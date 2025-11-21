Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nóng: Khởi tố vợ chồng giám đốc thẩm mỹ viện Mailisa

Nóng: Khởi tố vợ chồng giám đốc thẩm mỹ viện Mailisa

Tối 21/11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu ( Bộ Công an) khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa và 07 đối tượng liên quan về tội “Buôn lậu".

Tối ngày 21/11, theo thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu ( Bộ Công an) đã khởi tố vụ án “Buôn lậu", xảy ra tại Công ty MK Skincare và các đơn vị, địa phương liên quan; đồng thời, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa và 07 đối tượng liên quan về tội “Buôn lậu".

Trước đó, sáng 13/11, lực lượng chức năng có mặt tại nhiều chi nhánh thuộc chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa - một trong những thương hiệu lớn trong ngành làm đẹp tại Việt Nam.

Tại TPHCM, hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an có mặt tại số 86-88-92 đường Huỳnh Văn Bánh (phường Cầu Kiệu) để làm việc với chi nhánh này. Cùng thời điểm, lực lượng chức năng cũng làm việc tại các chi nhánh thẩm mỹ viện Mailisa ở Đắk Lắk, Hà Nội, Cần Thơ, Khánh Hòa, Đà Nẵng… Sau thời gian khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu có liên quan.

Đồng thời, ngày 19/11, lãnh đạo Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) thông tin với phóng viên Dân trí, cơ quan này vừa có công văn gửi đến Sở Y tế TPHCM về việc rà soát kiểm tra và xử lý vi phạm, liên quan đến các loại mỹ phẩm do hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa buôn bán.

Mailisa được bà Phan Thị Mai thành lập năm 1998, từ một cơ sở làm đẹp nhỏ phát triển thành hệ thống 16-17 chi nhánh với hơn 2.000 nhân sự. Trong quá trình mở rộng, ông Hoàng Kim Khánh - chồng bà Mai - đảm nhiệm vai trò điều hành. Nhiều pháp nhân mang tên Mailisa do ông Khánh đứng đại diện.

Mailisa từng bị Thanh tra Sở Y tế TPHCM xử phạt 160 triệu đồng vào đầu năm 2023 vì cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh không giấy phép và quảng cáo khi chưa được cấp phép. Cơ sở bị đình chỉ hoạt động khám chữa bệnh 18 tháng.

Vợ chồng bà Mai còn nổi tiếng bởi cuộc sống xa hoa với biệt phủ rộng 4.000 m² và bộ sưu tập siêu xe trị giá hàng trăm tỉ đồng. Họ cũng thường xuyên chia sẻ về các hoạt động thiện nguyện quy mô lớn.

Hiện Bộ Công an chưa công bố nguyên nhân và nội dung vụ việc, nhiều tài liệu đã được thu giữ để phục vụ điều tra.

