Novaland chậm thanh toán gần 308 tỷ đồng tiền gốc cho 2 lô trái phiếu

Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã đăng tải các văn bản công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, MCK: NVL, sàn HoSE).

Cụ thể, ngày 30/9/2025 vừa qua, Novaland phải thực hiện thanh toán hơn 274,5 tỷ đồng tiền gốc cho lô trái phiếu mã NVLH2223007. Tuy nhiên, doanh nghiệp mới chỉ thanh toán chậm hơn 2,6 tỷ đồng, còn lại hơn 271,9 tỷ đồng chưa được thanh toán.

Được biết, lô trái phiếu mã NVLH2223007 gồm 6.257 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 625,7 tỷ đồng. Với kỳ hạn 12 tháng, lô trái phiếu dự kiến đáo hạn ngày 31/3/2023.

Nguồn: HNX

Cùng chiều diễn biến, cũng trong ngày 30/9/2025, Novaland mới chỉ thanh toán được hơn 355,3 triệu đồng trong tổng số gần 36,2 tỷ đồng tiền gốc phải thanh toán cho lô trái phiếu mã NVLH2223008, còn lại hơn 35,8 tỷ đồng chưa được thanh toán.

Lô trái phiếu này được Novaland phát hành từ ngày 31/3/2022, tổng giá trị phát hành 157,3 tỷ đồng.

Theo giải trình, Novaland cho biết do doanh nghiệp chưa thu xếp được nguồn thanh toán nên dẫn tới việc chậm trả một phần gốc của 2 lô trái phiếu nêu trên. Đồng thời, doanh nghiệp đang thương thảo với nhà đầu tư về việc thanh toán dư nợ của lô trái phiếu này.

Trong một diễn biến khác, mới đây Novaland vừa công quyết định của Tổng Giám đốc về thông qua việc thay đổi thời gian nhận tiền mua cổ phiếu tại thông báo chào bán ESOP và phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động của công ty.

Theo đó, thời gian nhận tiền mua cổ phiếu ESOP và thưởng cổ phiếu ESOP cho người lao động trong công ty sau khi được gia hạn là từ ngày 5/9/2025 đến ngày 2/10/2025.

Về kế hoạch phát hành, Novaland dự kiến chào bán gần 48,8 triệu cổ phiếu ESOP cho cán bộ nhân viên, tương đương tỷ lệ 2,5% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành theo quy định.

Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, Novaland dự kiến thu về hơn 487,5 tỷ đồng, sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn lực cho các hoạt động kinh doanh, vốn lưu động của công ty.

Song song, Novaland cũng sẽ phát hành gần 48,8 triệu cổ phiếu ESOP thưởng cho cán bộ nhân viên của công ty. Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá hơn 487,5 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện được trích từ nguồn thặng dư vốn cổ phần, căn cứ trên Báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã được kiểm toán.

Mục đích của các đợt phát hành cổ phiếu ESOP của Novaland lần này nhằm ghi nhận sự đóng góp của người lao động trong quá trình hoạt động kinh doanh của công ty.

Đồng thời thu hút và khuyến khích sự gắn bó lâu dài của người lao động có năng lực và kinh nghiệm làm việc tại công ty; tạo động lực cho người lao động cùng góp sức vào sự phát triển vững mạnh của công ty và cùng hưởng những thành quả đã đạt được.



