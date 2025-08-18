Nhà sáng lập FIDT kiêm Phó Chủ tịch Chứng khoán APG lên sóng The Investors ngày 19/8: “Đầu tư không phải là trò may rủi, mà là hành trình tự học, tự trưởng thành”

The Investors mùa 2 – The Resilient do CafeF và Chứng khoán VPBank (VPBankS) phối hợp tổ chức tiếp tục mang đến những câu chuyện truyền cảm hứng từ các nhân vật đã trải qua nhiều thăng trầm cùng thị trường chứng khoán Việt Nam. Trong số phát sóng ngày 19/8, khán giả sẽ gặp gỡ ông Huỳnh Minh Tuấn – Nhà sáng lập FIDT kiêm Phó Chủ tịch Chứng khoán APG.

Hơn 20 năm trước, khi đang kinh doanh quán cơm, ông Huỳnh Minh Tuấn bất ngờ rẽ sang một con đường hoàn toàn mới: chứng khoán. Quyết định tưởng chừng liều lĩnh ấy lại mở ra một hành trình dài gắn bó, nơi ông trải qua đủ mọi cung bậc của thị trường – từ những ngày sôi động đầu tiên, các cơn sốt đầu tư, đến những cú điều chỉnh khốc liệt.

Tại The Investors, nhà sáng lập FIDT sẽ mang đến những góc nhìn sâu sắc về cách tiếp cận thị trường, câu chuyện đằng sau biệt danh "Đông Tà" và lý do ông dành nhiều tâm huyết cho sứ mệnh nâng cao dân trí tài chính của người Việt. Đặc biệt, khán giả sẽ được nghe những bài học đúc kết qua nhiều chu kỳ thăng trầm và định hướng chiến lược để đi đường dài trong một thị trường đầy biến động.

Với Phó Chủ tịch Chứng khoán APG, chứng khoán không chỉ là công việc mà là một phần đời sống, được gọi vui là "ăn cơm thị trường" – nhấn mạnh rằng từng trải nghiệm, từng quyết định, từng bài học có được đều xuất phát từ va chạm thực tế. Những giai đoạn phải trả giá bằng tiền, bằng thời gian, thậm chí là cơ hội bị bỏ lỡ đã rèn cho "Đông Tà" bản lĩnh và một tư duy đầu tư kỷ luật, dài hạn.

Trong suốt quá trình làm nghề, ông Tuấn không chỉ tập trung vào hoạt động đầu tư của bản thân mà còn chú trọng chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm tích lũy được. Tầm quan trọng của việc đầu tư có phương pháp, dựa trên nền tảng kiến thức vững chắc, nhằm giúp nhà đầu tư hạn chế những sai lầm phổ biến trên thị trường. Thậm chí, ông nhiều lần nhắn gửi không chỉ cho F0 mới bước vào thị trường, mà cả những nhà đầu tư dày dạn kinh nghiệm rằng: "Đừng để mất tiền vì thiếu hiểu biết".

Thêm vào đó, vị chuyên gia luôn chia sẻ rằng, đầu tư không phải là trò may rủi, mà là hành trình tự học, tự trưởng thành, xây dựng từ nền tảng kiến thức, kế hoạch và tâm lý vững chắc. Tinh thần đó truyền cảm hứng cho cả một thế hệ nhà đầu tư mới.

Sau thành công của series talkshow truyền cảm hứng ngành chứng khoán "The Investors" (Người Đầu Tư) mùa 1, CafeF tiếp tục phối hợp cùng Chứng khoán VPBank (VPBankS) mang đến mùa 2 - The Resilient. Các talkshow năm nay tôn vinh những nhà đầu tư kiên trì, bền bỉ vượt qua những cơn bão của thị trường để tồn tại và phát triển, đánh dấu bước tiến tiếp theo trong hành trình kể lại câu chuyện đầu tư một cách chân thực, sâu sắc và đầy cảm xúc. "The Investors" mùa 2 được phát sóng vào 10h00 thứ Ba hàng tuần trên Fanpage CafeF, CafeBiz và VPBankS. VPBankS là công ty chứng khoán duy nhất thuộc hệ sinh thái VPBank, có vốn điều lệ 15.000 tỷ đồng, nằm trong top dẫn đầu thị trường. VPBankS liên tục mở rộng hợp tác chiến lược và làm giàu hệ sinh thái sản phẩm từ giao dịch cổ phiếu, trái phiếu, phái sinh đến chứng chỉ quỹ, danh mục đầu tư mẫu và quản lý tài sản… mang đến trải nghiệm đầu tư được cá nhân hóa theo từng khẩu vị rủi ro và đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Mới đây, công ty đã ra mắt StockGuru - trợ lý đầu tư chứng khoán ứng dụng công nghệ Agentic AI đầu tiên tại Việt Nam trên nền tảng số NEO Invest. Với khả năng xử lý dữ liệu thị trường theo thời gian thực, phân tích và gợi ý đầu tư theo từng khẩu vị rủi ro, StockGuru đang từng bước định nghĩa lại cách thức nhà đầu tư tương tác với thị trường.



