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Nhan sắc nóng bỏng của "công chúa showbiz" sinh con trai cho đại gia Hà Tĩnh

| | Lifestyle

Sau kết hôn và sinh con cho doanh nhân Hà Tĩnh, mỹ nhân này vẫn khiến khán giả ngưỡng mộ với nhan sắc ngày càng quyến rũ.

Nhan sắc nóng bỏng của "công chúa showbiz" sinh con trai cho đại gia Hà Tĩnh - Ảnh 1.

Từng được mệnh danh là "công chúa showbiz" hay "Công chúa bong bóng" của V-pop, Bảo Thy là một trong những ca sĩ sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo suốt nhiều năm. Sau khi kết hôn và sinh con trai cho doanh nhân quê Hà Tĩnh, cô vẫn khiến công chúng trầm trồ bởi nhan sắc trẻ trung, quyến rũ.

Nhan sắc nóng bỏng của "công chúa showbiz" sinh con trai cho đại gia Hà Tĩnh - Ảnh 2.

Sau thời gian vắng bóng trên sân khấu, Bảo Thy tập trung chăm sóc gia đình nhỏ nhưng vẫn thường xuyên chia sẻ những hình ảnh đời thường trên mạng xã hội. Mỗi lần xuất hiện, nữ ca sĩ đều gây chú ý với vóc dáng thon gọn, làn da trắng mịn cùng phong cách thời trang gợi cảm nhưng tinh tế.

Nhan sắc nóng bỏng của "công chúa showbiz" sinh con trai cho đại gia Hà Tĩnh - Ảnh 3.

Bảo Thy tên thật là Trần Thị Thúy Loan, nổi tiếng từ cuộc thi Miss Audition 2007 trước khi bùng nổ với loạt bản hit như "Công chúa bong bóng", "Ngôi nhà hoa hồng", "Please Tell Me Why"... Cô được xem là một trong những biểu tượng của dòng nhạc teen pop Việt Nam cuối thập niên 2000.

Nhan sắc nóng bỏng của "công chúa showbiz" sinh con trai cho đại gia Hà Tĩnh - Ảnh 4.

Không chỉ thành công trong âm nhạc, Bảo Thy còn ghi dấu ấn khi tham gia điện ảnh và giành ngôi Quán quân The Remix 2017. Tuy nhiên, ở thời điểm sự nghiệp ổn định, cô lựa chọn lui về phía sau để vun vén tổ ấm.

Nhan sắc nóng bỏng của "công chúa showbiz" sinh con trai cho đại gia Hà Tĩnh - Ảnh 5.

Tháng 11/2019, Bảo Thy kết hôn với doanh nhân Phan Lĩnh trong một lễ cưới sang trọng. Ông xã nữ ca sĩ là doanh nhân quê Hà Tĩnh, kín tiếng và hầu như không tham gia các hoạt động giải trí.

Nhan sắc nóng bỏng của "công chúa showbiz" sinh con trai cho đại gia Hà Tĩnh - Ảnh 6.

Đến tháng 11/2021, đúng dịp kỷ niệm hai năm ngày cưới, Bảo Thy bất ngờ thông báo đã sinh con trai đầu lòng. Cô cho biết vợ chồng quyết định giữ kín chuyện mang thai cho đến khi em bé chào đời bình an.

Nhan sắc nóng bỏng của "công chúa showbiz" sinh con trai cho đại gia Hà Tĩnh - Ảnh 7.

Sau khi trở thành mẹ, Bảo Thy nhanh chóng lấy lại vóc dáng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Cô thường xuyên đăng tải hình ảnh diện váy ôm sát, bikini hay trang phục trẻ trung, khoe đường cong quyến rũ dù đã trải qua một lần sinh nở.

Nhan sắc nóng bỏng của "công chúa showbiz" sinh con trai cho đại gia Hà Tĩnh - Ảnh 8.

Nữ ca sĩ cũng duy trì lối sống lành mạnh, tập luyện đều đặn và chăm sóc bản thân kỹ lưỡng. Chính điều đó giúp cô được khen ngợi ngày càng trẻ đẹp, thậm chí nhiều khán giả nhận xét nhan sắc của Bảo Thy gần như không thay đổi so với thời kỳ đỉnh cao.

Nhan sắc nóng bỏng của "công chúa showbiz" sinh con trai cho đại gia Hà Tĩnh - Ảnh 9.

Ở tuổi ngoài 35, Bảo Thy tận hưởng cuộc sống viên mãn bên chồng và con trai, đồng thời chỉ nhận những dự án nghệ thuật phù hợp.

Nhan sắc nóng bỏng của "công chúa showbiz" sinh con trai cho đại gia Hà Tĩnh - Ảnh 10.

Dù không còn hoạt động dày đặc như trước, "công chúa showbiz" vẫn giữ được sức hút nhờ vẻ đẹp nóng bỏng, thần thái sang trọng và cuộc sống hạnh phúc khiến nhiều người ngưỡng mộ.

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Theo Chí Lâm

Thanh niên Việt

Từ Khóa:
công chúa showbiz

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