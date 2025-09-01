Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Người mua vàng lãi thế nào sau đợt tăng mạnh?

01-09-2025 - 09:29 AM | Tài chính - ngân hàng

Sáng nay (1/9), giá vàng miếng SJC trên đỉnh cao 130,6 triệu đồng/lượng, tăng hơn 4 triệu đồng/lượng sau 1 tuần. Nhà đầu tư trừ đi phần chênh lệch lãi gần 3 triệu đồng/lượng chỉ trong vòng 1 tuần qua.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng miếng SJC 129,1 - 130,6 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng hơn 4 triệu đồng/lượng sau 1 tuần.

Chênh lệch giá mua bán vàng miếng tại SJC tăng lên 1,5 triệu đồng thay vì chỉ 1 triệu đồng/lượng như cuối tuần qua. Do vậy, người mua vàng miếng sau một tuần chỉ còn lãi gần 3 triệu đồng/lượng.

Tương tự, vàng nhẫn tại Công ty SJC cũng lập kỷ lục mới khi mua vào 122,5 triệu đồng/lượng và bán ra 125 triệu đồng/lượng, tăng hơn 4 triệu đồng/lượng sau một tuần.

Tuy nhiên, chênh lệch giá mua bán vàng nhẫn tại SJC giữ nguyên ở mức 2,5 triệu đồng/lượng mỗi lượng nên người mua vào sau một tuần lãi thấp hơn vàng miếng, chỉ đạt 1,5 triệu đồng/lượng.

Riêng ở các công ty khác như Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 122,6 - 125,6 triệu đồng/lượng và giữ nguyên chênh lệch giá mua bán ở mức 3 triệu đồng/lượng. Điều này khiến người mua chỉ có lãi 1 triệu đồng/lượng sau 1 tuần…

Sáng nay, giá vàng thế giới niêm yết ở mức 3.443 USD/ounce, giảm 5 USD so với sáng qua.

Giá vàng thế giới đánh dấu tháng tăng tốt nhất kể từ tháng 4, sau khi dữ liệu lạm phát của Mỹ củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang (Fed) có thể sẽ hạ lãi suất vào tháng tới.

Cuộc khảo sát của Kitco News về xu hướng tuần tới với 14 nhà phân tích thì vẫn có nhiều ý kiến cho rằng vàng tiếp tục tăng. Cụ thể, có đến 12 người, tương ứng 86% dự báo giá vàng sẽ tăng và 2 người còn lại, tương ứng 14% nhận định vàng đi ngang. Đáng chú ý, không có nhà phân tích nào cho rằng vàng sẽ giảm.

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.240 đồng/USD. Tại các ngân hàng, Vietcombank - ngân hàng giao dịch ngoại tệ lớn nhất hệ thống niêm yết tỷ giá mua - bán USD ở mức 26.142 - 26.502 đồng/ USD .

Trên thị trường tự do, giá USD giá bán ra vẫn trên 26.700 đồng/USD.

Giá vàng trên chợ mạng 'vượt mặt' doanh nghiệp đang niêm yết

Theo Ngọc Mai

Tiền phong

