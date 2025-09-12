Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (HOSE: NVL) vừa công bố nghị quyết thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ.

Cụ thể, công ty sẽ phát hành riêng lẻ hơn 168 triệu cổ phiếu với giá 15.746 đồng/cp, tương đương khoảng 8,6% lượng cổ phiếu đang lưu hành, để xử lý khoản nợ hơn 2.645 tỷ đồng.

Các chủ nợ tham gia bao gồm NovaGroup do ông Bùi Thành Nhơn làm Chủ tịch HĐQT (2.527 tỷ đồng), Diamond Properties do bà Cao Thị Ngọc Sương - vợ ông Nhơn làm người đại diện (khoảng 112 tỷ đồng) và bà Hoàng Thu Châu (6,7 tỷ đồng).

Sau phân bổ, NovaGroup sẽ nhận khoảng 160 triệu cổ phiếu, Diamond Properties 7 triệu và bà Châu 424.000 cổ phiếu. Khi hoàn tất, nhóm cổ đông lớn liên quan đến NovaGroup và gia đình ông Bùi Thành Nhơn sẽ nâng tỷ lệ sở hữu lên khoảng 39,59% , qua đó củng cố lại ảnh hưởng tại doanh nghiệp sau giai đoạn dài ròng rã thoái vốn.

Bên cạnh đó, cổ đông cũng chấp thuận phương án phát hành thêm gần 152 triệu cổ phiếu với giá 40.000 đồng/cp để hoán đổi toàn bộ dư nợ gốc của 13 lô trái phiếu, tổng giá trị 6.074 tỷ đồng. Các đợt phát hành này dự kiến triển khai trong quý IV/2025 – quý I/2026, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt.



Nếu cả hai phương án đều được thực hiện thành công, vốn điều lệ Novaland sẽ tăng từ hơn 21.000 tỷ đồng lên gần 22.700 tỷ đồng, với số cổ phiếu phát hành mới chiếm khoảng 16,4% lượng cổ phiếu lưu hành.