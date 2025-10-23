Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nhân viên công ty ông Phạm Nhật Vượng kiếm tiền giỏi nhất Việt Nam: Bình quân mỗi người mang về gần 195 tỷ lợi nhuận từ đầu năm

23-10-2025 - 00:05 AM | Doanh nghiệp

Nhân viên công ty ông Phạm Nhật Vượng kiếm tiền giỏi nhất Việt Nam: Bình quân mỗi người mang về gần 195 tỷ lợi nhuận từ đầu năm- Ảnh 1.

Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEF) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2025 ghi nhận doanh thu thuần quý 3 đạt 46 tỷ đồng, cao gấp 11,5 lần so với 4 tỷ đồng của quý 3/2024.

Giá vốn tăng vọt lên hơn 105 tỷ đồng khiến cho VEF ghi nhận lợi nhuận gộp âm 59 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi gộp gần 800 triệu đồng.

Nhân viên công ty ông Phạm Nhật Vượng kiếm tiền giỏi nhất Việt Nam: Bình quân mỗi người mang về gần 195 tỷ lợi nhuận từ đầu năm- Ảnh 2.

Nhờ vào doanh thu tài chính (lãi từ cho vay, đầu tư) tăng mạnh từ 129 tỷ đồng trong quý 3/2024 lên hơn 387 tỷ đồng trong quý 3/2025, cao gấp 3 lần. Kết quả, lợi nhuận sau thuế của VEF trong quý 3 đạt 168 tỷ đồng trong Quý 3, tăng 98% so với cùng kỳ.

Nhân viên công ty ông Phạm Nhật Vượng kiếm tiền giỏi nhất Việt Nam: Bình quân mỗi người mang về gần 195 tỷ lợi nhuận từ đầu năm- Ảnh 3.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của VEF đạt 44.611 tỷ đồng, gấp 9.892 lần so với mức 4,5 tỷ đồng cùng kỳ năm 2024. Lợi nhuận trước thuế đạt 19.295 tỷ đồng, gấp 58 lần cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm 2025 đạt 15.418 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ đạt 264 tỷ đồng.

Nguyên nhân do trong quý 1, VEFAC ghi nhận 44.560 tỷ đồng doanh thu từ chuyển nhượng một phần dự án Vinhomes Global Gate và tăng doanh thu tài chính từ hoạt động hợp tác kinh doanh.

Tại ngày 30/9, VEF có 136 nhân viên, tăng 62 nhân viên so với hồi đầu năm. Như vậy, trong 9 tháng đầu năm, bình quân mỗi nhân viên mang về cho VEF lợi nhuận trước thuế gần 195 tỷ đồng/﻿người, trung bình mỗi tháng gần 21,66 tỷ đồng/người, bỏ xa cho với quán quân trước đó là VIX (﻿trung bình mỗi tháng gần 6,77 tỷ đồng/người).

Tại ngày 30/9/2025, tổng tài sản của công ty giảm 70% so với đầu năm, từ 105.107 tỷ đồng xuống còn 31.977 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả của VEF cũng giảm mạnh 75% so với đầu năm, từ 101.089 tỷ đồng xuống còn 25.286 tỷ đồng.

Lộ diện công ty có nhân viên kiếm tiền giỏi nhất Việt Nam: Chỉ hơn 80 nhân sự, bình quân mỗi người mang về hơn 60 tỷ lợi nhuận từ đầu năm

