NHNN phân bổ room tín dụng 2026, lĩnh vực bất động sản bị giám sát đặc biệt

Ngày 31/12/2025, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản gửi các tổ chức tín dụng về việc kiểm soát tăng trưởng tín dụng năm 2026.

Theo đó, NHNN đã ban hành công thức giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng của tổ chức tín dụng (TCTD) căn cứ kết quả chấm điểm xếp hạng năm 2024 như sau: Dư nợ tín dụng tối đa đến ngày 31/12/2026 = Dư nợ tín dụng ngày 31/12/2025 + [(Điểm xếp hạng năm 2024 × 2,6%) × (Dư nợ tín dụng ngày 31/12/2025 – Dư nợ tín dụng vượt chỉ tiêu TTTD NHNN thông báo năm 2025 (nếu có))] - Các khoản bán dư nợ tín dụng thực hiện bán trong năm 2026 và chưa thu tiền đến thời điểm tính dư nợ tín dụng (nếu có).

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các TCTD kiểm soát tăng trưởng tín dụng không vượt quá hạn mức nêu trên trong suốt cả năm 2026. Đồng thời, kiểm soát tốc độ tăng tín dụng trong 3 tháng đầu năm 2026 không vượt quá 25% chỉ tiêu cả năm.

Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu TCTD kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản (BĐS) so với cuối năm 2025 không vượt quá tốc độ tăng trưởng chung so với cuối năm 2025 của chính tổ chức đó.

NHNN cho biết sẽ theo dõi, đánh giá tình hình tăng trưởng tín dụng nói chung và tăng trưởng tín dụng lĩnh vực BĐS của TCTD trong năm 2026 và sẽ xem xét giảm trừ room tín dụng nếu TCTD không tuân thủ.

Bên cạnh đó, NHNN cũng yêu cầu TCTD thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời các chỉ đạo của Chính phủ về triển khai hiệu quả, kịp thời các giải pháp tín dụng. Đồng thời, yêu cầu các TCTD tăng trưởng tín dụng an toàn, đúng quy định pháp luật trên cơ sở phù hợp với năng lực quản trị rủi ro, tình hình thanh khoản và khả năng huy động vốn; bảo đảm duy trì các tỷ lệ an toàn, đặc biệt là các tỷ lệ an toàn về thanh khoản và khả năng chi trả; nâng cao chất lượng tín dụng; sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả; hạn chế nợ xấu gia tăng và phát sinh, đảm bảo an toàn hoạt động.

Các TCTD phải hướng dòng vốn tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng của nền kinh tế.

Đồng thời, kiểm soát tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, đặc biệt kiểm soát chặt chẽ tốc độ TTTD đối với lĩnh vực BĐS và tỷ trọng dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực BĐS trên tổng dư nợ tín dụng; chịu trách nhiệm trong tổ chức, giám sát thực hiện để đảm bảo an toàn hoạt động, an ninh hệ thống ngân hàng.

Cùng với đó, TCTD cần nâng cao năng lực đánh giá, thẩm định tín dụng; tăng cường kiểm tra, kiểm soát nội bộ đối với hoạt động cấp tín dụng của TCTD đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật, quy định nội bộ trong hoạt động cấp tín dụng theo quy định.

Trong năm 2026, NHNN tiếp tục theo dõi sát diễn biến thực tế để điều hành TTTD chủ động, linh hoạt để qua đó hỗ trợ hệ thống TCTD cung ứng vốn tín dụng phục vụ nền kinh tế cũng như đảm bảo an toàn hệ thống, gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Trên cơ sở đánh giá diễn biến kinh tế vĩ mô, lạm phát, TTTD của các TCTD, NHNN sẽ chủ động rà soát, điều chỉnh tăng hoặc giảm chỉ tiêu TTTD của TCTD phù hợp với tình hình thực tiễn trong trường hợp cần thiết. TCTD không cần có văn bản đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu TTTD gửi NHNN.