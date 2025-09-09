Nói thật: Cất 6 loại trái cây này vào tủ lạnh là "toang", vừa mất chất vừa gây hại khôn lường

Tủ lạnh được xem là trợ thủ đắc lực trong việc bảo quản thực phẩm, giúp ngăn ngừa vi khuẩn và kéo dài thời gian sử dụng. Tuy nhiên, không phải loại quả nào cũng thích hợp để lưu trữ ở nhiệt độ thấp. Một số loại trái cây khi đặt trong tủ lạnh không chỉ mất hương vị tự nhiên mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe. Dưới đây là 6 loại quả tuyệt đối không nên cất tủ lạnh.

1. Chuối

Chuối vốn là loại quả nhiệt đới, rất nhạy cảm với nhiệt độ thấp. Khi cho vào tủ lạnh, lớp vỏ bên ngoài nhanh chóng bị thâm đen, ruột chuối dần mềm nhũn và mất đi vị ngọt đặc trưng. Ngoài ra, chuối còn dễ lên men, sản sinh khí gây khó chịu trong tủ lạnh. Tốt nhất, nên để chuối ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp và ăn trong vòng vài ngày sau khi mua.

2. Bơ

Bơ chưa chín mà đem cất vào tủ lạnh sẽ khiến quá trình chín tự nhiên bị ngưng lại, thậm chí phần thịt quả dễ bị xơ cứng, nhạt vị. Trong khi đó, bơ chín để lâu trong ngăn mát lại nhanh chóng bị thâm, dập và mất chất béo lành mạnh. Vì vậy, chỉ nên bảo quản bơ ở nhiệt độ phòng cho đến khi chín, sau đó có thể ăn ngay hoặc chế biến. Nếu muốn để dành lâu hơn, bạn nên xay nhuyễn rồi bảo quản trong ngăn đá.

3. Cà chua

Nhiều người có thói quen cho cà chua vào tủ lạnh, nhưng đây lại là sai lầm phổ biến. Ở nhiệt độ thấp, các tinh thể nước trong cà chua dễ bị phá vỡ, khiến quả nhanh nhũn và vỏ nhăn nheo. Hương vị cũng mất đi độ ngọt tự nhiên. Ngoài ra, cà chua lạnh khi chế biến sẽ khó tạo được màu sắc tươi đẹp trong món ăn. Nơi bảo quản lý tưởng là kệ bếp thoáng gió, tránh ánh nắng trực tiếp.

4. Táo

Táo khi để trong tủ lạnh lâu ngày thường mất đi mùi hương và độ giòn. Ngoài ra, một số nghiên cứu chỉ ra rằng khí ethylene do táo thải ra trong môi trường kín có thể làm hỏng nhanh các loại trái cây khác. Do đó, nếu muốn giữ táo tươi ngon, bạn nên đặt ở rổ thoáng ngoài trời mát. Trường hợp cần bảo quản lâu, hãy dùng túi giấy và để trong ngăn mát ở mức vừa phải.

5. Đu đủ

Đu đủ là loại quả dễ bị biến chất khi gặp lạnh. Cất trong tủ lạnh khiến enzym trong quả hoạt động bất thường, từ đó làm mất đi hương vị ngọt mát vốn có. Không chỉ vậy, đu đủ lạnh còn dễ bị nhão và mất chất dinh dưỡng, nhất là vitamin C. Thay vì tủ lạnh, hãy đặt đu đủ ở nơi thoáng mát cho đến khi chín mềm rồi thưởng thức ngay để tận dụng tối đa dưỡng chất.

6. Xoài

Xoài cũng thuộc nhóm quả nhiệt đới, cực kỳ “ghét” lạnh. Bảo quản xoài trong tủ dễ làm vỏ quả sạm đen, ruột nhạt vị, thậm chí có hiện tượng chảy nước. Ngoài ra, lạnh còn ngăn xoài chín đều, khiến chất lượng không đồng nhất. Cách tốt nhất là để xoài chín tự nhiên bên ngoài, nếu ăn không hết có thể cắt nhỏ, bọc kín rồi mới cho vào ngăn đá.

Không phải thực phẩm nào cũng an toàn trong tủ lạnh. Việc cất nhầm những loại trái cây kể trên không chỉ làm giảm hương vị mà còn gây mất chất dinh dưỡng, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ nhiễm khuẩn nếu để quá lâu. Để trái cây luôn tươi ngon, bạn cần nắm rõ đặc tính từng loại và lựa chọn phương pháp bảo quản phù hợp. Một chút lưu ý nhỏ sẽ giúp bữa ăn gia đình vừa ngon miệng vừa an toàn hơn.