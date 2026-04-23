Người dân Quảng Ninh đón tin vui: Sắp có thêm khu công nghiệp hơn 2.500 tỷ, rộng lên đến gần 350 ha

Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1316 chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) tại khu vực Đông Bắc sân bay, thuộc KCN phía Bắc sân bay Vân Đồn (đặc khu Vân Đồn). Đây được xác định là dự án hạ tầng công nghiệp trọng điểm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực ven biển.

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN tại khu vực Đông Bắc sân bay, thuộc KCN phía Bắc sân bay Vân Đồn, do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghiệp Quang Ngân làm chủ đầu tư. Dự án được triển khai theo loại hình KCN hỗ trợ, với thời hạn hoạt động 50 năm.

Tổng mức đầu tư của dự án là 2.578 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 386,7 tỷ đồng và 2.191,3 tỷ đồng là vốn huy động. Dự án có quy mô sử dụng đất khoảng 347 ha, được triển khai theo hai giai đoạn: giai đoạn 1 với diện tích 202 ha, dự kiến hoàn thành trong 36 tháng kể từ khi được giao đất; giai đoạn 2 có diện tích 145 ha, hoàn thành trong 18 tháng.

Trong quyết định chấp thuận, UBND tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh định hướng ưu tiên thu hút các dự án sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường, có giá trị gia tăng cao; sử dụng tiết kiệm tài nguyên đất, nước và năng lượng; đồng thời không tiếp nhận các dự án tiêu tốn năng lượng hoặc tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh và UBND đặc khu Vân Đồn chịu trách nhiệm giám sát chặt chẽ tiến độ triển khai, công tác bảo vệ môi trường và giải phóng mặt bằng của dự án.

Về phía nhà đầu tư, doanh nghiệp có trách nhiệm tuân thủ nghiêm các quy định về đất đai, xây dựng và bảo tồn di sản văn hóa trong khu vực. Đồng thời tập trung nguồn lực triển khai dự án, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả theo nội dung đã được phê duyệt.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư cần thực hiện đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng KCN, đồng thời tổ chức thu hút các dự án thứ cấp phù hợp với định hướng phát triển đã được xác định trong quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và các quy định pháp luật liên quan, bảo đảm mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường liên kết vùng, sử dụng hiệu quả quỹ đất và hướng tới phát triển bền vững.