Người phụ nữ 40 tuổi đến ngân hàng giao dịch 70 triệu đồng để "đầu tư": Nhân viên ngân hàng MB yêu cầu khai báo, rồi mời công an đến làm việc

24-09-2025 - 20:48 PM | Sống

Nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường, nhân viên ngân hàng đã kịp thời báo tin cho Công an xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên.

Mới đây, Công an xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên đã ngăn chặn kịp thời vụ lừa đảo chuyển 70 triệu đồng trên mạng xã hội.

Người phụ nữ 40 tuổi đến ngân hàng giao dịch 70 triệu đồng để "đầu tư": Nhân viên ngân hàng MB yêu cầu khai báo, rồi mời công an đến làm việc- Ảnh 1.

Cụ thể, khoảng 10h40 ngày 23/9/2025, chị H.T.N. (40 tuổi, trú tại xã Bắc Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên) đến Ngân hàng MB chi nhánh Thái Thụy để thực hiện giao dịch. Người phụ nữ này mong muốn chuyển khoản 70 triệu đồng đến một số tài khoản mở tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB). Lý do được chị N. khai báo là để đầu tư vào hệ thống giúp sinh lời gấp 5 lần, với tỷ lệ thắng là 100%.

Tuy nhiên, nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường, nhân viên ngân hàng đã kịp thời báo tin cho Công an xã Thái Thụy. Ngay sau đó, Tổ công tác Công an xã đã có mặt tại điểm giao dịch để xác minh vụ việc.

Qua trao đổi, chị H.T.N cho biết trước đó qua ứng dụng Telegram có quen biết đối tượng tự xưng NGUYỄN VIỆT LINH, số điện thoại 0987.513.472. Người này mời tham gia vào “PHÒNG ĐẦU TƯ_9959” thực hiện các nhiệm vụ theo hướng dẫn, giúp sinh lời gấp 5 lần, với tỷ lệ thắng là 100%.

Nhờ sự tuyên truyền, giải thích rõ ràng từ phía cán bộ công an và nhân viên ngân hàng, chị N. đã nhận thức được nguy cơ bị lừa đảo và quyết định dừng giao dịch chuyển tiền.

Đây không phải là lần đầu Công an xã Thái Thụy kịp thời ngăn chặn hành vi lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân. Trước đó, vào ngày 29/8/2025, Công an xã phối hợp Ngân hàng BIDV chi nhánh Thái Thụy phát hiện và ngăn chặn thành công một vụ việc tương tự, khi khách hàng lớn tuổi yêu cầu chuyển số tiền 700 triệu đồng cho đối tượng quen biết qua mạng để mua hàng và thiết bị.

Từ những vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần luôn đề cao cảnh giác, thận trọng trong mọi giao dịch trên không gian mạng; tuyệt đối không tin tưởng, làm theo hướng dẫn của các đối tượng lạ để tránh bị lợi dụng, chiếm đoạt tài sản.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Hưng Yên

Nhận được cuộc gọi này, tuyệt đối không làm theo: Có thể bị mất sạch tiền trong tài khoản

Đinh Anh

Nhịp sống thị trường

