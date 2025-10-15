Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Người dì 53 tuổi cải tạo nhà lần hai, bắt chước "nhà trên mạng" và thất bại toàn tập: Con dâu nhìn mà chỉ biết cười khổ!

15-10-2025

Dì Lý, 53 tuổi, từng nghĩ rằng chỉ cần làm theo “mẫu nhà đẹp trên mạng” thì ngôi nhà của con trai – con dâu sẽ vừa hiện đại, vừa sang như trên mạng.

Thế nhưng sau hai tháng cải tạo, 7 hạng mục theo “trend” đều thất bại thảm hại , khiến con dâu chỉ biết cười bất lực và than: “Mẹ đúng là xem mạng nhiều quá rồi!”. Câu chuyện của dì Lý là bài học cho nhiều gia đình: N hà người ta đẹp – không có nghĩa nhà mình hợp.

1. Tường sơn màu + chỉ thạch cao – tưởng sang, hóa… sạn

Dì Lý học theo xu hướng “tường nền sofa có chỉ thạch cao” mà nhiều người trên mạng khuyên. Khi mới sơn xong, nhìn xa thì có vẻ “tây”, nhưng nhìn gần – hoa văn gồ ghề, góc chỉ nham nhở, sơn lem nhem.

Nguyên nhân: T hợ thi công không mài nhẵn trước khi trét bột , lớp sơn bị rỗ, khiến bức tường nhìn như cũ kỹ. Cuối cùng dì Lý thừa nhận: “Tôi thà để tường trắng còn hơn – bớt màu, bớt phiền”.

Người dì 53 tuổi cải tạo nhà lần hai, bắt chước “nhà trên mạng” và thất bại toàn tập: Con dâu nhìn mà chỉ biết cười khổ!- Ảnh 1.
Người dì 53 tuổi cải tạo nhà lần hai, bắt chước “nhà trên mạng” và thất bại toàn tập: Con dâu nhìn mà chỉ biết cười khổ!- Ảnh 2.
Người dì 53 tuổi cải tạo nhà lần hai, bắt chước “nhà trên mạng” và thất bại toàn tập: Con dâu nhìn mà chỉ biết cười khổ!- Ảnh 3.

2. Chân tường âm tưởng gọn – ai ngờ lộ mối nối xấu tệ

Thấy trên mạng nói “chân tường chìm sẽ không bám bụi”, dì Lý làm theo. Kết quả: Mối nối giữa phần sơn latex và nẹp tường thô ráp, dễ bong tróc, đặc biệt ở các góc tường nhìn rất… chướng mắt. Không chịu nổi, dì phải đục ra làm lại , tốn thêm hơn 5 triệu đồng. “Đừng tin mạng, mấy cái tưởng hay hóa ra lại thêm việc!”, dì than.

Người dì 53 tuổi cải tạo nhà lần hai, bắt chước “nhà trên mạng” và thất bại toàn tập: Con dâu nhìn mà chỉ biết cười khổ!- Ảnh 4.
Người dì 53 tuổi cải tạo nhà lần hai, bắt chước “nhà trên mạng” và thất bại toàn tập: Con dâu nhìn mà chỉ biết cười khổ!- Ảnh 5.

3. Cửa “vô hình” mà nhìn đâu cũng thấy

Trên mạng, cửa vô hình là kiểu hot: không tay nắm, trùng màu tường – “đẹp như khách sạn 5 sao”. Nhưng khi áp dụng thật, cánh cửa phòng ngủ nhà dì lại lộ rõ một mảng tối thui, nhỏ và thô . Do phối sai màu tường và không đồng nhất vật liệu, cửa trông chật chội, lệch lạc. Con dâu chốt hạ: “Thôi mẹ ơi, để con đổi lại cửa bình thường cho ấm mắt!”.

Người dì 53 tuổi cải tạo nhà lần hai, bắt chước “nhà trên mạng” và thất bại toàn tập: Con dâu nhìn mà chỉ biết cười khổ!- Ảnh 6.

4. Thiết kế “không đèn chính” – sáng chói mà không sang

Thiết kế “no main light” được coi là đỉnh cao hiện đại – ánh sáng gián tiếp, không chói mắt. Nhưng nhà dì Lý thì ngược lại: đèn dày đặc như quán karaoke , ánh sáng loang lổ, không có điểm nhấn. Thợ điện bố trí sai, trần thạch cao đã hoàn thiện nên không thể sửa. “Đúng là chỉ đẹp khi chụp hình, chứ ở thật thì mỏi mắt lắm!”, con dâu thở dài.

Người dì 53 tuổi cải tạo nhà lần hai, bắt chước “nhà trên mạng” và thất bại toàn tập: Con dâu nhìn mà chỉ biết cười khổ!- Ảnh 7.

5. Gạch “bắt sáng” – sang nhưng… khó lau

Loại gạch sáng mờ, màu xám nhạt được quảng cáo “ấm áp, sang trọng”. Dì Lý chọn ngay. Nhưng chỉ sau 3 ngày lau dọn, dì phát hiện: bụi bám một chút là hiện rõ như vết mực , lau hoài không hết. Gạch sáng mờ không trơn bóng, nên dễ bẩn, dễ ố và cực khó vệ sinh . Con dâu đùa: “Mẹ vừa tặng con thêm một việc nhà mới: lau sàn mỗi ngày!”.

Người dì 53 tuổi cải tạo nhà lần hai, bắt chước “nhà trên mạng” và thất bại toàn tập: Con dâu nhìn mà chỉ biết cười khổ!- Ảnh 8.

6. Cửa kính phòng tắm – tưởng sang, hóa rẻ tiền

Dì Lý nghĩ cửa kính khung đen là xu hướng mới, nên mua online hai bộ giá rẻ. Nhưng khi lắp lên, khung to cục mịch, kính màu xanh lá, phản sáng kém và trông rẻ tiền hơn cửa gỗ cũ .

Lý do: hàng rẻ, không đúng chuẩn, lại quên yêu cầu dán mờ một mặt. Dì chỉ biết cười ngượng: “Mua rẻ quá thành ra… mắc công nhìn mãi”.

Người dì 53 tuổi cải tạo nhà lần hai, bắt chước “nhà trên mạng” và thất bại toàn tập: Con dâu nhìn mà chỉ biết cười khổ!- Ảnh 9.

7. Kết cục: “Thôi để con dâu mua đồ”

Sau hàng loạt pha “fail”, con dâu dì Lý nhẹ nhàng bảo:

“Mẹ lo phần cứng là tốt rồi, phần decor để con chọn nhé”. Dì Lý cũng thừa nhận: “Công nhận, người già như mình nên nghe con trẻ – xem clip mạng thôi, chứ đừng bắt chước y chang”.

Tổng kết:

Câu chuyện của dì Lý không chỉ hài hước mà còn rất thật. Trong thời đại “nhà đẹp trên mạng”, rất nhiều người quên mất rằng mỗi căn nhà có cấu trúc, khí hậu và thói quen sống khác nhau. Đẹp trên mạng không có nghĩa phù hợp với thực tế.

Nhà không cần giống ai, chỉ cần dễ ở – dễ dọn – dễ sống là đủ.

Theo Như Anh

Thanh niên Việt

