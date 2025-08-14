Nhiều doanh nghiệp Việt lựa chọn giải pháp sinh lời của VIB cho dòng vốn ngắn hạn

Tài khoản Siêu Lợi Suất VIB – dòng vốn lưu động sinh lời mỗi ngày

Thông thường, với dòng vốn tạm thời chưa dùng trong ngắn hạn, hộ kinh doanh và SME sẽ gửi tiết kiệm kỳ hạn ngắn. Hình thức này mang lại lãi suất nhưng nếu rút trước hạn thì sẽ mất lãi. Giờ đây, với tài khoản Siêu Lợi Suất VIB, doanh nghiệp chỉ cần kích hoạt tính năng trên ứng dụng ngân hàng VIB Business, chọn ngưỡng tiêu chuẩn phù hợp, toàn bộ số dư vượt ngưỡng sẽ tự động sinh lời mỗi ngày đến 4,5%/năm, cao hơn nhiều so với chỉ để tiền nằm yên trong tài khoản thanh toán thông thường. Đồng thời, doanh nghiệp có thể dùng tiền bất cứ lúc nào mà không mất lợi tức đã tích lũy.

Chị Quỳnh Anh – Chủ một công ty sản xuất đồ gỗ tại Bình Dương, nhận xét: "Trước đây, để tối ưu vốn, chúng tôi thường mở thêm tài khoản phụ để gửi tiết kiệm kỳ hạn ngắn. Giờ chỉ cần duy trì tiền trong tài khoản Siêu Lợi Suất, lợi tức được tính hàng ngày, minh bạch và tự động".

Anh Minh Quân – Giám đốc một công ty thực phẩm sạch tại TP.HCM, chia sẻ: "Công ty tôi thường duy trì khoảng 300–500 triệu đồng để dự phòng nhập nguyên liệu và thanh toán cho nhà cung cấp. Trước đây, số tiền này không tạo ra giá trị gì thêm. Sử dụng tài khoản Siêu Lợi Suất, mỗi tháng chúng tôi có thêm vài triệu đồng tiền lãi, mà không phải thay đổi bất kỳ quy trình vận hành nào".

Bộ giải pháp VIB Business – Tiếp cận vốn nhanh, tăng lợi nhuận mỗi ngày, quản lý tài chính đơn giản

Siêu Lợi Suất là cấu phần quan trọng trong bộ giải pháp tài chính toàn diện VIB Business. Kết hợp giữa các giải pháp tài chính và tiện ích hỗ trợ vận hành, bộ giải pháp này của VIB giúp hộ kinh doanh và SME xoay vốn nhanh, tăng lợi nhuận mỗi ngày và quản lý tiền dễ dàng chỉ với một chạm.

Nguồn vốn trong VIB Business được thiết kế linh hoạt cho mọi nhu cầu kinh doanh. Khi cần khoản vốn lớn hơn để mở rộng quy mô hoặc đáp ứng mùa cao điểm, người kinh doanh có thể vay thế chấp giải ngân nhanh đến 150 tỷ đồng, lãi suất chỉ khoảng 6,7%/năm. Với nhu cầu chi phí cho vận hành, hộ kinh doanh và SME có nguồn vốn tín chấp đến 1 tỷ đồng miễn lãi đến 58 ngày từ thẻ tín dụng doanh nghiệp VIB Business Card – phù hợp để nhập hàng hoặc chi tiêu trước, khi có doanh thu thì thanh toán sau.

Đặc biệt, dùng thẻ doanh nghiệp kết hợp với tài khoản Siêu Lợi Suất, hộ kinh doanh và SME vừa có vốn tín chấp 0% lãi suất để chi tiêu, tiền nhàn rỗi thì vẫn sinh lời hàng ngày đến 4,5%/năm. Đây là bộ đôi cực kỳ hiệu quả, giúp tiết giảm chi phí và tăng lợi nhuận mỗi ngày.

Với nhu cầu quản trị tài chính, ứng dụng VIB Business đóng vai trò như "trung tâm điều khiển" dòng tiền. Hộ kinh doanh, SME có thể theo dõi mọi khoản thu – chi và phân cấp phân quyền chi tiêu thẻ doanh nghiệp ngay trên điện thoại; sử dụng các phương thức thanh toán số như mã QR hoặc biến điện thoại thành máy quẹt thẻ di động với softPOS; và nhận thông báo tức thì bằng giọng nói khi khách hoàn tất thanh toán với tính năng Voice Alert.

Mở rộng lợi ích từ VIB Business Card: tận dụng hiệu quả chính sách hoàn thuế

Thẻ VIB Business Card là lựa chọn thanh toán thiết thực với tiểu thương, hộ kinh doanh và SME để mọi khoản chi đều được thực hiện không tiền mặt, từ đó, tận dụng hiệu quả chính sách hỗ trợ hoàn thuế giá trị gia tăng. Ngay cả khi bên nhận thanh toán chưa trang bị máy POS, chủ thẻ vẫn có thể chuyển tiền qua thẻ để thanh toán dễ dàng, nhờ giải pháp BPSP (Business Payment Service Platform) mà VIB đã phối hợp với Visa và VNPAY triển khai trên nền tảng VNPAYB2B.

Bên cạnh đó, VIB đang triển khai các hỗ trợ phi tài chính như tặng một năm sử dụng hóa đơn điện tử (e-invoice) cho khách hàng trong mạng lưới đối tác, kết nối tài khoản với eTax Mobile cho phép kê khai và nộp thuế trực tiếp trên điện thoại…

Tìm hiểu ngay tại đây để bắt đầu xoay vốn nhanh, quản tiền gọn, chi thông minh và sinh lời mỗi ngày với dòng vốn nhàn rỗi.