Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người phụ nữ đến ngân hàng BIDV chuyển 250 triệu đồng, nhân viên giao dịch khẳng định có bất thường, mời công an xác minh

14-11-2025 - 15:52 PM | Kinh tế số

Nhờ sự phối hợp nhanh chóng giữa Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Cao Bằng và Ngân hàng BIDV chi nhánh Cao Bằng, một vụ lừa đảo qua mạng xã hội đã được chặn đứng kịp thời, giúp người dân tránh mất 250 triệu đồng.

Người phụ nữ đến ngân hàng BIDV chuyển 250 triệu đồng, nhân viên giao dịch khẳng định có bất thường, mời công an xác minh- Ảnh 1.

Công an Cao Bằng tuyên truyền, phân tích và hướng dẫn bà H nhận diện thủ đoạn lừa đảo. (Ảnh: Công an tỉnh Cao Bằng)

Theo thông tin từ Công an tỉnh Cao Bằng, chiều ngày 13/11, lực lượng chức năng cùng Ngân hàng BIDV Cao Bằng đã can thiệp kịp thời, ngăn chặn một vụ lừa đảo tinh vi trên Facebook.

Trước đó, do đang gặp rắc rối cá nhân và tìm kiếm sự hỗ trợ trên mạng xã hội, bà H (trú tại Cao Bằng) vô tình trở thành mục tiêu của kẻ gian. Lợi dụng tâm lý hoang mang, một đối tượng đã giả danh cán bộ Công an thuộc Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, gọi điện tự xưng đang “hỗ trợ giải quyết vụ việc” và yêu cầu bà H chuyển 250 triệu đồng để “làm việc”.

Đến chiều cùng ngày, khi bà H tới BIDV Cao Bằng để thực hiện giao dịch, nhân viên ngân hàng đã nhanh chóng nhận ra những dấu hiệu bất thường. Mặc dù đã tích cực giải thích rằng đây rất có thể là chiêu thức của tội phạm công nghệ cao, nhưng do đối tượng giả mạo liên tục gọi điện thúc giục, dùng danh xưng “cán bộ công an” để gây sức ép, bà H vẫn tin rằng mình đang làm việc với người thật và một mực muốn chuyển tiền.

Người phụ nữ đến ngân hàng BIDV chuyển 250 triệu đồng, nhân viên giao dịch khẳng định có bất thường, mời công an xác minh- Ảnh 2.

Tin nhắn của đối tượng lừa đảo. (Ảnh: Công an tỉnh Cao Bằng)

Nhận thấy tình huống khẩn cấp, ngân hàng đã tạm thời dừng giao dịch và báo ngay cho Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để phối hợp xử lý. Lực lượng Công an đã nhanh chóng có mặt, tuyên truyền, phân tích và hướng dẫn bà H nhận diện thủ đoạn lừa đảo. Sau khi được giải thích cặn kẽ, bà H đã hiểu rõ sự việc, kịp thời dừng giao dịch, tránh mất số tiền lớn.

Qua vụ việc trên, Công an tỉnh Cao Bằng nhấn mạnh rằng cơ quan Công an không bao giờ làm việc qua mạng xã hội, càng không yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP hay chuyển tiền thông qua điện thoại hoặc bất kỳ hình thức trực tuyến nào.

Mọi quy trình điều tra, xác minh đều được tiến hành trực tiếp tại trụ sở Công an có thẩm quyền và theo đúng quy định. Vì vậy, người dân cần đặc biệt cảnh giác, tránh liên hệ hoặc chuyển tiền cho bất kỳ ai tự xưng là cán bộ Công an, Viện kiểm sát hay Tòa án trên mạng.

Khi xuất hiện dấu hiệu nghi vấn, cách an toàn nhất là báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.

(Nguồn: Công an tỉnh Cao Bằng)

Thông báo mới từ Zalo

Bích Hường

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việt Nam đang đứng trước 'cơ hội ngàn năm có một' để trở thành trung tâm của khu vực và thế giới trong lĩnh vực 700 tỷ USD

Việt Nam đang đứng trước 'cơ hội ngàn năm có một' để trở thành trung tâm của khu vực và thế giới trong lĩnh vực 700 tỷ USD Nổi bật

Sự cố nghiêm trọng trên hệ điều hành Windows, người dùng cần biết để không bị hack

Sự cố nghiêm trọng trên hệ điều hành Windows, người dùng cần biết để không bị hack Nổi bật

Lừa đảo 128.000 nhà đầu tư với số tiền 147.000 tỷ đồng, “bà trùm” sống cuộc đời xa hoa, tự xưng "nữ hoàng"

Lừa đảo 128.000 nhà đầu tư với số tiền 147.000 tỷ đồng, “bà trùm” sống cuộc đời xa hoa, tự xưng "nữ hoàng"

15:50 , 14/11/2025
Đang định chuyển tiền vào tài khoản NCB 100834464998 cho shipper, một dòng bất thường trên MoMo khiến cô gái "quay xe" khẩn cấp

Đang định chuyển tiền vào tài khoản NCB 100834464998 cho shipper, một dòng bất thường trên MoMo khiến cô gái "quay xe" khẩn cấp

15:01 , 14/11/2025
Động thái mới của các sàn thương mại điện tử sau cảnh báo của Bộ Y tế

Động thái mới của các sàn thương mại điện tử sau cảnh báo của Bộ Y tế

14:03 , 14/11/2025
Đại biểu đề xuất phân loại streamer, phiên livestream doanh thu lớn để quản lý

Đại biểu đề xuất phân loại streamer, phiên livestream doanh thu lớn để quản lý

11:06 , 14/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên