho tuổi già, khi việc đi lại có thể khó khăn hơn.

Ngôi nhà được chia thành 5 khu vực chức năng: mặt tiền có bếp và phòng ăn kết nối với phòng kính và phòng ngủ chính. Ngôi nhà có hệ thống sưởi dưới sàn nên rất ấm áp vào mùa đông. Hướng ra khu vườn là một dãy cửa sổ kính suốt từ sàn đến trần, cho tầm nhìn ra Vạn Lý Trường Thành hùng vĩ.

Vợ ông, bà Đường Lượng là người yêu thích thêu thùa nên có hẳn một phòng riêng tràn ngập ánh sáng tự nhiên. Trong khi đó, phòng làm việc của Sa Dương được thiết kế theo hướng mở, nhìn ra núi.

Mái nhà cao 4m, có các ô cửa tam giác và phần mái kính trong suốt. Điểm đặc biệt nhất là những ô kính màu lưu ly do chính tay Sa Dương chế tác. Khi ánh nắng chiếu qua, sắc màu phản chiếu rực rỡ khắp căn nhà, tạo nên khung cảnh vừa nghệ thuật, vừa tĩnh lặng.

Bên ngoài, 3 khu vườn chiếm gần 2 mẫu đất, trồng quế và tử đinh hương - 2 loài cây mà cựu thiết kế người Mỹ yêu thích. Hương hoa len lỏi trong gió, hòa vào không khí yên bình của ngôi làng.

Tính đến hiện tại, Sa Dương và vợ đã sống ở đây hơn 25 năm. Hai con gái trưởng thành thì ra nước ngoài sinh sống, chỉ còn lại 2 vợ chồng cùng chú chó trung thành.

Từ một ngôi nhà, hồi sinh cả ngôi làng

Chính từ căn nhà của mình, Sa Dương đã truyền cảm hứng cho cả Mộ Điền Dục. Bạn bè ở Bắc Kinh bắt đầu tìm đến, thuê lại các căn nhà nông và nhờ ông thiết kế.

Đến nay, ông đã trực tiếp cải tạo hơn 40 căn nhà, tất cả đều giữ lại phần mặt tiền và khung tường cũ, chỉ chỉnh sửa bên trong để mang lại không gian sống hiện đại.

Lần cải tạo biệt thự riêng đầu tiên của Sa Dương hoàn thành vào năm 2007, cho một người bạn Pháp. Ông đã "F5" 2 ngôi nhà nông trại liền kề thành một biệt thự, giữ nguyên ngoại thất ban đầu và thêm một nhà kính ở phía nam để mở rộng không gian sử dụng.

Một người bạn khác là Dương Khiết, sống ở Bắc Kinh. Cuộc sống thành thị lâu năm khiến cô cảm thấy ngột ngạt. Có lần, cô đến nhà Sa Dương dùng bữa và phải lòng nơi này. Thế là 6 năm trước, cô đã nhờ Sa Dương giúp cải tạo một căn nhà cũ để làm nơi nghỉ dưỡng cuối tuần.

Có căn nhà nằm trên sườn núi, rộng tới 1.200 m², ông nâng nền lên 1m, làm mái phủ cây xanh và một dải cửa kính nhìn ra núi. Nhờ vậy mà ngôi nhà vừa hòa vào thiên nhiên, vừa đảm bảo riêng tư.

Nhìn lại, khi Sa Dương và vợ mới chuyển đến đây, làng Mộ Điền Dục vẫn còn nhỏ và hẻo lánh. Giờ đây, nhờ công cuộc cải tạo của nhà thiết kế ngoại quốc mà nhiều người dân địa phương đã bắt đầu học tập và nâng cao chất lượng cuộc sông, nhà cửa. Ngày càng có nhiều người sống ở thành thị đến đây để leo Vạn Lý Trường Thành, hít thở không khí trong lành và tìm chốn "chill" cho riêng mình.

Nguồn: Baidu