Những lần Hoàng Hường 'dính' xử phạt trước khi bị khởi tố
Được gọi là "nữ hoàng livestream" nhưng Hoàng Hường từng nhiều lần bị cơ quan chức năng xử phạt do quảng cáo sai quy định, gây hiểu nhầm cho người tiêu dùng.
- 04-10-2025Hoạt động mới nhất liên quan đến Hoàng Hường sau khi cô bị bắt gây tranh cãi dữ dội
- 04-10-2025Rải tiền, tặng ô tô, khoe có 4 nhà máy, tuyên bố bỏ 100 tỷ mua công thức thuốc xương khớp: Hàng loạt bê bối của Hoàng Hường trước khi bị bắt
- 04-10-2025Điểm lại hàng loạt bê bối của công ty Hoàng Hường khiến dư luận dậy sóng
Trước khi bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Hoàng Thị Hường (sinh năm 1987, đến từ Phú Thọ) hay còn gọi là Hoàng Hường , được tung hô là một "nữ doanh nhân thành đạt", "nữ hoàng livestream" trên mạng xã hội, nổi tiếng với những buổi livestream bán các loại sản phẩm như nước súc miệng, kem đánh răng, viên uống xương khớp.
Tuy nhiên, nếu điểm lại thì có thể thấy Hoàng Hường đã từng nhiều lần bị xử phạt vì liên quan đến quảng cáo "lố", quảng cáo sai sự thật...
Cụ thể, tháng 12/2019, phòng khám Nha khoa Quốc tế Hoàng Hường Confident Smile tại Hà Nội bị Sở Y tế Hà Nội rút giấy phép hoạt động. Lý do là sử dụng nhân sự chưa được cấp phép hành nghề, thay đổi điều kiện cơ sở vật chất và thiết bị so với hồ sơ được thẩm định ban đầu.
Tháng 4/2022, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) phạt Công ty cổ phần dược phẩm Hoàng Hường 65 triệu đồng vì quảng cáo gây hiểu lầm, coi thực phẩm chức năng (TPCN) như thuốc chữa bệnh.
Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã cảnh báo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên xương khớp Hoàng Hường quảng cáo sai quy định, gây hiểu nhầm cho người tiêu dùng. Theo cơ quan chức năng, trên nhiều đường link Facebook và YouTube đã xuất hiện quảng cáo sản phẩm này với nội dung gây hiểu nhầm như có tác dụng điều trị bệnh, quảng cáo quá công dụng so với tính chất thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Đây là hành vi vi phạm pháp luật về quảng cáo.
Cũng trong năm 2022, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) tiếp tục cảnh báo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hoạt huyết Hoàng Hường vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo. Sau đó, cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra và xử lý theo quy định.
Đến tháng 6/2025, fanpage "Dược phẩm Hoàng Hường Meli chính hãng" bị Cục An toàn thực phẩm đề nghị xử lý vì quảng cáo sai phép nhiều thực phẩm chức năng, tiếp nối chuỗi vi phạm.
VTC News