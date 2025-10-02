Nhà phố 280m2 sử dụng khoảng thông tầng để làm thoáng

Với diện tích khoảng 280 m2, ngôi nhà tận dụng mặt tiền có cây vỉa hè và ánh sáng ban sáng để đưa yếu tố xanh và ánh sáng tự nhiên hòa vào mặt trước nhà, vừa chống bụi vừa làm dịu nhiệt.

Thiết kế có các khoảng đóng mở với khung lam bê tông, cửa kính cao, và dây leo mặt tiền để không gian bên trong có thể linh hoạt mở ra hoặc đóng kín tùy thời điểm.

Những khoảng thông tầng lệch tầng được đặt khéo để kết nối các tầng lầu, để mỗi người trong gia đình dù ở phòng riêng vẫn cảm nhận được sự gắn kết với các thành viên khác.

Vật liệu địa phương và cây xanh được sử dụng như “vật đệm” làm mềm những khối bê tông thô, làm dịu cảm giác hiện đại mà vẫn rất ấm áp và thân thiện.