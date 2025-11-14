Người phụ nữ đến ngân hàng BIDV chuyển 250 triệu đồng, nhân viên giao dịch khẳng định có bất thường, mời công an xác minh

Công an Cao Bằng tuyên truyền, phân tích và hướng dẫn bà H nhận diện thủ đoạn lừa đảo. (Ảnh: Công an tỉnh Cao Bằng)

Theo thông tin từ Công an tỉnh Cao Bằng, chiều ngày 13/11, lực lượng chức năng cùng Ngân hàng BIDV Cao Bằng đã can thiệp kịp thời, ngăn chặn một vụ lừa đảo tinh vi trên Facebook.

Trước đó, do đang gặp rắc rối cá nhân và tìm kiếm sự hỗ trợ trên mạng xã hội, bà H (trú tại Cao Bằng) vô tình trở thành mục tiêu của kẻ gian. Lợi dụng tâm lý hoang mang, một đối tượng đã giả danh cán bộ Công an thuộc Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, gọi điện tự xưng đang “hỗ trợ giải quyết vụ việc” và yêu cầu bà H chuyển 250 triệu đồng để “làm việc”.

Đến chiều cùng ngày, khi bà H tới BIDV Cao Bằng để thực hiện giao dịch, nhân viên ngân hàng đã nhanh chóng nhận ra những dấu hiệu bất thường. Mặc dù đã tích cực giải thích rằng đây rất có thể là chiêu thức của tội phạm công nghệ cao, nhưng do đối tượng giả mạo liên tục gọi điện thúc giục, dùng danh xưng “cán bộ công an” để gây sức ép, bà H vẫn tin rằng mình đang làm việc với người thật và một mực muốn chuyển tiền.

Tin nhắn của đối tượng lừa đảo. (Ảnh: Công an tỉnh Cao Bằng)

Nhận thấy tình huống khẩn cấp, ngân hàng đã tạm thời dừng giao dịch và báo ngay cho Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để phối hợp xử lý. Lực lượng Công an đã nhanh chóng có mặt, tuyên truyền, phân tích và hướng dẫn bà H nhận diện thủ đoạn lừa đảo. Sau khi được giải thích cặn kẽ, bà H đã hiểu rõ sự việc, kịp thời dừng giao dịch, tránh mất số tiền lớn.

Qua vụ việc trên, Công an tỉnh Cao Bằng nhấn mạnh rằng cơ quan Công an không bao giờ làm việc qua mạng xã hội, càng không yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP hay chuyển tiền thông qua điện thoại hoặc bất kỳ hình thức trực tuyến nào.

Mọi quy trình điều tra, xác minh đều được tiến hành trực tiếp tại trụ sở Công an có thẩm quyền và theo đúng quy định. Vì vậy, người dân cần đặc biệt cảnh giác, tránh liên hệ hoặc chuyển tiền cho bất kỳ ai tự xưng là cán bộ Công an, Viện kiểm sát hay Tòa án trên mạng.

Khi xuất hiện dấu hiệu nghi vấn, cách an toàn nhất là báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.

(Nguồn: Công an tỉnh Cao Bằng)