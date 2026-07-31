Novaland lãi đột biến quý 2 do đâu?

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026, CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã: NVL) ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.509 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ, kéo lợi nhuận gộp giảm 44% xuống còn gần 392 tỷ đồng.

Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn đảo chiều kết quả kinh doanh nhờ doanh thu tài chính tăng đột biến. Trong quý II, doanh thu tài chính đạt 1.741 tỷ đồng, gấp hơn 3,4 lần cùng kỳ. Trong đó, xuất hiện khoản lãi từ thoái vốn công ty con và thu hồi các khoản đầu tư vốn với giá trị hơn 1.000 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính giảm gần 50% xuống 572 tỷ đồng, dù chi phí lãi vay tăng hơn 4 lần lên gần 145 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng lần lượt giảm 61% và 6%.

Nhờ đó, Novaland báo lãi sau thuế 912 tỷ đồng trong quý II (bình quân khoảng 10 tỷ mỗi ngày), cải thiện mạnh so với khoản lỗ gần 190 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 5.096 tỷ đồng, tăng 38%; lợi nhuận sau thuế đạt 1.772 tỷ đồng, đảo chiều so với khoản lỗ 666 tỷ đồng của cùng kỳ 2025.

Năm 2026, Novaland đặt mục tiêu doanh thu 22.715 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.852 tỷ đồng. Sau nửa đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 22% kế hoạch doanh thu và gần 96% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản hợp nhất của Novaland đạt 258.658 tỷ đồng, tăng gần 8.800 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho tiếp tục là khoản mục lớn nhất với 157.712 tỷ đồng, tăng gần 4.400 tỷ đồng và chiếm khoảng 61% tổng tài sản, chủ yếu là giá trị quỹ đất cùng chi phí đầu tư, phát triển các dự án.

Bên cạnh đó, tổng giá trị các khoản phải thu vào khoảng 45.000 tỷ đồng, tương đương gần 17% tổng tài sản. Trong đó, phải thu ngắn hạn đạt 28.933 tỷ đồng, gần như đi ngang so với đầu năm, còn phải thu dài hạn tăng lên 16.073 tỷ đồng.

Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả đạt 193.420 tỷ đồng, tăng hơn 2.400 tỷ đồng so với đầu năm. Đáng chú ý, nợ ngắn hạn vượt 100.000 tỷ đồng, tăng hơn 4.000 tỷ đồng.