Người trẻ “rộng cửa” mua nhà cuối năm nhờ điều này

Loạt giải pháp tài chính xuất hiện cuối năm

Sau sáp nhập hành chính, nguồn cung căn hộ tại TP.HCM (mới) tăng lên nhờ được bổ sung dự án mới tại khu vực Bình Dương (cũ). Dẫu vậy, căn hộ có mức giá trên dưới 50 triệu đồng/m2 ngày càng ít, cho thấy mức độ tăng giá của phân khúc này diễn biến khá nhanh trong vòng 2 năm qua.

Dữ liệu quý 3/2025 của CBRE Việt Nam chỉ ra, giá căn hộ sơ cấp tại TP.HCM (cũ) đạt 100 – 120 triệu/m2, thậm chí một số dự án cao cấp mở bán mới đã đạt ngưỡng 140 - 160 triệu/m2. Tại Bình Dương (cũ) giá căn hộ cũng tăng trung bình trên dưới 15%/năm, và chưa có dấu hiệu dừng lại. Những dự án ở ngưỡng giá từ 30-40 triệu đồng/m2 dần nhường chỗ cho mức giá 50-70 triệu đồng/m2, tuy nhiên giá chỉ bằng 1/3 – 1/2 so với giá tại TP.HCM.

Chia sẻ mới đây, chuyên gia Savills cho rằng, thực tế việc sở hữu căn hộ ngày càng trở nên khó khăn với người trẻ, gia đình trẻ nếu họ không có sự hỗ trợ từ gia đình, chính sách từ phía chủ đầu tư hay các gói tín dụng phù hợp. Nhu cầu mua nhà của người trẻ có tích luỹ khiêm tốn từ 300-500 triệu đồng vẫn rất lớn, nhưng giá cả leo thang đang là rào cản đối với họ.

Giải pháp tài chính tối ưu từ phía chủ đầu tư giúp người trẻ, gia đình trẻ có tích luỹ khiêm tốn có thể sở hữu nhà. Ảnh minh hoạ

Ghi nhận cho thấy, tại TP.HCM, hiện rất ít dự án căn hộ có giá trên dưới 50 triệu đồng/m2, đồng thời cũng không nhiều chủ đầu tư đưa ra các giải pháp tài chính thực sự tối ưu/đường dài để hỗ trợ người trẻ mua được nhà.

Mới đây, thị trường bất động sản xuất hiện một số đơn vị rục rịch dự án căn hộ giá hợp lý kèm chính sách bán hàng gây chú ý.

Đơn cử, toà tháp Risa by La Pura (thuộc dự án căn hộ La Pura), được phát triển bởi Phát Đạt được người trẻ, gia đình trẻ quan tâm nhờ chính sách thanh toán 10% (chỉ từ khoảng 250 triệu đồng) là sở hữu căn hộ tại lõi trung tâm Đông Bắc TP.HCM. Khách mua được ngân hàng hỗ trợ vay 75%, ân hạn nợ gốc 3 năm, hỗ trợ lãi suất 2 năm. Đặc biệt, khách hàng thanh toán sớm được ưu đãi lên đến 10%.

Tương tự, dự án Phú Đông SkyOne và Phú Đông Sky Garden của Phú Đông Group được quan tâm nhờ mức giá hợp lý và lãi suất cố định 5,5%/năm và tặng gói nội thất lên đến hàng trăm triệu đồng. Một dự án cũng đang ra hàng đợt cuối là TT AVIO kèm chính sách thanh toán 20%, được người trẻ, gia đình trẻ quan tâm.

Theo chia sẻ của một doanh nghiệp bất động sản phía Nam, việc một số chủ đầu tư đưa ra gói tài chính ưu đãi hấp dẫn cho người mua là đã có sự cân nhắc rất nhiều về biên lợi nhuận. Giữa lúc thị trường chưa hoàn toàn khởi sắc, doanh nghiệp chấp nhận chia sẻ và đồng hành cùng người mua thay vì đặt câu chuyện biên lợi nhuận lên đầu.

Một sàn giao dịch bất động sản cho hay, tỷ lệ người trẻ tham gia thị trường nhà ở, đặc biệt phân khúc căn hộ có xu hướng tăng lên so với thế hệ trước. Tỷ lệ giao dịch từ các nhóm khách hàng trong độ tuổi từ 25-35 đang ngày càng tăng và hiện chiếm trung bình khoảng trên 40% tổng lượng giao dịch. Đáng chú ý, tại một số dự án, nhóm người trẻ chiếm tới 70% lượng giao dịch.

Không ít người trẻ có thể mua nhà nhờ sự trợ giúp từ bố mẹ, ông bà, hoặc tận dụng chính sách gói ưu đãi từ phía chủ đầu tư, chính sách tài chính. Họ tiếp cận các gói ưu đãi kéo dài như miễn lãi, ân hạn nợ gốc, thanh toán linh hoạt nhiều đợt từ chủ đầu tư, hay các khoản vay ưu đãi cho người mua nhà lần đầu do ngân hàng triển khai, giúp người trẻ đưa ra quyết định xuống tiền mua nhà sớm thay vì chờ đợi tích luỹ có đủ tài chính.

Thế hệ mới thay đổi cuộc chơi bất động sản

Dữ liệu nghiên cứu của Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam (VARS IRE) chỉ ra, tỷ lệ người trẻ mua nhà gia tăng so với thế hệ trước với khẩu vị chọn nhà cũng khác biệt. Khác với thế hệ cha mẹ, người trẻ ít có xu hướng tích lũy lâu dài để mua đất nền hay nhà phố trung tâm. Họ ưu tiên lựa chọn căn hộ chung cư ở các khu vực ven đô, có kết nối hạ tầng tốt, giá cả “dễ thở” hơn và phù hợp với phong cách sống hiện đại.

Độ tuổi 24-35 tìm mua bất động sản nhiều nhất. Ảnh nguồn: Batdongsan.com.vn

Đại diện đơn vị nghiên cứu Avison Young cho hay, thế hệ Millennial (hay gen Y, sinh từ đầu thập niên 1980 đến giữa thập niên 1990) và thế hệ Z (gen Z, sinh từ cuối thập niên 1990 đến cuối thập niên 2000) sẽ sớm trở thành nhóm người có sức ảnh hưởng lớn nhất trong thị trường bất động sản.

Với những quan điểm, giá trị và sở thích độc đáo, nhóm nhân khẩu lớn nhất trong lịch sử này đang định hình lại cách nhà ở và các không gian thương mại được thiết kế, sử dụng và vận hành trong những thập kỉ tới.

Được xem là thế hệ sành công nghệ và các tương tác trực tuyến, cả gen Y và gen Z đều coi trọng trải nghiệm thực tế và quan tâm đến các vấn đề sức khỏe, môi trường và xã hội. Khi sức mua của hai thế hệ này tăng lên, gen Y và gen Z đang tham gia thị trường với những cách suy nghĩ, làm việc, chi tiêu và du lịch đa dạng hơn.

Theo nghiên cứu, ngày nay, thế hệ Millennial và gen Z chiếm 44% dân số Việt Nam; khoảng 70% trong số đó là người mua, người thuê nhà và nhà đầu tư bất động sản tiềm năng.