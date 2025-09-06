Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Những nhân viên 'kiếm tiền' giỏi nhất Việt Nam: 6/10 công ty thuộc họ PVN, 1 công ty tư nhân bất ngờ lọt Top 10

06-09-2025 - 08:32 AM | Doanh nghiệp

Những nhân viên 'kiếm tiền' giỏi nhất Việt Nam: 6/10 công ty thuộc họ PVN, 1 công ty tư nhân bất ngờ lọt Top 10

Các "đại gia" ngành năng lượng, dầu khí tiếp tục chiếm lĩnh những vị trí cao nhất trong bảng xếp hạng doanh thu trên mỗi nhân viên nửa đầu năm 2025.

Dựa trên báo cáo tài chính bán niên năm 2025 đã soát xét của các doanh nghiệp niêm yết, trong top 10 doanh nghiệp có doanh thu trên mỗi nhân viên cao nhất, Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) và Công ty Cổ phần Kinh doanh Than Miền Bắc (TMB) dẫn đầu với 35,52 và 30,38 tỷ đồng trên mỗi nhân viên.

Có nghĩa là mỗi nhân viên của các công ty này trong nửa đầu năm 2025﻿ tạo ra 30-35 tỷ đồng cho công ty.

Đây là 2 doanh nghiệp có doanh thu trên mỗi nhân viên trên 30 tỷ đồng và bỏ xa các doanh nghiệp còn lại.

Top 10 ﻿có đến 6 doanh nghiệp họ PVN: BSR, PV Gas, PV Power, PV Gas LPG (công ty con của PV Gas), Đạm Phú Mỹ, Đạm Cà Mau. 9/10 doanh nghiệp trong bảng xếp hạng là doanh nghiệp nhà nước ngoại trừ Digiworld (DGW).

Con số ấn tượng của BSR phản ánh đặc thù của ngành lọc hóa dầu - một ngành siêu thâm dụng vốn, công nghệ cao, tạo ra giá trị sản phẩm lớn (tương đương doanh thu lớn).

Những nhân viên 'kiếm tiền' giỏi nhất Việt Nam: 6/10 công ty thuộc họ PVN, 1 công ty tư nhân bất ngờ lọt Top 10- Ảnh 1.

Ở vị trí thứ ba là Tổng Công ty Khí Việt Nam (GAS) với 19,07 tỷ đồng, cũng là một đại diện tiêu biểu của ngành năng lượng, nơi mà giá trị sản phẩm được tính bằng đơn vị tỷ đồng, trong khi số lượng nhân viên lại được tối ưu hóa ở mức tối đa.

Tiếp theo trong bảng xếp hạng là CTCP Thế giới số (DGW) với doanh thu tính theo nhân viên là 14,41 tỷ đồng. DGW lại cho thấy hiệu quả kinh doanh đáng nể trong lĩnh vực phân phối, đặc biệt là các sản phẩm công nghệ cao.

Tiếp theo, doanh thu ở mức dưới 10 tỷ đồng trên mỗi nhân viên là Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (POW) với 8,31 tỷ đồng, Tổng Công ty Phát điện 3 (PGV) với 8,18 tỷ đồng, HABECO (BHN) với 7,43 tỷ đồng, Kinh doanh LPG Việt Nam (PVG) với 6,31 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí thứ 9 và thứ 10 là 2 ông lớn ngành phân bón, Đạm Phú Mỹ (DPM) với 6,16 tỷ đồng và Đạm Cà Mau (DCM) với 6,14 tỷ đồng.

Nghịch lý 9 tỷ USD của ngành dược Việt Nam: Giá trị 10 'ông' lớn nhất vẫn thua một 'gã khổng lồ' Indonesia

Ngọc Điệp

