Romeo Beckham "yêu lại từ đầu" với cô gái khiến cả gia đình vướng vào mâu thuẫn

25-09-2025 - 00:45 AM | Lifestyle

Con trai Beckham rộ tin đã quay lại với bạn gái người mẫu.

Sau thời gian được cho là đã “đường ai nấy đi”, Romeo Beckham – con trai thứ của David và Victoria Beckham đang khiến dư luận xôn xao trước tin đồn quay lại với bạn gái cũ, người mẫu kiêm DJ Kim Turnbull.

Rộ tin con trai Beckham quay lại với bạn gái cũ

Cặp đôi lần đầu công khai hẹn hò vào tháng 11/2024, khi Romeo chia sẻ loạt khoảnh khắc tình tứ bên Kim trên Instagram. Họ thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại nhiều sự kiện, thu hút sự chú ý nhờ phong cách trẻ trung, cá tính. Tuy nhiên, đến tháng 6/2025, thông tin chia tay được lan truyền rộng rãi. Dù vậy, nguồn tin thân cận khẳng định cả hai vẫn giữ quan hệ thân thiết, thậm chí đôi lúc xuất hiện tại cùng một địa điểm.

Gần đây, động thái từ Kim đã khiến báo chí quốc tế nghi vấn rằng mối quan hệ giữa cô và Romeo có thể đang ấm lên trở lại. Không ít người hâm mộ bày tỏ sự tò mò về khả năng cặp đôi nối lại tình xưa.

Trước đó Kim được cho là một trong những nguyên nhân khiến gia đình Beckham rạn nứt.  Kim từng vướng tin đồn có liên quan đến Brooklyn Beckham – anh trai của Romeo. Tuy nhiên, cô khẳng định cả hai chỉ đơn thuần là bạn học từ nhỏ, hoàn toàn không có chuyện tình cảm như lời đồn. Dẫu vậy vợ chồng Brooklyn Beckham vẫn không muốn Romeo có mối quan hệ tình cảm với Kim. Việc Beckham và vợ ủng hộ Romeo hẹn hò với Kim khiến vợ chồng con trai cả không bằng lòng.

Gia đình Beckham ủng hộ con trai hẹn hò khiến vợ chồng con trai cả không vui

Hiện tại, cả Romeo Beckham lẫn Kim Turnbull đều chưa chính thức lên tiếng xác nhận tin đồn tái hợp. Tuy nhiên, với những động thái mới nhất, chuyện tình của cặp đôi trẻ vẫn đang là đề tài thu hút sự quan tâm đặc biệt từ truyền thông và người hâm mộ.

Kiến trúc sư tiết lộ mua chung cư đừng tùy hứng: Bỏ thêm chút tiền mua căn hộ có đặc điểm này, sống sướng, bán lại lời gấp đôi

Theo Hải Đăng

