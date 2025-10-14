Người phụ nữ mất lắc tay 21 chỉ vàng trị giá 166 triệu đồng khi qua cửa an ninh: 48 giờ tìm kiếm và hành động gây ngỡ ngàng của người lao công

Trưa 7/10/2025, một người phụ nữ họ Trần ở thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc báo cảnh sát rằng mình có thể đã đánh rơi một chiếc vòng vàng trong lúc lên tàu ngày 5/10. Đáng nói, chiếc vòng vàng 90g (tương đương 21 chỉ) có giá trị đến 45.000 NDT (hơn 166 triệu đồng), là quà cưới của cô Trần.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, cảnh sát ga Nam Kinh lập tức trích xuất hình ảnh từ hệ thống camera để truy tìm. Họ nhanh chóng phát hiện khả năng lớn nhất là chiếc vòng bị rơi trong quá trình kiểm tra an ninh trước khi lên tàu.

Qua phân tích hình ảnh, cảnh sát xác định chiếc vòng đã trượt khỏi túi xách của người phụ nữ khi qua máy soi hành lý và rơi đúng vào khe giữa băng chuyền và khung máy, chỉ rộng khoảng 3 cm. Khi lực lượng chức năng đến kiểm tra, chiếc vòng đã không còn ở đó. Sau gần 2 ngày thất lạc, lượng khách đông và thời gian kéo dài khiến việc truy tìm càng thêm khó khăn.

Chiếc vòng vàng trị giá 166 triệu đồng của cô Trần rơi vào khe hở máy quét an ninh ở ga tàu

Cơ quan chức năng tiếp tục chia nhóm rà soát hàng chục giờ video giám sát, xem lại từng khung hình. Sau hơn 10 giờ làm việc liên tục, đến rạng sáng 8/10, một cảnh sát phát hiện chi tiết quan trọng: trong đoạn video sau khi chiếc vòng rơi, một nhân viên vệ sinh có động tác cúi người nhặt vật gì đó ngay tại vị trí máy soi.

Cảnh sát lập tức xác minh và liên hệ với người này thông qua đơn vị quản lý vệ sinh của nhà ga. Người phụ nữ trung niên thừa nhận đã nhặt được một chiếc vòng vàng vào ngày 5/10 trong lúc làm việc. Không biết chủ nhân là ai, cô đã dùng khăn tay bọc lại cẩn thận và giữ gìn chờ người đến nhận. Ngay khi được mời lên làm việc, cô giao lại chiếc vòng cho cơ quan chức năng.

Sáng 8/10, cô Trần đến đồn cảnh sát xác nhận và nhận lại tài sản còn nguyên vẹn. Cảm động trước nỗ lực của lực lượng chức năng và hành động trung thực của người nhặt được, chị liên tục gửi lời cảm ơn và cho biết đây là kỷ vật rất quan trọng của gia đình.

Cô Trần đến đồn cảnh sát nhận lại chiếc vòng

Theo giới chuyên môn, phần lớn máy soi hành lý tại Trung Quốc có khe giữa băng chuyền và khung máy rộng từ 3 đến 5 cm - lớn hơn nhiều so với tiêu chuẩn quốc tế là 1 cm. Những khe hở này dễ khiến các vật nhỏ như trang sức, chìa khóa hay tiền xu bị rơi xuống. Thống kê của Cục đường sắt Bắc Kinh năm 2019 cho thấy, mỗi năm xảy ra hơn 200 vụ việc tương tự, trong đó 35% là đồ trang sức bằng vàng.

Cũng theo dữ liệu Bộ Công an Trung Quốc năm 2022, tỷ lệ tìm lại tài sản có giá trị cao tại các nhà ga chỉ đạt hơn 60%. Trong đó, trang sức nhỏ như nhẫn, vòng, dây chuyền là nhóm khó tìm nhất do dễ thất lạc, khó nhận dạng và thường bị nhầm với rác thải. Vì vậy, việc cô Trần có thể tìm lại được chiếc vòng vàng giá trị cao là điều vô cùng may mắn.

Bên cạnh đó, giữa hệ thống máy móc hiện đại và quy trình phức tạp, chính hành động đơn giản của người phụ nữ vệ sinh là điều khiến cộng đồng mạng và truyền thông Trung Quốc dành nhiều lời khen ngợi. Người phụ nữ này cẩn thận dùng khăn tay bọc lại chiếc vòng, thông báo với cơ quan chức năng và giữ nguyên chờ người mất liên hệ.

Nhiều người khác cũng chia sẻ kinh nghiệm bị rơi mất đồ đạc khi để hành lý qua máy kiểm tra an ninh ở các bến tàu tại Trung Quốc. Thông qua sự việc, cơ quan chức năng ga tàu Nam Kinnh cũng nhắc nhở các hành khách phải để ý kiểm ra kỹ đồ đạc, cho đồ quý giá vào túi có khóa kéo để tránh thiệt hại về tài sản.

(Theo news.cn)