Người "đẹp nhất hành tinh" và vợ tỷ phú đốt nóng phố đi bộ Hà Nội, giờ sao rồi?

15-09-2025 - 10:20 AM | Lifestyle

Ai cũng thay đổi... nhưng giàu có và xinh đẹp thì vẫn như xưa.

Đó là hai cô gái Hàn Quốc Clara Lee và Nancy!

Clara Lee (SN 1985) từng đến Việt Nam du lịch vào năm 2018, “gây sốt” với khoảnh khắc check-in tại phố đi bộ Hồ Gươm, Hà Nội. Thời điểm đó, loạt ảnh diện đầm ôm body, khoe nhan sắc của "bom gợi cảm xứ Hàn" thu hút lượt tương tác cao trên mạng xã hội. Nhiều người không biết Clara Lee liền ưu ái gọi cô là “mỹ nhân, hot girl phố đi bộ”.

Trước đó 1 năm, Nancy (SN 2000) cũng bất ngờ trở thành "hot girl phố đi bộ" khi lọt vào ống kính người đi đường lúc đang dạo chơi trên phố đi bộ. Những bức ảnh của Nancy ban đầu được chụp lén bởi 1 bạn trẻ tình cờ nhìn thấy vẻ đẹp của cô, sau khi được đăng tải trên MXH bộ ảnh ngay lập tức viral bởi khoảnh khắc đẹp thoát tục của mỹ nhân 17 tuổi khi đó.

Người

Nancy thời điểm này mới 17 tuổi. "Bông hồng lai" siêu xinh.

Bẵng đi gần 1 thập kỷ, cả hai cô gái người Hàn Quốc này đã có nhiều thay đổi trong cuộc sống. Có người đã kết hôn với chồng đại gia, hôn nhân viên mãn, có người ngày càng xinh đẹp, đẹp nhất hành tinh. 

Theo đó, Clara Lee kết hôn với chồng doanh nhân Mỹ gốc Hàn tên Samuel Hwang (sinh năm 1983) vào năm 2019. Anh là người có tầm ảnh hưởng lớn trong cộng đồng khởi nghiệp, nắm trong tay nhiều công ty ở cả trong lẫn ngoài nước. 

Người

Clara Lee lấy chồng tỷ phú.

Làm dâu hào môn, Clara Lee hạn chế tham gia các hoạt động nghệ thuật như diễn xuất hay người mẫu, thỉnh thoảng xuất hiện ở những sự kiện thời trang lớn. Thay vào đó, người đẹp khoe cuộc sống sang chảnh, ở tòa tháp cao nhất Hàn Quốc - Lotte World tại trung tâm Jamsil, Songpa-gu, Seoul. Các căn hộ thượng lưu trong tòa nhà có diện tích dao động từ 139 mét vuông tới 842 mét vuông, có giá khởi điểm từ 84 tỷ đồng và hiện đã lên tới gần 700 tỷ đồng. 

Đồ hiệu cho đến xe sang đều được chồng mua cho không thiếu thứ gì. Nhiều người dí dỏm vẫn thường nói "lấy chồng là thành công lớn nhất cuộc đời Clara Lee".

Người
Người
Người
Người

Cô thường tham gia các buổi triển lãm, sự kiện của các nhà mốt hàng đầu.

Thời gian gần đây, Clara Lee làm thêm các series về các tips làm đẹp, gồm chế độ ăn uống, rèn luyện thể thao,... Ở tuổi U40, cô ngày càng trẻ đẹp, gần như không hề có dấu hiệu lão hóa.

Cô thường xuyên đăng tải hình ảnh khoe cuộc sống giàu sang trên trang Instagram cá nhân. Ngoài việc tự bản thân thoải mái mua sắm đồ hiệu, thưởng cho mình những chuyến du lịch nghỉ dưỡng tại các resort 5 sao, check-in trên du thuyền, đến việc lái chiếc Rolls-Royce Cullinan nội thất hồng do chồng đặt làm riêng, trị giá khoảng 23 tỷ đồng. 

Song, Clara Lee hiếm khi chia sẻ hình ảnh chồng lên mạng xã hội. Cô chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Woman Sense nhân dịp kỷ niệm ngày cưới: “Tôi thấy mình bình yên và trưởng thành hơn. Trước đây tôi sống rất bản năng, nhưng giờ đây tôi cẩn trọng hơn trong lời nói, hành động, vì tôi không còn là người độc thân nữa”.

Người

Người

Cuộc sống của một phú bà.

Về phần Nancy, cựu thành viên nhóm nhạc Momoland liên tục lọt top những nữ thần tượng đẹp nhất Kpop hiện nay. Cô cũng từng gây chú ý khi đứng thứ 2 trong BXH 100 gương mặt đẹp nhất thế giới do TC Candler bình chọn vào năm 2022. 

Năm 2023, Nancy đã vượt qua nhiều tên tuổi như nhóm nhạc BlackPink, Gal Gadot, Jasmine Tookes... để đứng đầu trong Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới do TC Candler công bố.

Người
Người

Nancy cho thấy sự "lột xác" rõ rệt về sắc vóc, cô trông thon thả hơn rất nhiều (ảnh bên phải).

Người đẹp sinh năm 2000 gây thương nhớ với vẻ đẹp mê đắm nhờ mang hai dòng máu Mỹ - Hàn. Thế nhưng, ít ai biết rằng Nancy, từng là nạn nhân của miệt thị ngoại hình (body shaming) vì tăng cân thất thường.

Nữ thần tượng sau đó đã nỗ lực cải thiện vóc dáng, ăn kiêng để body ngày càng thon gọn hơn.

Người
Người
Người
Người

Sắc vóc Nancy ở tuổi 25, xứng danh mỹ nhân đẹp nhất hành tinh.

Hiện tại, ở tuổi 25, Nancy độc thân. Cô không chỉ xinh đẹp mà còn có chất giọng truyền cảm, nội lực và vũ đạo chuyên nghiệp. Hiện tại, ngoài ca hát, cô còn làm MC, người mẫu và diễn viên.

Người
Người

Cô cao 1,62 m, vóc dáng cân đối. Cô nàng nhận được nhiều lời mời, quảng cáo cho các thương hiệu làm đẹp.

Cô nàng sở hữu Instagram cá nhân với hơn 3,4 triệu follower. 

(Tổng hợp)

Theo Trần Hà

Phụ nữ số

