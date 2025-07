Nhà đồng sáng lập Dragon Capital mở màn The Investor mùa 2 – The Resilients

2025 đánh dấu cột mốc 25 năm thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức đi vào hoạt động. Nhân dịp kỷ niệm quan trọng, CafeF cùng VPBankS tiếp tục giới thiệu talkshow “The Investors” mùa 2 – The Resilients, nhằm khắc họa sống động hành trình của những “Nhà đầu tư kiên cường" vượt qua sóng gió, vươn lên mạnh mẽ cùng thị trường chứng khoán.

Mở màn The Investors mùa 2 là vị khách mời đặc biệt, ông Trần Thanh Tân – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Dragon Capital Việt Nam, một trong những định chế tài chính lớn nhất thị trường vốn Việt Nam. Ông Trần Thanh Tân là nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của thị trường chứng khoán, là biểu tượng của sự kiên định và tầm nhìn chiến lược trong lĩnh vực đầu tư.

Với hơn ba thập kỷ gắn bó với thị trường tài chính, ông đã chứng kiến và vượt qua không ít biến động lớn, từ khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008 đến những sóng gió của đại dịch Covid-19. Dưới sự dẫn dắt của ông và các cộng sự, Dragon Capital đã trở thành công ty quản lý quỹ hàng đầu, quản lý khối tài sản hơn 5 tỷ USD, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy dòng vốn ngoại và nâng cao chuẩn mực quản trị trên thị trường chứng khoán.

Ông Trần Thanh Tân không chỉ là một quản lý quỹ sắc sảo mà còn là người truyền cảm hứng với triết lý đầu tư dài hạn, tập trung vào giá trị nội tại và tiềm năng phát triển bền vững của doanh nghiệp. Chính sự nhạy bén và bản lĩnh trong việc đối mặt với những “cơn bão” thị trường đã giúp ông cùng Dragon Capital để lại nhiều dấu ấn, góp phần đưa thị trường chứng khoán Việt Nam tiến gần hơn đến mục tiêu nâng hạng từ cận biên lên mới nổi.

Tại The Investors mùa 2, ông Trần Thanh Tân sẽ chia sẻ câu chuyện về hành trình đầu tư đầy cảm hứng, những bài học đắt giá từ các chu kỳ thị trường, và tầm nhìn về tương lai của nền kinh tế Việt Nam. Những câu chuyện của ông không chỉ là ký ức về những thăng trầm mà còn là nguồn cảm hứng mạnh mẽ, tiếp thêm niềm tin và năng lượng cho cộng đồng nhà đầu tư đang chuẩn bị tâm thế đón đầu những cơ hội mới.

Tập đầu tiên của The Investors mùa 2 với sự xuất hiện của ông Trần Thanh Tân sẽ lên sóng vào 10h sáng thứ Ba, ngày 22/7/2025 trên hệ sinh thái CafeF.vn, CafeBiz.vn và fanpage Chứng khoán VPBankS. Cuộc trò chuyện mở màn The Investors mùa 2 – The Resilients chưa đựng nhiều điều thú vị không thể bỏ lỡ, nơi khán giả được lắng nghe các góc nhìn sâu sắc từ một trong những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn nhất trên thị trường tài chính Việt Nam.