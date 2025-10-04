Nhà Beckham kéo nhau đi "trẩy hội" Paris Fashion Week, vợ chồng con cả bất hiếu bị gạt bỏ ê chề

Victoria Beckham vừa có buổi ra mặt bộ sưu tập mới tại Tuần lễ thời trang Paris. David Beckham, Romeo Beckham, Harper Beckham, Cruz Beckham và bạn gái của anh là Jackie Apostel đều sang Pháp tham dự show diễn để ủng hộ nữ ca sĩ. Cả nhà Beckham lên đồ thời thượng, trong đó David Beckham phụ trách hộ tống cô công chúa út Harper trong lần xuất hiện trước truyền thông và công chúng này.

1 lần nữa Brooklyn và Nicola Peltz vắng mặt trong sự kiện của đại gia đình Beckham. Đáng chú ý, trong trailer phim tài liệu sắp phát hành vào 9/10 của mình, Victoria Beckham từng hạnh phúc nhớ về việc các con đến ủng hộ cô tại Tuần lễ thời trang. Do đó, việc cậu cả Brooklyn và vợ biến mất tại show diễn của mẹ gây đồn đoán. Nhiều người cho rằng Victoria Beckham đã không mời vợ chồng con cả bất hiếu đến ngày vui của mình trong bối cảnh đôi bên trục trặc, có gặp nhau cũng chẳng vui vẻ. Lần cuối cùng Brooklyn và Nicola Peltz đến Tuần lễ thời trang xem buổi ra mắt bộ sưu tập mới của Victoria Beckham đã từ năm 2023.

Gia đình Beckham lên đồ đi tham dự show diễn của Victoria Beckham tại Tuần lễ thời trang Paris

Vợ chồng Brooklyn và Nicola Peltz bị cho ra rìa, vắng mặt tại sự kiện của mẹ dù các thành viên khác tập trung đông đủ

Chứng kiến tình cảnh này, Page Six nhận định việc vợ chồng cậu cả nhà Beckham mất hút tại buổi trình diễn thời trang của mẹ cho thấy mối quan hệ giữa đôi bên rất khó cứu vãn, hiện như 2 đầu chiến tuyến. Brooklyn và Nicola Peltz đang dần bị xóa sổ, gạt bỏ đầy ê chề ra khỏi các hoạt động của gia tộc. Chỉ trừ em gái út Harper, vợ chồng Brooklyn và Nicola Peltz đều có hiềm khích, bất hòa với những thành viên còn lại trong gia đình.

"Sóng gió gia tộc" của nhà Beckham vẫn còn tiếp diễn

Từ tháng 5, sự vắng mặt của vợ chồng Brooklyn trong những sự kiện quan trọng của gia đình Beckham đã làm dấy lên nghi vấn bất hòa. Không những vậy, Brooklyn Beckham còn khiến dân tình phải náo loạn khi công khai tuyên bố “luôn chọn vợ”. Một nguồn tin thân cận tiết lộ rằng Nicola chưa bao giờ thực sự hòa hợp với gia đình chồng, và đặc biệt là với mẹ chồng Victoria.

Giữa những đồn đoán rạn nứt, gia đình Beckham vẫn cố gắng giữ hình ảnh đoàn kết và ấm áp. Cựu danh thủ liên tục nhắc đến con trai Brooklyn bằng cách gắn tên anh trên Instagram. Tuy nhiên, Brooklyn lại chẳng hoàn toàn không ngó ngàng gì đến gia đình, chỉ dành sự ưu ái đặc biệt cho nhà vợ. Khoảng cách và dấu hiệu mâu thuẫn giữa cha con David - Brooklyn ngày càng rõ rệt, khiến công chúng không khỏi tiếc nuối cho 1 trong những gia đình nổi tiếng và từng được ngưỡng mộ nhất xứ sương mù. Trên mạng xã hội, Romeo và Cruz thậm chí còn block luôn cả anh trai và chị dâu.

Đến nay, sự rạn vỡ đã đẩy lên đến đỉnh điểm. Brooklyn hoàn toàn bơ gia đình ruột thịt, chỉ "cắm rễ" bên nhà vợ. Đồng thời, quý tử này cũng chuyển hẳn về sống ở biệt thự trị giá 11 triệu bảng, được mua bằng tiền của nhà Peltz. Anh gần như cắt đứt liên lạc với nhà Beckham, phớt lờ bố mẹ ruột khiến khán giả không khỏi xót xa cho cặp đôi huyền thoại một thời của làng bóng đá và thời trang Anh quốc. Không dừng lại ở đó, cặp đôi này còn tổ chức lễ "cưới lại" do nhà Peltz chủ trì, không mời bất cứ 1 thành viên nào của gia đình Beckham.

Những rạn nứt trong gia đình Beckham gây ồn ào suốt thời gian qua

Nguồn: Page Six