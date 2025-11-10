Nhóm đối tượng lừa 400 người chiếm đoạt 10 tỷ đồng qua dự án tiền ảo Agold

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Hải Phòng) phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép và sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản thông qua việc quảng cáo, lôi kéo người dân đầu tư vào hệ thống tiền ảo có tên Agold.

Các đối tượng gồm Nguyễn Văn Đạt (sinh năm 1979, trú tại xã Diên Thọ, tỉnh Khánh Hòa), Phạm Đức Anh (sinh năm 1977, trú tại phường Phương Liệt, TP Hà Nội) cùng một số người khác đã thành lập Công ty cổ phần Digital Space Việt Nam, do Đạt làm Tổng Giám đốc. Công ty đăng ký tại số 46 ngõ 50 Mễ Trì Thượng (Hà Nội), nhưng chỉ treo biển tên, không có hoạt động kinh doanh thực tế.

Các đối tượng Nguyễn Văn Đạt và Phạm Đức Anh. Ảnh: Công an Hải Phòng

Từ tháng 4/2023, nhóm này quảng cáo rằng Digital Space Việt Nam phát triển hệ thống AGOLD – dự án công nghệ đào tiền ảo DHT tích hợp Blockchain, có khả năng “kết nối toàn cầu” và “sẽ được niêm yết trên sàn giao dịch quốc tế”. Các gói đầu tư được rao từ 3–25 triệu đồng, kèm hứa hẹn nhận thưởng bằng đồng DHT và hoa hồng giới thiệu người mới.

Từ cuối năm 2023 đến cuối năm 2024 đã có nhiều người dân thực hiện việc chuyển tiền cho nhóm đối tượng để đầu tư vào các gói thuộc hệ thống Agold, số lượng khoảng 400 nhà đầu tư, tương đương số tiền khoảng 10 tỷ đồng.

Số tiền các nhà đầu tư bỏ ra không được chuyển vào bất kỳ hệ thống nào của quá trình đào tiền điện tử mà chuyển trực tiếp vào các tài khoản cá nhân của Nguyễn Văn Đạt. Nguyễn Văn Đạt và những người thuộc Công ty Digital Space Việt Nam không có bất kỳ hoạt động kinh doanh tạo lợi nhuận gì mà sử dụng tiền của nhà đầu tư để sử dụng cá nhân và trả tiền hoa hồng cho đội ngũ phát triển thị trường theo hình thức lấy tiền người tham gia sau trả cho người trước, lượng tiền còn lại của nhà đầu tư đã bị các đối tượng rút ra tiêu dùng cá nhân.

App đầu tư vào hệ thống tiền ảo

Ngày 5/11/2025, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Thi hành lệnh Tạm giam đối với 2 đối tượng Phạm Đức Anh và Nguyễn Văn Đạt về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo quy định Điều 290 Bộ luật hình sự.

Hiện nay còn rất nhiều nhà đầu tư bị chiếm đoạt tài sản khi tham gia các dự án của nhóm đối tượng này. Công an Thành phố Hải Phòng đề nghị ai là bị hại của các dự án trên thì liên hệ đến Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Phòng qua đồng chí Đoàn Việt Trung – Điều tra viên thụ lý, SĐT: 0356.731.896 hoặc Phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao qua đồng chí Nguyễn Văn Thành, SĐT: 0966.800.468.